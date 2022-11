O PRIČI IZ BRITANIJE BRUJI CIJELI SVIJET: MAJKA UBILA PEDOFILA KOJI JE ZLOSTAVLJAO NJENA TRI SINA

U jesen 2014. godine, u istočnom Londonu prošetala je do susjednog stambenog bloka i ubola Michaela Pleasteda osam puta. On je iskrvario do smrti.

Pleasted je imao 77 godina i bio je optužen za seksualne delikte nad mladićima na imanju u Silvertownu gdje je živio.

BBC je sada prvi put izvijestio da su sva tri dječaka uključena u slučaj bili sinovi Sarah Sands.

Najstariji Bradley, koji je tada imao 12 godina, prošle se godine odrekao prava na anonimnost kako bi otkrio zlostavljanje. Njegova mlađa braća blizanci, Alfie i Reece, sada su učinili isto. Imali su 11 godina kada je njihova majka ubila muškarca.

Sada imaju 19 i 20 godina i sjećaju se kada su kao djeca saznali što im je majka učinila. Govoreći zajedno s majkom, kažu da je odrastanje bilo teško dok je ona bila u zatvoru. Njihova mama kaže da se kaje zbog onoga što je učinila, no njeni sinovi govore drugačije.

Skidam kapu. Neću to poreći – rekao je Bradley.

Zbog toga smo se osjećali sigurnije. Nije zaustavilo noćne more, ali nam je dalo osjećaj sigurnosti jer nisi morao hodati ulicom misleći da će on doći iza ugla – dodaje Alfie.

Reece kaže da je tada, s 11 godina, bilo “lijepo znati da je mrtav”.

Sarah Sands i njezina obitelj preselili su se u novi dom nekoliko mjeseci prije ubistva. Ona se sprijateljila s Pleastedom koji je živio sam.

Mislila sam da je divan starac. Kuhala sam mu, pazila na njega, uvijek mu pravila društvo kada sam imala vremena – navodi majka.

Pleasted je sortirao novine u dućanu, a neka su djeca subotom radila s njim.

Pitao je može li Brad pomoći, a kasnije je pozvao trojicu dječaka u svoj dom. Jedne večeri blizanci su majci otkrili da ih je Pleasted seksualno napastovao. Sedam dana kasnije, Bradley je otkrio isto.

Dok je čekao suđenje, Pleastedu je sudac odredio jamčevinu i rekao da se može vratiti na imanje. Sands je rekla da je bila izbezumljena i da nije imala razumijevanja.

Sands je na putu do Pleasteda snimljena nadzornom kamerom, a nekoliko sati kasnije predala se policiji s krvavim nožem i odjećom. Sudac na suđenju kasnije je rekao da ne vjeruje da je “racionalno razmišljala”.

Sarah Sands osuđena je za ubistvo iz nehata. Bila je u zatvoru tri i pol godine, ali kasnije je njena kazna povećana na sedam i pol godina jer je ocijenjeno da je preblaga. U zatvoru je provela gotovo četiri godine.

Dok je njihova samohrana majka bila iza rešetaka, trojica dječaka i njihova dva mlađa brata živjeli su s bakom.

Tokom sudskog postupka pokazalo se da je Pleasted promijenio ime iz Robin Moult i da je bio osuđeni pedofil. Imao je 24 prethodne presude za seksualne prijestupe u razdoblju od tri decenije, piše Večernji.

Sarah Sands sada se pridružila drugima koji vode kampanju za stroža ograničenja za seksualne prijestupnike koji promijene svoja imena. prneosi “Hayat“.

