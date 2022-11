Ovo su navike koje vam skraćuju život: Neke stvari radite svakodnevno, a niste ni svjesni!

Prilično je dobro poznato da će loše navike poput pušenja i prekomjernog pijenja skratiti životni vijek, ali druga nezdrava ponašanja također mogu pridonijeti preranoj smrti koju možda niste ni svjesni. Dr. Tomi Mitchell, certificirani obiteljski liječnik s holističkim wellness strategijama govori za Eat This, Not That! Zdravlje, “Druge navike koje mogu skratiti naš očekivani životni vijek uključuju jedenje prerađene hrane s visokim udjelom šećera i masti, dugo sjedenje i nedovoljno tjelovježbe. Iako se neke od ovih navika mogu činiti bezopasnima, sve one mogu pridonijeti smanjenju opće zdravlje i wellness. Dobra vijest je da su mnoge od ovih navika pod našom kontrolom. Uvođenjem malih promjena u naš životni stil, možemo dramatično poboljšati svoje zdravlje i produžiti životni vijek. Dr. Mitchell otkriva koje loše navike trebamo odmah prestati i zašto.

Holistički preventivni pogled na svoj život

Dr. Mitchell nas podsjeća, mnoge stvari u našem svakodnevnom životu mogu nam skratiti životni vijek, a da toga nismo ni svjesni. Pušenje je, primjerice, jedan od vodećih uzroka smrti povezanih s rakom diljem svijeta. Prema Američkom društvu za rak, pušači imaju 25 puta veću vjerojatnost da će razviti rak pluća nego nepušači. No, razgovarajmo o navikama iz druge perspektive. Za dugovječnost je važan holistički, preventivni pristup životu i zdravlju. Dakle, zgrabite olovku i papir i iskreno sagledajte svoj život i utjecaj svojih osobnih izbora. Popis u nastavku nipošto nije potpun, jer vam bezbrojne navike mogu skratiti život. ”

Odugovlačenje

“Nije tajna da odugovlačenje može imati prilično negativne posljedice”, kaže dr. Mitchell. “Od loših ocjena do izgubljenih prilika, odgađanje zadataka može imati ozbiljan utjecaj na naše živote. Međutim, jeste li znali da odugovlačenje također može biti pitanje života i smrti? Studije su pokazale da su oboljeli od raka koji su odgodili traženje liječenja vjerojatnije umrijeti od onih koji nisu. Teško se riješiti odgađanja, ali važno je upamtiti da je vaše zdravlje u pitanju. Ako vi ili netko koga poznajete imate rak, nemojte riskirati da pogoršate situaciju odgađanjem liječenje. To bi mogla biti razlika između života i smrti.”

Ugađati ljudima

Dr. Mitchell kaže: “Iako mnogi čimbenici mogu pridonijeti raku, jedan često zanemaren čimbenik je ugađanje ljudima. Oni koji ugađaju ljudima vjerojatnije će podleći pritisku vršnjaka, što ih može dovesti do razvoja navika koje uzrokuju rak, poput pušenja ili pijenje alkohola. Osim toga, oni koji ugađaju ljudima svoje potrebe stavljaju na posljednje mjesto, što dovodi do izbora nezdravog načina života. Na primjer, mogu preskakati obroke ili birati prerađenu hranu umjesto zdravog voća i povrća. Svi ovi čimbenici mogu povećati rizik od raka Dakle, ako volite ljude, važno je biti svjestan rizika i poduzeti korake da se zaštitite.”

Trpjeti nuždu broj 2

Dr.Mitchell pita: “Znate li da se mnogi ljudi boje korištenja kupaonice? Taj strah može uzrokovati da pojedinci zadržavaju ovaj otpad? Doslovno, mnogi od nas su puni kakice… Držanje fekalnog materijala može stvoriti loše navike koje nove studije pokazuju da možda neće izravno povećati čimbenike rizika za rak debelog crijeva. Međutim, zadržavanje fekalnog materijala može pridonijeti zatvoru. Postoji veza ako to spojite s prehranom s malo vlakana, za koju znamo da je faktor rizika za rak debelog crijeva. Dakle , bitno je imati prehranu bogatu voćem i povrćem i drugom hranom bogatom vlaknima jer prehrana bogata vlaknima može smanjiti rizik od raka.”

Imati loš stav

“Kao što stanice raka mogu rasti i razmnožavati se u tijelu, tako mogu i negativne misli i osjećaji”, navodi Dr.Mitchell. “I baš kao i rak, negativne misli i osjećaji mogu imati štetan učinak na naše fizičko zdravlje. Studije su pokazale da ljudi koji imaju pozitivan stav imaju manju vjerojatnost da će razviti rak. Pacijenti oboljeli od raka koji zadrže pozitivan stav vjerojatnije će dobro reagirati na liječenje. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja za ovu vezu. Prvo, pozitivno razmišljanje može pomoći u jačanju imunološkog sustava, čineći tijelo sposobnijim za borbu protiv stanica raka, prenosi klik. Drugo, imati pozitivan stav može dovesti do zdravijih navika, kao što je hranjiva prehrana hranu i redovitu tjelovježbu Treće, studije su pokazale da ljudi s pozitivnim izgledima imaju tendenciju da žive dulje od onih koji su pesimistični, stoga je bitno da provjerimo svoj stav i da oko sebe imamo ljude koji se ne boje reći nam istinu.”

Spolno prenosive bolesti

Dr. Mitchell kaže: “U većini dijelova zemlje seks više nije tabu tema i neću se ustručavati oko te teme, jer je važna—posebice kada se radi o riziku od raka i očekivanom životnom vijeku. Dok je rak najčešće povezana sa starošću, istina je da svatko može oboljeti od raka u bilo koje vrijeme. Stope raka su u porastu posljednjih godina. Jedan od čimbenika koji tome pridonose je sve veći broj ljudi koji se rizično ponašaju, kao što je višestruka seksualni partneri. Rak grlića maternice, penisa, jednjaka, vagine i vulve, da spomenemo samo neke, povezuju se s humanim papiloma virusom (HPV). Svaki od ovih tipova raka povezan je s HPV-om, spolno prenosivom infekcijom koja se može prenijeti putem nezaštićenog spolnog odnosa. Rizik od zaraze rakom povećava se s brojem seksualnih partnera koje imate; stoga je bitno voditi računa o svojim navikama kako biste smanjili rizik. Također, postoje dostupna cjepiva koja smanjuju rizik od ovih karcinoma. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema, važno je razgovarati sa svojim liječnikom primarne zdravstvene zaštite ili klinikom za seksualno zdravlje.”

Sjedilački način života

Prema dr. Mitchellu, “sjedilački način života može imati značajan utjecaj na očekivani životni vijek. Studije su pokazale da je veća vjerojatnost da će pojedinci koji žive sjedilački umrijeti ranije od onih koji su fizički aktivni. Nekoliko je razloga za to. Prvo, sjedilački način života može dovesti do pretilosti i drugih zdravstvenih problema poput srčanih bolesti i dijabetesa. Drugo, tjelesna aktivnost pomaže u pravilnom funkcioniranju tijela. Pomaže u održavanju kostiju i mišića jakima, a također pomaže u smanjenju razine stresa. Konačno, vježbanje pokazalo se da potiče kognitivnu funkciju i štiti od stanja poput Alzheimerove bolesti. Zbog svih ovih razloga bitno je uključiti neki oblik tjelovježbe u svoju dnevnu rutinu. Čak i umjerena količina tjelesne aktivnosti može imati značajan učinak na svoj život.”, piše Eat This, Not This.

