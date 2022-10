Detalji ubistva koji je šokirao Europu: Uz tijelo djevojčice u Parizu pronađeni bizarni brojevi

Žrtva, koja je imala nekoliko posjekotina na vratu, pronađena je sa zavezanim stopalima i zapešćima i neobjašnjivim brojevima na tijelu.

Naime, brojevi “1” i “0” pronađeni su uz tijelo djevojčice, navodi Independent.

Policijski izvor rekao je da figure nisu bile ispisane niti izrezane na djevojčici, već su bile “postavljene” pomoću “uređaja”. Još se ne zna šta ovo tačno znači.

Policajci još ne znaju šta ti brojevi znače.

Nestanak djevojčice prijavili su roditelji nakon što se djevojčica nije vratila kući iz škole.

Policija je pokrenula istragu ubistva i rekla da je otkrila znakove otmice u podrumu porodične kuće.

Detektivi su pregledali snimke nadzornih kamera na kojima se vidi žena ispred zgrade kako nosi kovčeg.

Isti kofer, vjeruju policajci, kasnije je pronađen nekoliko ulica dalje s tijelom djevojke.

Šest osoba je pritvoreno, ali nije jasno iz kojeg razloga. Među njima je i muškarac koji je kontaktirao policiju nakon što je otkrio kovčeg, piše Večernji.hr. Dvoje je već pušteno na slobodu.

Njena majka na Facebooku je ranije objavila sliku curice i žene za koju se vjeruje da ju je namamila te otela.

“Uzbuna! Oteta je naša kći Lola. Posljednji je put viđena u društvu djevojke koju ne poznajemo na ulazu u našu zgradu. Molim vas, pomozite nam!” napisala je mama koja je objavila i screenshot s nadzorne kamere.

Na snimci se vidi kako je curica ušla u zgradu u društvu roditeljima nepoznate žene, ali nikad nije stigla do svog stana. Policija je u podrumu našla tragove borbe te selotejp i skalpel.

Ranije je bilo objavljeno da je nepoznata žena od curice zatražila pomoć oko kofera, no BFMTV kasnije je objavio kako su svjedoci rekli da je njih žena sa snimke zamolila za pomoć s teškim koferom te da su joj pomogli da ga prenese do auta. Tvrde i da su je vidjeli kako kupuje kroasan. U to vrijeme, vjeruje se, u njenom je koferu bila curica.

Tijelo curice našao je oko 23:30 u petak beskućnik koji je otvorio kofer. Njeno lice bilo je oblijepljeno selotejpom, navodno joj je i prerezan vrat, a obdukcija je utvrdila kako je uzrok smrti gušenje, piše Index. prneosi “Radiosarajevo.ba“.

