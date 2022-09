BEBA IM JE IMALA TEK DVIJE SEDMICE KAD SU JE NAUČILI NA TUTU: NJIHOVA NEOBIČNA METODA ZAINTRIGIRALA RODITELJE

‘RADI SE SAMO O SLUŠANJU I PROMATRANJU BEBE’

Australski par, koji ima YouTube kanal pod nazivom “On the Way by Montana Lower”, podijelio je video u kojem razgovara o tome kako su koristili eliminacijsku komunikaciju za podučavanje svoje kćeri. Također su podijelili savjete za druge roditelje.

To je slušanje vaše bebe kada želi ići na WC i odvođenje na WC umjesto da vrši nuždu u pelenu – objasnila je Montana u videu na YouTubeu. Tom se složio i dodao:

Svaka mama zna kada je njezina beba gladna i ima znakove za to, a ima i iste znakove kada treba ići na WC.

Radi se samo o slušanju i promatranju – otkrili su mladi roditelji.

U početku je par bio zabrinut, ali su malo istraživali ovu metodu i odlučili pokušati. U međuvremenu, selidba je izazvala veliku ekološku i monetarnu promjenu za porodicu. Tom je dodao da su pelene skupe i iako priznaju da neke još uvijek koriste, drastično je smanjen njihov broj.

Puno je čišće ako ih samo odnesete na WC – dodaje Montana te dodaje:

Bebe se rađaju bez unaprijed stvorenog znanja o tome kako ići u toalet, pa kad ih naučimo vrše nuždu u pelene, onda ih moramo još učiti i na WC – kaže ona.

Dakle, ima smisla reći da smo ovim putem stigli do WC-a – priznaje.

Komunikacija za eliminaciju ( EC ) je praksa u kojoj se njegovatelj koristi mjerenje vremena, signale, znakove i intuiciju za rješavanje djetetove potrebe za uklanjanjem otpada. Njegovatelji pokušavaju prepoznati i odgovoriti na tjelesne potrebe beba i omogućiti im da mokre i obavljaju nuždu na odgovarajućem mjestu (npr. toalet). Njegovatelji mogu koristiti pelene kao sigurnosnu kopiju u slučaju „propusta“ neko vrijeme ili cijelo vrijeme, ili ga uopće neće. prenosi Hayat

