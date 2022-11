Kako se*s uistinu izgleda kada niste prosječni: Ogroman penis, velike grudi, višak kilograma…

Kakav stvarno izgleda seks kad vam tijelo nije prosječno, istražila je britanska stručnjakinja za seks i odnose Tracey Cox, razgovarajući s muškarcima i ženama koji imaju iznenađujuće tjelesne karakteristike.

Jedan muškarac ima penis veći od prosjeka, dok je žena s velikim grudima ponosna na svoje tijelo, ali kaže da to neke čini nervoznima. Isticanje iz gomile možda je nešto za čime svi potajno žude – ali biti prosječan mnogo je lakše – bar kada je u pitanju seks.

Biti fizički drugačiji od ‘norme’ ima svojih prednosti, ali i svojih izazova.

Nisu samo veliki penisi ono što može smetati dobrom provodu, grudi od kojih se mnogima vrti u glavi, odnosno obline raskošnije od većine – sve te stvari utječu na seks.

Tracey je razgovarala s četiri osobe ‘nekonvencionalnog’ izgleda o tome kako se snalaze u seksu.

Evo što su rekli:

Imam ogroman penis

Johnov je penis u erekciji dugačak oko 22 centimetra. Spada među dva posto muškaraca s penisom većim od dvadesetak cm u erekciji.

– Kad drugi muškarci saznaju za veličinu, mogu vidjeti zavist na njihovom licu, i kad im kažem da nije sve ‘zabava i igra’, očito mi ne vjeruju – iskreno će John.

Dodaje i da se priča o tome kada imate jako velik penis. Ako je s grupom prijatelja i tamo ima onih koji ga ne poznaju, često ga se predstavlja kao ‘Ovo je John, i sve što trebate znati o njemu je da ima ogromni penis’.

– Zbog toga zvučim glupo, kao da sam pod kontrolom svog spolovila, i to insinuira da me jedino zanima seks. Mnogi traže da to vide. Muškarci komentiraju kad su pokraj mene za pisoarom. Čak i iznimno veliki kondomi ne pristaju kako treba i na kraju puknu ili spadnu, tako da sam u većoj opasnosti od zaraze spolnim bolestima ili HIV-om. Ograničen sam i oko toga što nosim jer ako su hlače uske, penis se vidi – objašnjava on.

Neke žene izlaze s njim isključivo, kako kaže, zbog veličine njegovog penisa. Misle da će seks biti izvrstan ili se žele pohvaliti svojim prijateljima, prenosi Daily Mail.

– Ali dosta mi je neobaveznog seksa i želim vezu. Nisam cirkuska nakaza. Unatoč mišljenju da će seks biti izvrstan zbog ove veličine, mnoge žene odluče da to ipak ne žele raditi. Izgledaju nervozno kad ga vide potpuno uspravljenog i ako boli, što se često događa, zamole me da prestanem – priča obdareni muškarac.

Rijetko je naći ženu koja mu može u potpunosti izaći u susret. Nikad ne može do kraja prodrijeti, što je frustrirajuće za njega.

– Imao sam jednu djevojku koja se doslovno morala natjerati na seks sa mnom. ‘Mogu ja to, mogu ja to’, govorila je s odlučnim izrazom lica koji je više odgovarao pripremama za trčanje maratona nego seksu s dečkom – dodaje.

Poslije bi često natekla od boli, a on bi joj davao obloge. Želi da ga djevojka radosno gleda nakon seksa, a ne optužujuće.

– Nije ugodno nanositi bol kada je ono što ste pokušavali učiniti pružanje zadovoljstva. Postoje problemi i s oralnim seksom. Penis mi je preširok i predug da bi se prosječna žena osjećala ugodno s njim u ustima – ističe John.

Jedna djevojka, koja mu se jako sviđala, prekinula je s njim jer je rekla da se ne može suočiti s time da mu pruži još jedno oralno zadovoljstvo. Znala se gušiti i povraćati, i iako joj je rekao da to više ne mora raditi, ona je smatrala da ni to nije fer.

– Istina je da mi je seks postao toliko stresan da više uživam u samozadovoljavanju nego u seksu sa ženom koju ne poznajem dobro – kaže on.

Pruine grudi su ogromne.

– Baš kao kad ste trudni i stranci vam žele dodirivati trbuh, čini se da isto misle da imaju pravo dirati moje grudi samo zato što su velike. Kao da su javno vlasništvo. Ne mogu ih ne gledati ili ne komentirati. Ne govorim samo o onima koji mi zvižde ako prolazim pokraj gradilišta, već muškarci svih dobi mi namiguju ili viču da im pokažem svoje grudi – kaže djevojka.

Žene mogu biti jednako loše, dodaje. Čim je negdje gdje je alkohol upleten, postoji veliki rizik da će ih netko zgrabiti, a to često budu žene.

– Jedna djevojka mi je prišla na koncertu, stavila ruke oko grudi i ispustila zvuk ‘bip bip’, kao da trubi na automobilu. Mislila je da je smiješno, rekla sam joj da se skloni – priča ona.

Neprestano je svi pitaju ‘jesu li prave’. Grudi su joj se razvile puno prije ostalih djevojaka u razredu. Svima je to bilo smiješno. Muškarci misle da su žene s velikim grudima spremnije za seks nego one s malim grudima.

– Možda su ih moje grudi više uzbuđivale, ali mislim da muškarci povezuju velike grudi s pornografijom i stvaraju asocijaciju da ako porno zvijezde imaju velike grudi, djevojke u stvarnom životu s velikim sisama moraju biti porno zvijezde i vole seks. Gotovo svi muškarci s kojima sam spavala bili su opsjednuti njima – ističe ona.

Grudi bi postale fokus seksa muškarcima, što je super za njih, ali potpuno beskorisno za nju, kako sama kaže.

– Moje bradavice nisu osjetljive, pa se ne uzbuđujem na one koji se godinama igraju s njima. Klitoris mi nije u bradavicama. Neću tako doživjeti orgazam. Prije sam se osjećala nelagodno kad bih imala seks zbog načina na koji bi izgledale u određenim položajima. Često sam se osjećala bolje ako bi zadržala grudnjak – objašnjava.

Nelagodno joj je i ležati na trbuhu. Svaki put kad bi pogledala tipa s kojim bi spavala, on bi gledao u njezine grudi, a ne u njene oči.

Sad je u braku i iako je njezin suprug veliki obožavatelj njezinih oblina, on također shvaća da ona nije hodajući par grudi.

Nije joj ni trudnoća bila zabavna, bradavice su joj pak bile goleme a grudi nepodnošljivo teške.

– Sviđaju mi ​​se moje grudi, ali stvarno bih voljela da su manje. Nositi toliku težinu težak je posao. Bole me leđa, ne mogu trčati niti previše raditi kardio. Ograničena sam i s lijepim donjim rubljem jer mnoge vrhunske robne marke nemaju moju veličinu. Općenito sam ograničena u onome što nosim – istaknula je.

Što joj je najiritantnije, žene s malim grudima mogu nositi odjeću s prorezima do struka, a da i dalje izgledaju otmjeno, a ona mora stalno paziti da ne izgleda ‘droljasto’.

Ja sam plus-size žena

Sierra je teška oko 95 kilograma. Postoji velika razlika između debele djevojke koja mrzi svoje tijelo i debele djevojke koja ga voli. Prvi će doći u krevet osjećajući se posramljeno, neseksi i nedostojno ljubavi. Druga će hodati puna samopouzdanja, skidati se i ponositi se svojim oblinama.

– Volim svoje tijelo. Ja sam prirodno bogata oblinama i bila bih takva i da izgubim kilograme. Ali baš kao što postoje muškarci koji me gledaju i sviđa im se ono što vide, postoje muškarci kojima se to očito ne sviđa. Ne vrijeđam se ako me netko ne smatra privlačnom, to je samo osobni ukus. Neki dečki vole vitke ili mršave djevojke, drugi vole veće žene. Ipak, ne volim da me fetišiziraju – ističe Sierra.

Dečki koji izlaze ili spavaju samo s velikim curama su joj jezivi. Bila je vani s muškarcima svih oblika i veličina. Privlači ju mnogo toga, ali ne želi da netko bude s njom samo zbog veličine njezinog tijela.

Sviđa joj se kada joj muškarci govore što im se sviđa na njezinom tijelu i daju joj ​​komplimente. No uvjeravanje joj je, međutim, uvredljivo.

– Moj četverogodišnji partner nijednom se nije pokušao pretvarati, oboje znamo da sam debela po bilo čijim standardima. Sviđaju mu se moje obline, ali kad bih iznenada odlučila da želim smršavjeti, i on bi se složio s tim. Kada mi drugi govore da ne misle da sam debela, već da sam lijepa, seksi ili prekrasna misle da mi daju komplimente, ali upravo je suprotno – kaže,piše 24sata.hr.

Muškarci su nervozni kada prvi put spavaju s krupnijom ženom, dodaje. Čekaju dopuštenje da dodirnu masne dijelove poput njezinog trbuha ili bedara. Možda zato što su bili s vitkim djevojkama koje misle da je debljanje najgora stvar koja bi im se ikada mogla dogoditi.

– Ne funkcioniraju svi položaji u seksu, ali većina da, ako ste kreativni. Ponekad ću morati prilagoditi svoje tijelo, ali to nije velika stvar. Oralni seks bio je također izazov za drugog ljubavnika. Moje cjelokupno iskustvo je da dečki više vole krupnije nego premršave žene. Meso je toplo i ugodno za ležanje, mnogo erotičnije od kože koja prekriva kost – ističe Sierra.

