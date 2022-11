Kako pokazuju bijes: Djevice imaju kontrolu nad emocijama – Lav što više viče bolje se osjeća

Prema astrologiji neki znakovi su agresivniji od drugih, međutim, niko nije imun na tu emociju. Vaš horoskopski znak može mnogo toga reći o tome kakva ste osoba ili o tome kako biste reagovali kada se naljutite.

OVAN Ovnovi su direktni u svom pristupu u frustrirani su nepotrebnim sitnicama. Iako posjeduju mnogo dobrih osobina ne mogu podnijeti kada ih ljudi ometaju. Kada se naljute, svi oko njih će to znati jer se ne suzdržavaju od izražavanja svojih osjećanja.

BIK Bikovi su prilično mirni ali to ne znači da se ne ljute. Kada se naljute malo ko ih može smiriti. Postaju veoma glasni i mogu čak početi da bacaju stvari, pa razmislite dva puta prije nego što razljutite bika.

BLIZANCI Blizanci imaju duhovitu ličnost i najbolji su za druženje kad se dogodi ružna svađa na zabavi. Međutim, kad izgube svoj mir, viču i vrište. Jednom kad ih obuzme bijes, oni ne slušaju razloge i znaju da kažu neke gadne stvari. Blizanci mogu biti mirni i udarati nekoga svojim sarkastičnim riječima.

RAK Rakovi su vrlo emotivni, pa počnu da se guše kada su ljuti. Zatim prelaze na pasivno-agresivni način. Kad osjete da nitko ne uzima njihova osjećanja ozbiljno, mogli bi zaplakati i napokon pustiti ispuštene emocije ako se situacija nastavi.

LAV Lavovi nisu pasivno-agresivni tipovi poput raka. Kad su ljuti, mogu biti izuzetno glasni i bučni. Što više viču, bolje se osjećaju. Ne brinu se za tuđe mišljenje zbog čega se ne osjećaju krivicu nakon ljutitog iskazivanja emocija. Oni koriste se uvredljivim jezikom, što može zauvijek uzrokovati napetost između njih i protivnika.

DJEVICE Većina Djevica su nježne i imaju potpunu kontrolu nad svojim emocijama, drže ih u sebi dok situacija ne izmakne kontroli. Ali kada su ispunjeni bijesom, skloni su lomiti stvari i vjerovatno će prije povrijediti sebe u tom procesu nego bilo koga drugog.

VAGA Vaga voli ravnotežu u životu i ne voli kada stvari ne idu kako su planirali. Takođe, vrlo su svjesni svoje slike, zbog čega ne žele pokazivati ​​svoj bijes. Iako se trude da svoje emocije držite pod kontrolom, možda će sa vremena na vrijeme izgubiti kontrolu. Ali kad se naljute, uvijek imate opravdanje za to.

ŠKORPIJE Ljudi rođeni pod ovim znakom mogu izgledati ponosno, bahato i kratkog su fitilja. Ali naprotiv, nije ih lako razljutiti. Jednom kad se naljute služe se sarkazmom i upućuju pogled od koga se naježite. Međutim, oni mogu postati bijesni zbog toga što pokazuju svoju slabost.

STRIJELAC Nisu ljubitelji drame i imaju potpunu kontrolu nad svojim emocijama. Ne ljute se lako, ali kad to učine, svojim riječima mogu povrijediti drugu osobu. Mogu povrijediti nekoga do te mjere da nema povratka nazad, a kad se to dogodi, izbace tu osobu iz svog života.

JARAC Njihova tvrda spoljašnjost možda čini da ljudi misle kako nisu sposobni pokazati bilo kakve emocije, ali sasvim je suprotno. Mogu biti vrlo osjetljivi i ljuti kada ih gurnu do krajnjih granica. Umjesto da viču, vrište ili lome stvari, pokazuju koliko su razočarani tom osobom. Možete ih kritizirati do te mjere da se stide zbog onoga što su učinili.

VODOLIJE Pokušavate zanemariti uzrok i osobu onoliko dugo koliko možete. Prestanete razgovarati s ljudima i odvojite vrijeme da se ohladite. Kad se ne možete prepustiti zamajanim emocijama, gubite raspoloženje. Može vam pomoći prevladati negativne osjećanja.

RIBE Ribe vole živjeti u svom svijetu, što znači da se ne ljutite često. Ali kad izgubite temperament, postaju samodestruktivne, nasilne i stvari mogu poprimiti dramatičan zaokret. Ali nakon što se smire, osjećaju se loše i odmah traže izvinjenje za svoje postupke. piše “Infopult“.

