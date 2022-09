Veliki MJESEČNI HOROSKOP od 22. septembra do 22. oktobra: Bikove čeka ostvarenje svih planova

Ovan

Vi ste vatreni i energični znak, ali Sunce u Vagi vas motiviše da se odmorite, napunite energiju i usporite. Ovaj osećaj je verovatno pojačan vašomvladajućom planetom, Marsom, koja zuskoro kreće retrogradno. Mars neće zvanično biti retrogradan do 31. oktobra, ali pošto je to vaša vladajuća planeta, verovatno ćete već početi da osećate ovaj efekat usporavanja. Mlad Mesec u Vagi 25. septembra može izazvati značajnu vezu u vašem životu. Možda postoje skriveni uvidi koji isplivaju na površinu ili nove informacije koje menjaju osećanja koja imate prema nekoj drugoj osobi. Sa nekoliko retrogradnih planeta u ovom trenutku, idite polako. Pokušajte da ne delujete žurno, već umesto toga dajte sebi vremena da zastanete, razmislite i shvatite kako želite da nastavite. Pun Mesec 9. oktobraje u znaku Ovna, a ovo može aktivirati vašu energiju i inspirisati nove ideje. Moguće je da ćete morati da se oslobodite nekih navika i stećenih obrazaca ponašanja i razmišljanja kako biste mogli da ostavrite nove snove i pobede.

Bik

Sezona Vage donosi sjajnu priliku da se organizujete i fokusirate na manje detalje koji čine vašu dnevnu rutinu sjajnom. Da li ste zadovoljni kako provedete dan? Da li je potrebno da promenite svoje ciljeve? Sezona Vaga nudi fantastičnu energiju za preoblikovanje vaših svakodnevnih navika i stvaranje novih zdravih i produktivnih. Uz snažan tok retrogradne energije koji trenutno teče našim kosmičkim nebom, imajte na umu da postanete previše ambiciozni u vezi sa onim što pokušavate da postignete. Mlad Mesec 25. septembra u Vagi i možda će vam skrenuti pažnju na vaše zdravlje i blagostanje. Možda ćete otkriti da morate da postavite neke granice i počnete da delegirate ako ste preuzeli previše zadataka. Ovaj mlad Mesec takođe sadrži neverovatnu energiju koja može aktivirati tok obilja u vašem životu. Moguće je da ćete uspeti da pronađete ravnotežu, završite ono što je započeto i u svom životu kreirate balans.

Blizanci

Sezona Vaga će proširiti vaše srce, podstiče vas da shvatite šta je zaista važno. Moguće je da će u ovoj sezoni vaše srce biti isceljeno od prethodnih iskustava, zato budite nežni prema sebi i nastavite da se povezujete i prilagođavate onome što vam srce govori, čak i ako vam je ponekad pomalo neprijatno. Vaše srce je moćno oruđe, slušajte ga i poštujete ono što ono inspiriše u vama. Mlad Mesec u Vagi 25. septembra verovatno će pokrenuti srčane stvari u vašem životu. Voljena osoba će tražiti od vas podršku, možete bliskost u odnosu značajno povećati. Tokom mladog Meseca usamljeni mogu pronaći novu ljubav, ali pazite se troškova. Nemojte saditi seme dugova tamo gde zaista nema prostora. Merkur, vaša vladajuća planeta će biti retrogradna pod Suncem u Vagi do 2. oktobra. Tokom ovog perioda, možda ćete se osećati pomalo maglovito ili zbunjeno, ili na potpuno suprotnoj strani, možda ćete otkriti da možete jasnije razmišljati! Retrogradni Merkur se može manifestovati za sve nas malo drugačije, ali u svakom slučaju, to je vreme ulaska unutra i slušanja našeg unutrašnjeg sveta. Vaše unutrašnje ja ima poruke i to su one na koje bi trebalo da obratite pažnju u ovom trenutku. Tokom pomračenja koje nas u ovom periodu očekuje, moguća je nagla promena energije, zato budite ljubazniji i nežniji prema sebi.

Rak

Sezona Vage 2022. podstiče vas da promenite prostor, dekorišete dom, izmenite krug ljudi koji vam ne prija. Mlad Mesec u Vagi 25. septembra mogao bi da izvuče porodične stvari na površinu. Ako se u vašoj porodici dešavaju neki izazovni problemi, sagledajte stvari iz drugačije perspektive. Sa Merkurom, planetom komunikacije koja je još uvek retrogradna pod ovim mladim Mesecom, preporučljivo je da dobro razmislite o tome šta ćete reći pre nego što to izgovorite. Ponekad nas retrogradni Merkur može naterati da govorimo bez razmišljanja ili da preterano delimo informacije koje ne doprinose izlečenju. Iz ovog mladog Meseca takođe zrači neka divna energija u izobilju, tako da ostanite otvoreni za primanje. Nikad ne znate šta vam Univerzum može doneti. Pun Mesec u Ovnu 9. oktobra može učintii da se osećate posebno osetljivo. Moguće je da ćete u ovom periodu osetiti kraj jedve faze i ciiklusa, ali to samo znači da se otvara prostor za nešto novo

Energija Vage vas podstiče da razmislite kako razgovarate sa ljudima oko sebe. Možda razmišljate o tome kako da budete bolji komunikator ili kako da sažetije iznesete svoju poentu. Ovo vam može pomoći u raznim ovlastima života, posebno u poslovnoj sferi kada iskažete svoje ideje. Ako morate da napravite prezentaciju ili se nađete u situaciji u kojoj morate da se izrazite, odvojite trenutak da se fokusirate na svoju grlenu čakru. Znajte da zaslužujete da se vaše mišljenje čuje. Kako ulazimo dublje u sezonu Vage, imamo pun Mesec Ovna 9. oktobra. Ovaj Pun Mesec može da izazove pravne stvari ili da zahteva od vas da pregledate neke ugovore. Možda ovi ugovori čak pružaju sjajnu novu priliku! Ipak, budite oprezni šta potpisujete i na šta pristajete jer još uvke osećamo uticaj retrogradnog Merkura. Slušajte unutrašnji glas!

Devica

Sunce je izašlo iz vašeg znaka i donosi vam novu jasnoću. U astrologiji, Sunce predstavlja ko smo mi u svojoj srži. Kada Sunce sija u vašem znaku Zodijaka, može da osvetli ko ste, otkriva vaše potencijale. Kako se Sunce udaljava od vašeg zodijaka, može vam pomoći da osvetlite stvari koje su važne , a koje nisu prvobitno imale smisla. Prvi deo sezone Vage posebno je veoma refleksivno vreme kada ste pozvani da pogledate svoj unutrašnji svet. Možda ćete otkriti da se vaš unutrašnji svet proširio i da je ovo dobro vreme da upoznate sve nove delove sebe koji su osvetljeni. Sada razmislite o svojoj snagi, a ne o tome zašto sada iznova možete sebe da kritikujete. Mlad Mesec u Vagi 25. septembra nudi energiju u izobilju koju možete iskoristiti za povećanje prihoda ili finansijske situacije. sada je prilika da hobi pretvorite u biznis ili započnete projekat o kojem ste odavno maštali. Pun Mesec u Ovni može izazvati neke uzavrele emocije. Možda ćete morati da vodite neugodan razgovor sa nekim ili da potvrdite svoje granice. Unesite više ravnoteže u davanje i primanje energije.

Vaga

Srećan rođendan, Vage! Sunc eu vašem znaku pomaže da zasijate svojim punim potencijalom. Moguće je da ste prethodnog meseca stvari završili, a sada otkrivate šta ste naučili, ko ste zaista postali. Ova sezona Vaga je vreme da se usredsredite na sebe i vratite stvarima koje su u skladu sa vašom priridom. Pošto je Merkur retrogradan do 2. oktobra, ovo je takođe savršeno vreme da se fokusirate na svoj unutrašnji svet. Retrogradni Merkur ponekad može zamagliti naš unutrašnji svet, ali to je samo zato što zna da možemo putovati dublje i otkriti skrivene dubine. Nemojte se plašiti putovanja kroz maglu, na drugoj strani čeka vas jasnoća, samo će možda trebati do kraja vaše sezone da to osetite. Mlad Mesec u Vagi 25. septembra je u vašem znaku i jedan je od najboljih za postavljanje namera i pozivanje na ono što želite da doživite. Zapišite svoje ciljeve, želje i snove na ovom mladom Mesecu. Ako ste radili previše ili ste osećali životni stres, ovaj mlad Mesec bi takođe mogao da vas podseti da usporite i odvojite vreme za sebe. Prirodno ste nadareni da se stavite u kožu drugih i brinete o onima oko sebe, ali ovo je vreme kada treba da stavite sebe na prvo mesto. Ipak, možete stvoriti i dublje i iskrenije veze sa ljudima oko vas. Pravite oko sbee mali krug ljudi koji vas motivišu da rastete – to je radost.

Škorpija

Dok se Sunce priprema da uđe u vaš horoskopski znak, možda ćete osećati potrebu da zastanete i usporite. Život vam je možda bio užurban ovih poslednjih nekoliko meseci, ali postoji kosmička podrška tokom cele sezone da napravite nekoliko koraka unazad i procenite da li ste još uvek na putu kojim želite da idete. Ove promene ili završeci verovatno neće biti velike, već mala prilagođavanja koja prvo počinju na unutrašnjem nivou. Budite nežni prema sebi dok prolazite kroz bilo koje promene i dozvolite sebi da idete sporo. Ne morate da imate sve odgovore, ali ako pratite svoje srce i intuiciju, možete d apronađete svoj put. Mlad Mesec u Vagi 25. septembra takođe će vam pružiti podršku, približavajući vas onim unutrašnjim promenama koje treba da se dese. Do trenutka kada pun Mesec Ovna nastupi 9. oktobra, bićete spremni da izvršite ove promene u svom spoljašnjem svetu. Pomračenje u ovom periodu vam može doneti izazov ei teret, ali šta god da se desi, znajte da je to otvaranje novog puta koji je pred vama.

Dok Sunce sija u Vagi, možda ćete ponovo procenjivati svoje ciljeve i projekte koje ste sebi postavili. Dostizanje ove tačke u godini uvek može biti pomalo stresno jer nam je kraj kalendarske godine za petama i stvari imaju tendenciju da se kreću tako brzo u poslednjih nekoliko meseci. Ali nemojte osećati potrebu da vršite takvu vrstu pritiska na sebe! Vaši ciljevi i snovi su radovi u toku, a ne krajnje destinacije. Putovanje mora biti deo zabave, inače možemo lako da se nađemo izgoreli i poraženi. Ako imate neke ciljeve na kojima ste radili, pod Suncem Vaga, možda ćete početi da osećate potrebu da preispitate ili da se više trudite. Ako imate neke projekte koji su ostali po strani, možda ćete čak osetiti inspiraciju da ih ponovo preuzmete. Koristite energiju mladog Meseca 25. septembra da postavite namere. Zapišite ih i stavite negde gde možete da vidite. Budite sigurni da su vaše namere usklađene sa vašom dušom, a ne samo sa vašim egom. Merkur je retrogradan, pa pazite šta pišete i kakve poruke i informacije šaljete.

Jarac

Kako se sezona Vage 2022. kreće, možda ćete biti pozvani da zauzmete lidersku poziciju. Ovo može zahtevati od vas da postavite granice. Kada zakoračite u svoju pravu moć, nema potrebe za kontrolom. Kontrola često može proizaći iz načina razmišljanja koji je ukorenjen u nedostatku ili nepoverenju. Ako primetite da previše kontrolišete, možda se zapitajte u šta ne verujete ili u koje ograničavajuće misli verujete o sebi ili situaciji. Mlad Mesec u Vagi 25. septembra je fantastična prilika da postavite neke namere ili ciljeve oko svoje karijere. Ako želite da ostvarite neki projekat ili karijeru, ovaj mlad Mesec vas ohrabruje da posadite malo semena uspeha koja kasnije mogu da procvetaju i rode se divni plodovi, posebno u karijeri. Pun Mesec u Ovnu 9. oktobra može da vam vrati pažnju tamo gde treba da budete lider. Vratite se svojoj istinskoj prirodi.

Vodolija

Sezona Vaga može da vas navede da sanjate o dalekim mestima ili da maštate o novom životu, okolnostima ili možda čak i putovanju! Možda osećate da vam nešto nedostaje, ali niste baš sigurni šta bi to moglo biti. Ako ovo rezonuje, shvatite to kao znak da je vreme da razmišljate van okvira. Razmišljanje šire, pa iskoristite deo te energije da promenite način na koji ste razmišljali o svojoj situaciji. Kada promenite način na koji gledate na stvari, stvari na koje gledate se menjaju. Zato iskoristite nešto od ove magije u svoju korist, posebno pod mladim Mesecom u Vagi. Ovaj mlad Mesec 25. septembra može vam pomoći da počnete da širite oblasti svog života kojima je potrebna nadogradnja. Ako sanjate ili maštate o nečemu, ovo bi mogao biti vaš trag o tome koje energije ili situacije želite da pozovete u svoj život. Zapišite ih. Možda se još uvek ne osećate prijatno da ih delite, ali čuvajte ih negde na sigurnom i blizu svom srcu. Pun Mesec u Ovnu 9. oktobra može biti zagrejan za vas. Emocije mogu izbijati na površinu i možda će vam biti teško da se zadržite u uravnoteženom prostoru. Srećom, Sunce z Vagi će slati zrake podrške za pronalaženje ravnoteže, pa usmerite fokus na ove energije, udahnite ih i znajte da je sve na vašoj strani.

Ribe

Dok je Sunce u Vagi imaćete želju da bolje upoznate sebe i zaroniteu svoj unutrašnji svet i svoje podsvesne misaone obrasce. Energija mladog Meseca u Vagi 25. septembra može smanjiti vaše nivoe energije, ako ovo rezonuje, shvatite to kao znak da se odmorite i napunite! Ovaj mlad Mesec je takođe fantastičan za privlačenje u izobilju i organizovanje vaših finansija. Stavljanje novca na štedni račun ili ulaganje od poverenja takođe može biti korisno tokom ovog mladog Meseca. Kako se približavamo punom Mesecu u Ovnu 9. oktobra, tenzije mogu izbijati na površinu. Ako postoji nešto nerešeno što vas muči, ovaj Pun Mesec može biti okidač koji vas inspiriše da rešite stvari jednom zauvek. Sa Merkurom, planetom komunikacije koja upravo izlazi iz retrogradne faze 2. oktobra, samo budite pažljivi šta govorite. Vreme je da rešite nerešeno i započnete novi životni ciklus bez “repova”. prneosi “Novi“.

Facebook komentari