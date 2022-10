HOROSKOP SAMO ZA ŽENE: U KOJEM MJESECU SI ROĐENA, TAKVA TI JE SUDBINA

Znamo da temperament, karakter, sudbina žene zavisi, ne samo od njenog vaspitanja i preživljenih životnih trenutaka.

Rođenje, u određenom mjesecu, može dosta ispričati o ženi:

Januar

U ovom mjesecu dolaze na svet najstrpljivije i najizdržljivije žene. Često su one obdarene crtama stoičkog, muškog karaktera. One se, sigurno, neće žaliti i dijeliti otkrovenja. Radije će same, ponosno i samostalno, rješavati sve svoje probleme. Januarske žene ne vole sve što se tiče čišćenja i sređivanja kuće, ali u kuhinji i spremanju jela – imaju talenta.

Februar

Februarske žene su uporne, tvrdoglave, osjetljive i mogu biti osvetoljubive. Imaju poprilično složen karakter. Kod njih se dešavaju nervni lomovi, ali u isto vrijeme, prisutan je poprilično visok nivo samokontrole. One se ne boje poteškoća, odluke donose ekspeditivno, ne razmišljajući dugo. Zbog žurbe, nisu uvijek tačne. Odlično manipulišu ljudima, i zato često imaju dobru karijeru.Veoma vole djecu.

Mart

Martovske žene – najosjetljivije žene. Veoma su osjećajne i ranjive. Često pokazuju tvrdoglavost, što na kraju, ide na njihovu štetu. Umiju da budu nesigurne i često se smatraju nesretnima. Ovim ženama je, zbog njihove stidljivosti, zaista teško da dođu do uspjeha. Priroda im je podarila krhkost i šarm, zato one, tako često, privlače muškarce-zaštitnike.

April

April je mjesec hrabrih, upornih i motivisanih žena. Savršenim dodatkom smatra se racionalnost i praktičnost. One uvijek znaju šta žele, zato polako, ali sigurno postižu željeno. Ove žene nikako ne podnose nestabilnost. Emocije i osecanja su im uvijek na prvom mjestu, iza uma.

Maj

U maju se rađaju samostalne i zahtjevne, beskompromisne i odlučne žene. Ne opraštaju lako, nikome, može lako doći i do razvoda, mada će, kasnije, neminovno žaliti. To su tvrdoglave žene-lideri, zato je njima lakše zauzeti kancelariju šefa, nego pronaći muža. Za prioritet stavljaju sve materijalno.

Jun

Junske žene su veoma oprezne. Često su ranjive i nesigurne, ali pri tome, toliko su dobre da nikad neće biti osvetoljubive. Ne vole sukobe, imaju dobru intuiciju, koja im pomaže izbegavanju konflikata. Postupaju, prema raspoloženju.

Jul

U ovom mjesecu rađaju se skromne i stidljive žene. Često brinu i stalno se bave samoispitivanjem. Cijeli njihov život je potčinjen raspoloženju. Skromne i romantične, u stanju su duboko osjećati, ali nikad to ne pokazuju. Dom i porodica su, za ove žene, najvažnija životna stvar.

August

Najponosnije i najnezavisnije žene su rađaju u ovom mjesecu. One su dobre i plemenite, ali veoma željne moći.Vole biti u centru pažnje, veoma cijene nezavisnost. Imaju veliku harizmu, i uprkos mnoštvu zainteresovanih muškaraca, najviše vrednuju porodične odnose. Vrlo su iskrene i pristojne žene, zato su, često, podložne prevari.

Septembar

Septembarske dame – emotivne i temperamentne. Od drugih žena razlikuju se razboritošću i proračunljivošću. Izuzetno su samoljubive i pomalo škrte, zato se teško odvajaju od novca i vraćaju dugove. Vole biti u društvu, ali uvijek traže sopstvenu korist. Veoma su ljubomorne, izuzetno su pedantne i znaju veoma dobro da kuhaju.

Oktobar

U oktobru se rađaju veoma jednostavne u komunikaciji, odgovorne i oštroumne žene. Umjereno su praktične, ali u isto vrijeme i velikodušne. Odluke donose veoma oprezno. Imaju dobru memoriju. Veoma su principijelne, i ne opraštaju izdaju, mada uvijek pokušavaju sačuvati porodicu, u kojoj zauzimaju lidersku poziciju. Odlične su domaćice.

Novembar

Proračunljive i sebične žene. Veoma su jake ličnosti sa visokim nivoom intuicije. Njihovi supružnici će morati prihvatiti činjenicu da se njihovo mišljenje neće često uzimati u obzir. Čuvarne su i ekonomične. Veoma su strasne u ljubavi, seksualne i temperamentne. One znaju voljeti duboko i jako.

Decembar

Decembarske žene su – emotivne žene sa eksplozivnim karakterom. Uporne i neustrašive, nezavisne i direktne, one će postizati uspjeh prevazilazeći sve prepreke. Veoma su komunikativne, romantične, idealistične, dobre su prijateljice. Ne odlikuju se štedljivošću i veoma su temperamentne, tako da u porodičnom životu često imaju poteškoće. prenosi “Hayat“.

