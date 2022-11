TOPLA VODA SA LIMUNOM ZA MRŠANJE Ako se konzumira na ovaj način ISTOPIĆE KILOGRAME, a evo kome se ne preporučuje

Konzumiranje tople vode sa limunom postalo je jedna od najzdravijih navika u koju se ljudi kunu. Limun je više nego efikasan kada je rastvoren u toploj vodi. Hladna voda, s druge strane, nije toliko efikasna kao topla.

Poznato je da ova kombinacija ubrzava metabolizam, dok samim tim ubrzava i proces mršavljenja.Limun i topla voda ujutru, za mršavljenje

Topla voda sa limunom će probuditi vaš probavni sistem, koji pomaže ispiranje masnih naslaga iz tela. Uz to, napitak takođe podstiče zdrav gubitak težine i minimalan unos kalorija.

Osim toga što je topla voda sa limunom odličan saveznik u mršavljenju, pomaže i u detoksikaciji organizma, kao i da čisti jetru od nagomilanih toksina.Na koji način se konzumira

Ukoliko verujete da je topla voda sa limunom efikasna za mršavljenje, trebalo bi pomešati 1 kašiku svežeg limunovog soka sa 225ml mlake vode. Mešavinu popiti na prazan stomak, 20 minuta pre jela, piše dijetaplus.net

Kao bogat izvor vitamina C, limunov sok štiti organizam od imunodeficijencija. (Imunodeficijencija je stanje organizma kod koga je imuni sistem oslabljen i ne može delotvorno da se bori protiv infekcija. Imunodeficijencija može da bude stečena/sekundarna ili nasledna/primarna.)

Ako se topla voda sa limunom pije svakog jutra, onda održava pH ravnotežu organizma.

Limunov sok je koristan za imunitet i u borbi protiv infekcija, jer ima snažna antibakterijska svojstva.

Limunov sok deluje kao agens za detoksikaciju.

Limun i mlaka voda održavaju zdravlje organa za varenje.

Pored toga što je bogat izvor vitamina C, limun ima i visok sadržaj kalijuma, kalcijuma, fosfora, magnezijuma itd.

Limun je odličan saveznik u borbi protiv obične prehlade.

Voda sa limunom je popularan lek za brojne probleme sa kožom – od akni, osipa i bora, pa do tamnih mrlja.

Limun sa toplom vodom je odličan za mršavljenje pomaže brzom skidanju kilograma, jer poboljšava varenje i povećava metaboličku stopu.

Limunov sok je takođe delotvoran za čišćenje jetre, jer pobuđuje jetru da da izbacuje toksine.

Limun ima antiupalna svojstva, pa je koristan u borbi protiv infekcija respiratornog trakta, grlobolje i upale krajnika.

Voda sa limunom održava hidriranost organizma, jer mu obezbeđuje elektrolite.

Ispijanje limunovog soka sa toplom vodom ublažava bolove u zglobovima i mišićima.

Topla voda i limun su dobri i za zdravlje zuba, jer pomažu kod zubobolje i sprečavaju gingivitis.

Topla voda i limun su dobri i za probavu, pospešuju varenje, pa tako regulišu prirodno pražnjenje creva.

Topla voda sa limunom

Topla voda sa limunomfoto: Thinkstock

Ko ne bi smeo da pije vodu sa limunom

Voda sa limunom ima veoma malo neželjenih dejstava, te gotovo svi mogu da je konzumiraju.

Obično je voda sa limunom bezbedna za većinu ljudi, uključujući i trudnice, jer ima veoma malo neželjenih dejstava. Ipak, pre nego što počnete da pripremate vodu sa limunom, obratite pažnju:

Kako topla voda pomaže crevima da bolje rade, ona takođe može pojačati rad creva. S druge strane, hladna voda sprečava apsorpciju važnih enzima, što može pogoršati simptome konstipacije. Zbog pektina, rastvorljivih vlakana, limun lakše rastvara rafinisane šećere, čime kontroliše nivo šećera u krvi.

Poboljšava cirkulaciju

Topla voda pomaže arterijama i venama da se opuste i prošire, što onda povećava protok krvi po celom telu. Uz cirkulaciju, topla limunska voda takođe “isporučuje” mnogo antioksidanata, koji održavaju krv filtriranom i bez toksina.

Opušta mišiće

Topla voda je u stanju da opusti mišiće i podstakne bolju apsorpciju predivnih limunskih kvaliteta. Štaviše, vrela limunska voda čuva mišiće od povreda i istovremeno sprečava grčeve u mišićima,piše Stil

