Greške zbog kojih vam je stalno hladno u domu, a računi su veći

1. Termostat je na krivo mjestu ili je krivo namješten

Postavljanje termostata na mjesto koje je izravno izloženo suncu nije poželjno želite li da vam u kući bude toplo.

– Ovo je ponekad problem u većim kućama sa samo jednim središnjim termostatom. Imate li termostat na glavnoj razini kuće, temperatura koju očitava nije prosječna temperatura svih prostorija na svim razinama kuće – kaže Ryan Meagher iz tvrtke za izgradnju stambenih objekata BVM Contracting.

– Kako biste uravnotežili rad termostata tijekom zimskih mjeseci, smanjite temperaturu kada ste vani. Dobra smjernica za zimu je postaviti termostat na oko 20 stupnjeva kada ste kod kuće i smanjiti temperaturu za nekih 6 do 8 stupnjeva noću ili kad izbivate iz kuće. Tako možete uštedjeti čak 10 posto godišnje na troškovima grijanja i hlađenja – savjetuju Brian i Mika Kleinschmidt, zvijezde HGTV-ove emisije ‘100 Day Dream Home’.

Također, stručnjaci savjetuju korištenje programiranog termostata.

– Još jedna pogreška je nekorištenje programabilnog termostata, jer oni reguliraju temperaturu vašeg doma tako da ga grijete ili hladite samo kada je to potrebno. To vam može uštedjeti novac na računima za energiju i pomoći u održavanju ugodne temperature u vašem domu – smatra Shaun Martin, vlasnik i izvršni direktor The Home Buying Company sa sjedištem u Denveru u SAD-u.

2. Ne palite stropni ventilator zimi

– Obavezno namjestite postavke na bilo kojem od svojih stropnih ventilatora tako da rade u smjeru kazaljke na satu tijekom zime – savjetuje Bill Samuel, ovlašteni izvođač radova tvrtke Blue Ladder Development koja se bavi razvojem stambenih nekretnina na području Chicaga.

– Ako pogledate bazu ventilatora, tamo trebali biste vidjeti mali prekidač koji će promijeniti smjer kretanja lopatica ako nemate daljinski upravljač. Stropni ventilator koji radi u smjeru kazaljke na satu pomoći će stvoriti uzlaznu struju i tako doprinosi cirkulaciji toplog zraka po cijelom domu – pojasnio je.

3. Ne provjeravate otkud ulazi hladan zrak

Jedna od najčešćih pogrešaka koje ljudi čine, a koja može itekako doprinijeti hladnoći u domu, je neprovjeravanje ulazi li vanjski zrak kroz nedovoljno zabrtvljene prozore i vrata. Osim što na takvim mjestima hladan zrak ulazi, isto tako onaj topao izlazi. Jednostavno približite dlan rubovima prozora i vrata i osjetit ćete hladan zrak na koži tamo gdje ne prianjaju dobro.

Brtvljenje je jeftina metoda koja daje dobre rezultate, a ne morate imati majstorskog iskustva da biste to napravili sami. Radi se o posebnoj gumenoj traci koja se postavi oko prozora i vrata te tako zaustavlja ulazak hladnog zraka kroz proreze. Takva traka dužine od 6 metara stoji oko 17 kuna. Ako želite malo efikasniju, tada kupite silikonsku čijih devet metara stoji oko 60 kuna.

Ukoliko ste lanjske zime zabrtvili prozore i vrata, sad provjerite ima li kakvih oštećenja. Naime, brtva se s vremenom ošteti i zna imati male pukotine kroz koje ulazi hladan zrak. Manja oštećenja možete zakrpati s malo ljepila, dok bi kod većih trebali zamijeniti komad brtve novom.

Ukoliko vam je to sad prekomplicirano, stavite pod prozore i vrata graničnike koji obično izgledaju kao zmija od platna i fizički sprječavaju prodiranje zraka – ali, samo na dnu prozora i vrata. Takve ‘zmije’ se mogu kupiti u trgovinama, no poslužit će i stare dekice.

4. Niste izolirali potkrovlje

Ako potkrovlje nije dobro izolirano, toplina će se gubiti, odnosno izlazit će kroz krov, a u domu će zbog toga biti hladnije.

– Uvjerite se da je vaše potkrovlje adekvatno izolirano tako da provjerite razinu izolacije i dodate još ako je potrebno. To će pomoći da u kući bude toplije zimi i hladnije ljeti – savjetuje Shaun Martin.

Koliko topline gubite kroz krov možete lako primijetiti kad padne snijeg. Na dobro izoliranim krovovima snijeg će se duže zadržati, a na lošima kraće. Također, ako se na samo jednom dijelu krova snijeg brzo otapa, tada je to točka koju biste trebali bolje izolirati.

5. Preskačete redovito održavanje grijaćih tijela

– Već u jesen angažirajte stručnjaka da pregleda sustav grijanja. Ne odgađajte rješavanje problema s grijačima za hladnije mjesece. Naime, tada je raspored takvih majstora zgusnut zbog čega cijena usluge pregleda može biti veća. Čak i energetski najučinkovitije električne grijalice mogu se pokvariti i uzrokovati da vaš dom postane hladniji tijekom zime – kaže Robert Johnson, direktor marketinga u Coast Appliances.

– Važno je osigurati grijaćim tijelima čiste filtere i potrebno podmazivanje kako biste izbjegli probleme s termoregulacijom i nepotrebne kvarove – dodao je.

6. Ne mijenjajte filtre zraka

– Jedna od najčešćih pogrešaka koju ljudi rade je to što ne mijenjaju filtar povratnog zraka. Prljavi filtar zraka ograničit će protok zraka i otežati rad vašeg sustava grijanja, što može dovesti do većih računa za energiju i hladnijeg doma. Obavezno provjerite filtar zraka jednom mjesečno i promijenite ga prema potrebi – savjetuje Alex Capozzolo, suosnivač SD House Guysa sa sjedištem u San Diegu.

– Zračne filtre treba mijenjati svakih 90 dana, osim ako drugačije nije navedeno na pakiranju ili od strane proizvođača – dodaje.

7. Ne obraćate pažnju na male rupe u zidu

– Većina vlasnika kuća gubi 20 posto ili više klimatiziranog zraka koji izbacuju njihove jedinice za klimatizaciju/grijanje, a to se događa zbog curenja zraka kroz male rupe i praznine u svim stambenim kanalima. Postoji nova tehnologija koja pomaže da se te praznine zatvore zauvijek – kaže Jason Powell, osnivač tvrtke Breathe Clean Air Duct iz Las Vegasa.

Ako je dom pravilno napravljen, unutarnja toplina bi trebala ostati unutar stambenog prostora. Međutim, u mnogim stanovima i kućama postoje mjesta kroz koja topli zrak izlazi van ili odlazi na tavan (a hladan ulazi). Na primjer, to mogu biti mjesta gdje se nalaze utičnice i prekidači, odnosno mjesta kroz koja prolaze kablovi u zidu, ili dio oko dimnjaka koji nije dobro izoliran.

Takva mjesta izolirajte i ubrzo će vam u prostoru biti toplije.

Kako biste pronašli slabe točke u svom domu najbolje je angažirati nekoga da vam energetski pregleda dom posebnom termalnom kamerom. Ona će točno pokazati gdje sve gubite toplinu.

8. Ne provjeravate dimnjak i kamin

– Ljudi obično ignoriraju peći i kamine na drva u toplijim mjesecima, ali dobra je ideja pregledati ih i servisirati prije nego što nastupi hladno vrijeme. Naime, dimnjaci mogu biti izvor ulaska hladnog zraka i drugih problema zimi. Uklonite sve prepreke, provjerite funkcionalnost zaklopke, pregledajte šamotnu ciglu u kaminu i dajte pravilno očistiti dimnjak – savjetuje Kriss Swint, direktor marketinških komunikacija u Westlake Royal Building Products.

– Sve će to osigurati da kamini i peći na drva budu u dobrom stanju za hladnije mjesece – dodao je, a prenosi msn.com.

Imate li u kući dimnjake koje koristite povremeno, bilo bi dobro da ih zatvorite (ostavite otvore za prozračivanje) jer je nekorišteni dimnjak kao rupa u plafonu kroz koju ulazi hladan zrak. Stručnjaci procjenjuju da se kroz otvoreni dimnjak gubi oko 25 posto energije potrebne za zagrijavanje prostora.

9. Ne koristite zavjese i rolete

Spuštanjem vanjskih i unutarnjih roleta toplina će se dulje zadržavati u prostoru i nije loše to napraviti noću. Tijekom dana, ako je vani sunčano, razmaknite zavjese da bi toplina sunca ulazila u dom i tako ga dodatno zagrijala.

10. Zaklanjate radijatore

Daska postavljena iznad radijatora je prepreka toplom zraku da izlazi kroz prozor pa ju je dobro imati. Radijatore nemojte zaklanjati zavjesama ili namještajem jer to onemogućuje zagrijavanje prostora pravilno.

Također, iskoristite svu energiju koja izlazi iz njega. Iza radijatora koji se nalaze na vanjskim zidovima, ispod prozora, stavite reflektirajuću foliju. Tako će prolaz topline biti usmjeren na prostor, a ne na prozor. Dobro je i staviti dodatnu toplinsku izolaciju iza radijatora koji se nalaze na vanjskim zidovima, npr. stiropor. Na taj način će se ponovno gubiti manje topline. prneosi 24sata

