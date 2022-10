Žena koja stavi sebe na prvo mjesto, a ne muža i djecu – Zna šta je sreća

Poznato je da postoje žene koje su spremne toliko da se predaju porodici, da sebe u velikoj mjeri zanemare na svim životnim poljima. Pa onda, kada djeca odrastu i odu, muž nije trenutno tu ili je napusti, ona ne zna kako da funkcioniše, jer nije naučila posvetiti se sebi.

Citati Paula Koelja su itekako značajni kada je ovo tema u pitanju “Šta ostaje ako vrištiš u prepunoj prostoriji, a niko te ne čuje? Čuj sebe. Čovjek je usamljen prije svega kada ne sluša sebe, ne cijeni svoje vrijeme, ne zna šta voli raditi sam sa sobom. To je prvi korak na putu ka vlastitoj slobodi. Čuti sebe i biti srećan bez tuđe pažnje. Što prije tako počnete živjeti, to će život biti srećniji, a kasnije i starost”.

Kada se bolje razmisli ovaj princip je vrlo jednostavan. Počnite prije svega upoznavati same sebe, šta volite, i kako želite da provodite vijeme. Za porodicu ćete imati vremena, ali tek kada naučite vrijeme provoditi same sa sobom.

“Šta jedna žena često traži? Naravno, muškarca pored kojeg misli da će procvjetati. Ovakvo prebacivanje odgovornosti za svoju sreću sa sebe na drugu osobu prepuno je ovisnosti – žena postoje ovisna o partneru ili traži nekoga s kim će se osjećati dobro – osjeća se inferiorno ako takva osoba nije u blizini”.

Ovakvo razmišljanje i vođenje kroz život, često zna da bude pogrešno. Morate naučiti da vaša sreća isključivo zavisi samo od vas. I nikoga drugoga. Ako sve vrijeme vi brinete o nekome, ili želite da neko brine o vama, vi postajete ovisni.

Gubite samostalnost. Partner može da ode, ali vi ne biste trebale da izgubite sebe. Same sebi budite dovoljne, to je put ka sreći. Pronađite sreću u sebi. Same stvarajte razloge zašto ste ispunjene. Imajte vrijeme da razmislite o svojim greškama, onome što je ste dobro uradile, a i onome što niste.

Ne prebacujte svoje probleme drugima, već ih same pokušajte riješiti. “Šta očekuje ženu koja se osjeća dobro sama sa sobom? Koja je tražila način da upozna sama sebe? Koja je konačno shvatila kako pronaći sreću u samoj sebi?

Njen pogled će biti jasan, neće priuštiti sebi pogrešnog partnera, neće se sprijateljiti sa nezgodnim ljudima, neće se plašiti da izgubi ničiju naklonost. Neće držati djecu uz sebe, već će im dati slobodu, kakvu oni žele, što će učiniti da je kasnije oni samo više vole”.

Ne plašite se biti same, uživajte u sebi i onome što jeste. Budite tu za svoju porodicu, ali ne zaboravite- kada ste vi ispunjene i srećene, tada će biti i vaša porodica. Sa vama nezadovoljnom i nesrećnom, ne možete ni porodici pružiti dobro. Svako će vas cijeniti onoliko, koliko vi cijenite same sebe,piše Infpult

Facebook komentari