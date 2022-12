NAJTAČNIJI GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2023! Saturn ulazi u Ribe, Blizancima DRASTIČNE promjene u KARIJERI, Bikovima SREĆA od maja, a ovaj znak dobija PRILIKU koju je dugo čekao

Saturn u Ribama je potpuno novi ciklus u trajanju od tri godine, a ponajviše će uticati na Ribe, Strelčeve, Device i Blizance. Predstavljamo vam godišnji horoskop za 2023. godinu za prvih šest horoskopskih znakova, a sledeće nedelje za preostale znakove zodijaka

OVAN

Posao – Ulazak u Novu godinu sa retrogradnim Marsom ne donosi vam osećaj nikakvog novog početka, pa stalno imate utisak da kaskate u mestu. To nije samo subjektivan doživljaj, nego i trenutno stanje, jer je vaša vladajuća planeta retrogradna. Vi, koji niste osoba koja koja lako odustaje, stalno ste na ivici jer ne vidite da ima bilo kakvog pomaka na poslovnom planu. Mars u Blizancima se odnosni na svakodnevnu komunikaciju koja je loša sa svim ljudima, pa i na poslu. Međutim, datum koji čekate, a donosi pomak jeste 12. januar 2023. godine kada sve stvari počinju drastično da se ubrzavaju, pa čak i na poslu. Mars, planeta akcije, koja je vaš vladar, kreće napred, pa donosi konkretnu inicijativu. Planovi, pozivi, pregovori, mejlovi, papirologija, konačno će početi da se razrešavaju od tog momenta. Jupiter koji 20. decembra ulazi u vaš znak počeće da vam donosi srećne okolnosti, a ako ništa drugo, lakoću realizacije planova. Jupiter je najsrećnija planeta u svemiru i jednostavno sreća mora da bude na vašoj strani ali i prilike koje ste čekali godinama znatno lakše bi trebale da se ostvare jer ste pod Jupiterovim, blagotvornim uticajem.

Retrogradni Merkur se završava 19. januara, tako da se sve pomera sa mrtve tačke. Kada 16. maja Jupiter promeni znak i uđe u Bika vas u drugoj polovini 2023. godine očekuje finansijski stabilniji period, tako da novac stiže ali u drugoj polovini 2023. godine. Kako 7. marta zvanično ulazimo u novu eru Riba, kada Saturn prelazi u taj znak, to će značiti i suočavanje sa ličnim strahovima od neuspeha. U intervalu od 7. marta, pa u sledećih tri godine, Saturn vas stavlja na nove testove, pa ćete na poslu morati da se borite sa “nevidljivim” neprijateljima, a i da naučite kako da verujete u sopstvenu intuiciju.

Prva polovina 2023. godine do sredine maja meseca za većinu Ovnova može da donese neverovatne poslovne šanse i uzlaznu putanju u karijeri, ali i nove izazove, jer ćete uvideti da niko nije onakav kakav se predstavlja. U svakom slučaju sve važne odluku odložite iza 12. januara kada će sve delovati jasnije. Sva trenutan rešenja i kalkulacije mogu itekako da budu pogrešna u svakom pogledu.

Ljubav – Kako je Mars retrogradan, ni vaša osećanja nisu stabilna. Nalazite se na emotivnoj klackalici i taman kada mislite da znate šta je najbolje u ljubavi za vas, nešto vas navede na drugu stranu. Već mesecima vagate šta je prava odluka za vas i ovo nije trenutak za početak nove romanse. Početnom 2023. godine za Ovnove će prijateljstvo biti važnije nego ljubav, dok u martu dolazi do prave eksplozicije osećanja i mogućeg zaljubljivanja. Jupiter će ipak da odradi svoje, pa možete da očekujete važan susret koji može da vam promeni život ili proširenje porodice ako ste već u braku. Prva polovina 2023. godine za vas donosi mnogo iznenađenja, kako na poslovom, tako na emotivnom planu. Prilika će biti, ne samo za jednu romansu, nego ćete moći i da birate.

Bićete veoma izazovni za osobe suprotnog pola, tako da se spremite za ludu ljubavnu avanturu. Tokom aprila i maja će vam porodica biti na prvom mestu, ali i stambeno pitanje. Moguća je selidba u tom intervalu. Retrogradna Venera u julu i avgustu meseca donosi vam povratak stare ljubavi i rešavanje odnosa sa nekim koga ste voleli u prošlosti. U oktobru i novembru vas očekuje novi flert na radnom mestu.

Zdravlje – Jupiter u vašem znaku donosi vam uživanje u hrani, pa treba da vodite računa o kilogramima. Ukoliko planirate da dovedete liniju u red, od sredine januara će biti pravi momenat. Saturn u Ribama doneće vam više psihosomatskih bolesti, pa ćete uvideti da vaše psihičko stanje itekako utiče na zdravlje.

BIK

Posao – Vi ste jedan od znakova koji je itekako preživeo “zemljotres” na svim poljima u poslednje tri godine, jer se sve promenilo, a vi niste navikli, niti želite tolike promene. Međutim, uveliko ste shvatili da su one bile nužne. Retrogradni Mars i Merkur do 19. januara utiču na vaše finansijsko stanje, pa je malo reći da trpite gubitke ili očekujete novac koji ne stiže. Kako planete budu krenule napred, iza 19. januara možete da očekujete stabilizaciju. Mart mesec zbog Jupitero u Ovnu i Venere u istom znaku može da vam donese razrešenje pitanje nasledstva ili dobijanje većeg novca za određeni projekat koji vam je važan.

Saturnova pozicija u Vodoliji do 7. marta za vas je poslednje tri godine predsavljala prekretnicu u karijeri i od tog datuma ćete shvatiti čemu su služile sve poteškoće sa kojima se suočavate poslednjih godina. Ukoliko se određene promene nisu dogodile, imajte u vidu da vaša poslovna situacija mora da se promeni do 7. marta 2023. godine kako biste započeli novi životni ciklus. Olakšanje koje čekate već godinama zvanično dolazi od tog momenta jer Saturn ulazi u Ribe i donosi vam više nagrada i podrške od strane prijatelja. Sretaćete prave osobe koje mogu da vam pomognu i u poslu.

16. maj je veoma važan datum za vas jer planeta sreće i blaostanja Jupiter ulazi u vaš znak i donosi lepe prilike u drugoj polovini 2023. godine. To su šanse za napredak i pozitivne promene, ne samo na poslu, nego i na ličnom planu. Tako da ne treba da brinete jer je 2023. godina za vas pripremila pozitivan preokret. U suštini sve što vam pada teško treba da izdržite do marta, a onda stižu velike promene. Retrogradna Venera od 23. jula do 4. septembra je za vas upozorenje da se ne bavite nekretninama jer neko lako može da vas prevari. Nije dobar trenutak da ulažete novac u stan ili podižete kredit u tom intervalu.

Ljubav – Zbog retrogradnog Marsa situacija na emotivnom planu nije dobra. Malo primate pozive iz prošlosti, a sve češće ne razumete osobe do kojih vam je stalo. Suština je lošoj u komunikaciji koji će se rešiti od sredine januara 2023. godine. U martu mesecu može da vam se dogodi tajna ili zabranjena ljubav. To će biti veliki izazov za vas, ali ćete biti avanturistički raspoloženi. Uran u vašem znaku doneo je revolucionarne promene, pa drugačije geldate na komunikaciju preko društvenih mreža i interneta, što znači da i takva poznanstva dolaze u obzir. Kada 16. maja Jupiter uđe u vaš znak, to vam donosi i značajne susrete. Mnogi pripadnici vašeg znaka mogu da se odluče za brak ili zajednički život. Druga polovina 2023. godine je za vas obećavajuća. Nije isključeno da ćete se zaljubiti kao nikada u životu, a ujedno i otkriti moć poznanstava preko društvenih mreža. U julu i avgustu imaćete mogućnost da obnovite staru romansu, ali ćete shvatiti da to nije pravo rešenje.

Olsonite se na uticaj Jupitera od 16. maja koja će doneti velika iznenađenja u ljubavi ali i zaljubljivanje. Pojedini Bikovi odlučiće se na proširenje porodice.

Zdravlje – Uran u vašem znaku vas uči da menjate navike, pa ste pod uticajem ubrzanog tempa zapostavili neku svoju dnevnu rutinu. Probajte da pronađete balans, jer ćete u drugoj polovini 2023. godine želeti više da se bavite kulinarstvom i uživate u hrani. Od marta 2023. godine vaše zdravstveno stanje će biti stabilnije, ali ćete biti skloniji dobijanju kilograma.

BLIZANCI

Posao – Vi ste jedan od znakova kojima je drugi deo 2022. godine pao veoam teško zbog ulaska Marsa u vaš znak koji se nalazi u retrogradnom hodu. Povremeno ste besni, konfuzni, a mišljenje menjate preko noći. Donosite odluke na osnovu polovičnih informacija i to može da bude potpuno pogrešno u ovom momentu. Za početak, vi čekate 12. januar 2023. godine kako bi Mars krenuo direktno i doneo pomak na „klackalici“ jer osećate da ne idete ni napred, a ni nazad u poslovnom smislu. Mars je usporio sve što je mogao i znajte da od sredine januara sve kreće ubrzanim tempom napred. Retrogradni Merkur prestaje 19. januara, tako da znajte da ćete u drugoj polovini januara sve videti kristalno jasno i znati kakve odluke treba da donesete u vezi sa poslom.

Saturnov ulazak u Ribe 7. marta, pa u naredne tri godine (do 14. februara 2026. godine) od toga momenta za vas nagoveštava veliku profesionalnu promenu. Možda odlučite da promenite profesiju, ali ponajviše posao. Prvo ćete imati utisak da na poslu više ne možete da izdržite bilo šta što je staro, pa čak i saradnike, a onda ćete sporo, ali sigurno da idete ka promeni u karijeri. 25. marta Mars konačno menja znak, pa imate priliku da dobijete bolje plaćen posao.

Moguće je da ćete napraviti poteze kakve niste ni sanjali, jer Saturn od vas traži požrtvovanost, a ujedno i promenu, kako biste promenili smernicu u karijeri. Do 16. maja treba da iskoristite Jupiterov uticaj iz Ovna jer će vam prijatelji pomoći da ostvarite svoja očekivanja. Naredna 2023. godine je takođe važna jer može da uslovi promenu poslovnog partnerstva koje ste imali poslednjih nekoliko godina. Poslovna promena ka kojoj idete može u početku da vam bude teška, ali to jedna od glavnih Saturnovih lekcija koje morate da savladate. Kako će u 2023. godini Merkur biti retrogradan i u avgusti, septembru ali i decembru pred kraj godine, imaćete raznorazne dileme, što je za vas neouobičajeno.

Ljubav – Jupiter u Ovnu od 20. decembra donosi vam uzbudljiva dešavnja na emotivnom planu. Problem je što je Merkur retrogradan do 19. januara, pa nećete biti sigurni u svoja osećanja, a često ćete se prisećati prošlosti. Ne treba da se vraćate unazad, nego se fokusirajte na sadašnjost. Jupiter u Ovnu donosi vam rađanje ljubavi iz prijateljstva. Takođe, neko koga ste godinama posmatrali kao prijatelja može da vam postane partner. To je ujedno potreba da vam partner pre svega bude najbolji prijatelj, a onda sve ostalo. Odnose koje budete imali iza 16. maja imaće snažan psihološki uticaj na vaše odluke. U svakom slučaju sada ništa ne deluje idealno, ali će situacija od kraja januara da se promeni barem u smislu da jasnije vidite poruke koje vam partner šalje poslednjih meseci.

Nije isključeno da ćete uvideti da ste mnogo toga protumačili pogrešno. Imajte u vidu da kombinacija retrogradnog Marsa i Merkura u vašem znaku do sredine januara podrazumeva da je drugima teško da razumeju vaše namere. Ukoliko ste u braku, Saturn u Ribama staviće vaš odnos na test, pre svega jer će vam glavna promena biti vezana za posao, a partner će imati manje razumevanja za to. Probajte da ne opterećujete partnera svojim problemima, jer pogrešna komunikacija trajno može da naruši odnose koji su vam važni.

Zdravlje – Veoma osetljivo. Zbog posla ne treba da zapostavljate svoje zdravlje. Redovno posećujte svog lekara. Zbog retrogradnog Marsa u vašem znaku treba da se čuvate svakakvih povreda. Kada Saturn uđe u Ribe 7. marta bićete pod velikim stresom zbog posla i ne treba da zapostavljate svoje zdravstveno stanje.

RAK

Posao- Jupiterov ulazak u Ovna 20. decembra pojačava vaše ambicije u karijeri, ali kao i svi ostali znakovi zodijaka, učite važnu lekciju, a to je da promene ne dolaze preko noći. Retrogradni Merkur i Mars skoro do polovine januara 2023. godine ukazuju na usporavanje bilo kakvih pregovora i nije dobar momenat da potpisujete važna dokumenta. Ako možete da birate, najidealnije bi bilo iza 19. januara.

Mart 2023. godine je ključan mesec za većinu pripadnika vašeg znaka jer Saturn menja znak i ulazi u Ribe, pa ćete u intervalu od nardne tri godine da dobijete sve ono što ste istinski zaslužili. Putovanja, dodatno usavršavanje ali i mogući rad u inostranstvu.

25. marta Mars konačno ulazi u vaš znak, pa ćete uspeti svu energiju da usmerite u pravom smeru, ali i da ostvarite svoje ambicije. Dakle, sve što sada deluje traljavo i sporo, zapravo će da dobije svoj srećni završetak do proleća. Jupiterov ulazak u Bika 16. maja donosi vam veliku podršku prijatelja. Nije isključeno da ćete realizovati neki poslovni projekat sa nekim sa kim se godinama družite. Naredna 2023. godina za vas donosi znatno više sreće nego prethodna, tako da je na vama samo da budete strpljivi.

Saturn u Ribama staviće i u fokus sudske procese, tako da možete da dobijete i konačno rešenje nečega što se odlagalo godinama. Isto tako može može da donese i prolongiranje nekog sudskog spora. Pred vama je srećna godina koja će doneti puno uspešnih momenata, ali samo treba da sačekate momenat da planete počnu da rade za vas. Imajte u vidu da do 7. marta 2023. godine može lako da dođe do promene poslovnog partnerstva i ta promena će itekako biti povoljnija za vas.

Ljubav – Saturnov ulazak u Ribe 7. marta 2023. godine je idealan za Rakove koji priželjkuju da sretnu sledećeg partnera, ili da okušaju sreću u drugom braku. Saturn će doneti mnogo stabilniju emotivnu situaciju nego što je trenutna. Nije isključeno da ćete zbog Saturna u Vodoliji, koji je pobornik slobode, neku postojeću vezu ili odnos poželeti da završite do marta meseca jer će izgubiti svaki smisao. U martu vas očekuje i zanimljivo poznanstvo preko poslovnih kontakata. To će biti atraktivna osoba koja je veoma uspešna. To može da bude i neko sa kim sarađujete.

Vi kao jedan od najsenzibilnijih znakova zodijaka konačno ćete moći od marta naredne godine da budete emotivno otvoreniji nego što ste bili ove godine recimo. Jedno je sigurno, Saturnov prelazak u novi znak u martu označava i krah starih stvari, pa ćete prošlost morati da ostvaite iza sebe, kako biste ostvarili novi emotivan početak. Nestabilni odnosi i veze koje ste imali poslednjih tri godine su nastale pod uticajem Saturna u Vodoliji kako biste naučili važnu lekciju, a to je da je ljubav nije samo povezanost između dve osobe, nego i sloboda.

Zdravlje – Trenutno se borite sa negativnim mislima pod uticajem Marsa u dvanaestom polju, pa sami sebi stvarate tenziju. Ipak, 2023. godine će biti znatno stabilnija, pa možete da očekujete stabilizaciju. U drugoj polovini 2023. godine vase zdravlje će biti bolje.

LAV

Posao – Junački ste izdržali poslednje dve i po godine Saturnovog uticaja iz Vodolije, koji je počistio sve što ne valja, uključujući i loše saradnike. Kriza poslovnog partnerstva je izvesna već neko vreme, pa imajte u vidu da sve mora da se poravna i promeni do 7. marta 2023. godine kada Saturn ulazi u Ribe. Vi ste na testu već dve godine, sve ide sporije, a imate povremeno utisak da se stvari događaju mimo vaše kontrole. Neka stara poslovna partnerstva su odigrala ulogu u poslednje dve godine i vreme je da pređete na nešto potpuno novo od marta 2023. godine.

Retrograni Mars ukazuje da ste već mesecima oslonjeni na prijateljstvo sa jednom osobom, a to je na “tankom ledu”. Finansijski gledano, retrogradni Merkur od 29. decembra donosi haos i usporavanje isplata. Najvažnije je, kao i za sve ostale znakove, da ne preduzimate ništa do 19. januara 2023. godine. Drugim rečima, bilo kakvo ulaganje do 19. januara može da bude potpuno pogrešno.

Od marta 2023. godine stvaraju se uslovi za nove polsovne pdouhvate ali i poslovna partnerstva koja će biti postavljena kako treba. Priželjkujete novi početak već mesecima, ali nikako da dočekate promene. To će se svakako dogoditi jer Saturn izlazi iz Vodolije u martu, a Jupiter iz Ovna donosi vam saradnju sa inostranstvom. Zemlje koje su pogodne za vas su Nemačka i Italija. Imaćete mogućnost da otputujete i ostvarite dobre kontakte. Od 16. maja Jupiter menja znak i ulazi u Bika, pa ćete imati i veće poslovne ambicije. Saturn u Ribama od marta meseca za vas će značiti da ćete osećati više ljudskosti u odnosu sa kolegama na poslu. Biće i pojačana briga za ljude za kojima se svakodnevno viđate, tako da će to biti normalnija faza nego ova u kojoj se trenutno nalazite.

Ljubav – Zbog izazovnog aspekta Saturna sa Uranom, vi jedan od znakova koji je bio na najvećem iskušenju kada je ljubav u pitanju. Saturn vas je stavio na test, a u međuvremenu ste naučiti najvažnije lekcije. Vaša sloboda vam je važnija od bilo čega ostaloga. Mnogi Lavovi rešili su da raskinu dugododišnju vezu ili brak jer ustaljeni principi u odnosima više ne daju rezultate.

Ulazak Saturna u Ribe 7. marta donosi vam novi ciklus kada je ljubav u pitanju, pa nije isključeno da sretnete nekoga ko je razveden. To može da bude osoba koja je senzibilnija od vas ili se bavi nekim vidom umetnosti ili muzike. Sva ona empatija koja vam je nedostajala u partnerskim odnosima konačno će da se vrati na velika vrata. Jupiter u Ovnu od 20. decembra do 16. maja nudi vam priliku za nova poznanstva ali i zajednička putovanja. Takođe, možete lako da se zaljubite u osobu koja je stanac i to u prvoj polovini 2023. godine. Venera, planeta ljubavi krenuće retrogrtadnim hodom od 23. jula do 2. septembra 2023. godine, pa očekujte povratak starih ljubavi. Moguće je pomirenje sa osobom iz prošlosti, ali ćete uvideti da nije bilo najidealnije rešenje.

Ukoliko ste se pitali da li će vam 2023. godina biti uspešnija na ljubavnom planu nego ova koja odlazi, odgovor je potvrdan, samo morate još malo da budete strpljivi. Ako imate neki odnos koji je u fazi raspada, imajte u vidu da će Saturn od marta da počisti sve osobe iz vašeg života kojima tu zapravo više nije mesto.

Zdravlje – Iako ste od marta 2020. godine otkrili koje su vam hroničlne boljke, od marta 2023. godine dolazi do stabilizacije, pa ćete biti zdraviji. U prvoj polovini 2023. godine imate mogućnost da nabacite koji kilogram, ali i da budete aktivniji. Glavne zdravstvene krize koje ste imale bile su u poslednje dve godine, tako da od marta dolazi do poboljšanja.

DEVICA

Posao – Poslednji retrogradni Merkur u 2022.godini počinje 29. decembra, što znači da u Novu 2023. ulazite sluđeni, konfuzni, sa ne tako pozitivnim mislima u bolju budućnost. Retrogradni Merkur navešće vas na misli da posao ne ide, da ništa nije organizovano kako treba, ali i da sami ne možete da se povežete sa svojim mislima.

Nedostatak fokusa na poslu će vam biti glavni problem, a zapravo samo treba da usporite do 19. Januara kada Merkur kreće napred i stvara uslove za bolje razumevanje i organizaciju posla. Jupiter u Ovnu od 20. decembra do 16. maja za vas donosi odlične mogućnosti za rešavanje pitanja nasledstva, ali I dobijanje sponzorstva za određene projekte. Mars u Blizancima ne ide vam u prilog do 25. Marta 2023. godine, jer će testirati vase strpljenje na poslu.

Drugi će vas doživljavati netkičnom osobom ili previše drskom. Imaćete česte sukobe miljenja sa saradnicima u periodu do pred kraj marta. Ono što je veoma bitno da se kaže jeste da ste vi jedan od znakova na koje će ulazak Saturna u Ribe 7. marta najviše uticati, jer će taj ciklus trajati naredne tri godine. Saturn u Ribama biće veoma izazovan jer je promena poslovnog partnerstva sasvim izvesna i neke stare stvari moraće da se poruše, kako biste promenili partnerske odnose koji su vam bitni na poslu. Ulazak Jupitera u Bika od 16. maja nagoveštava da ćete u drugom delu godine imati više prilike za dugačka putovanja. To je i sjajna prilika za obrazovanje ili usavršavanje oblasti u kojoj ste zaposleni. Zbog retrogradne Venere tokom jula i avgusta možete da dobijete obećanje o novcu koji neće stići na vreme. U tom intervali treba biti oprezan sa ulaganjima.

Merkur će biti retrogradan u avgustu, septembru, ali i decembru 2023. godine, tako da ćete itekako imati faze kada vam je moć rasuđivanja umanjena.

Ljubav – Ulazak u Novu godini sa retrogradnim Merkurom donosi vam konfuzna osećanja, a i nedostatak strpljenja jer je Mars u Blizancima retrogradan. Pred vama je godina u kojoj će mnogo toga morati da se promeni u emotivnim odnosima. Saturnov ulazak u Ribe 7. Mara biće pravi test sa sve Device koje su u braku ili žive sa nekim. To je potreba za suočavanjem sa tim da ćete ipak mnogo toga morati sami da završite, ali ujedno i da ostavite neke osobe u prošlosti ako im nije mestu u vašem životu.

Saturn iz Riba testiraće vaša i partnerova osećanja, pa će taj odnos biti ili dodatno učvršćen ili u velikoj krizi pod pritiskom. Stari problem ponovo će postazi aktuelni, a imaćete utisak da u vašem odnosu sa partnerom nedostaje romantike i novih izazova.

Ovo je prilika za sudelovanje u zajedničkim problemima, pa na to treba i da se spremite. Veze koje se raspadaju itekako će biti pogođene Saturnovim uticajem iz Riba, pa zasigurno neće potrajati. Saturnov ulazak u Ribe trajaće tri godine i to je sasvim dovoljno vremena da vi ipartner promenite paercepciju o braku i međuljudskim odnosima. Pojedine Device želeće da budu same ili da se distanciraju od ostalih. Jedno je sigurno, a to je da će vam lična sloboda biti važniaj od bilo kakvih principa.

Zdravlje – Zbog uticaja Marsa iz Blizanaca skloni ste povredama na radu, ali ste i nespretni, pa imate utisak da vas stalno nešto boli. Ulazak u Novu godinu sa retrogradnim Merkurom aktiviraće stare boljke. Ipak Saturn u Ribama od 7. marta ukazuje da će zdravlje biti na prvom mestu, jer ćete od tog momenta biti znatno osetljiviji.

