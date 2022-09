Spavala sam sa stotinu oženjenih muškaraca i svi su mi rekli istu stvar

Gweneth Lee (50) je „profesionalna ljubavnica“ koja je za The Sun otkrila zašto je izabrala takav život, ko su muškarci koji ulaze sa njom u vezu i kako izgleda odnos sa oženjenim muškarcima.

„Na sceni je toliko mnogo oženjenih muškaraca koji su potencijal za aferu. Filmski producenti, preduzetnici, oni su samo neki od muškaraca sa kojima se trenutno viđam, a svi imaju svoje žene, a žele drugu“, kaže Gweneth koja živi na relaciji London Kalifornija.

Gweneth kaže da je ljudima muka da gledaju konstantno svoje dosadne partnere.

„Muka im je od njihovih lica, muka od njihovih tijela, muka im je od razgovora s njima. To je kao pandemija… ko želi da provodi toliko vremena s jednom osobom? Bila sam sa preko 100 oženjenih muškaraca i svi do jednog su mi rekli da su sa mnom jer su im njihove žene dosadne“, rekla je Gweneth za The Sun.

Jedna udata žena koju je Gweneth poznavala, a za koju je tvrdila da je imala aferu s oženjenim muškarcem, rekla je da je ostala sa svojim mužem jer su bili zajedno dobar roditeljski tim i jer je brak imao smisla finansijski. Ali, intelektualno i seksualno nisu funkcionisali.

„Dakle, pronašla je ljubavnika koji je izvanredan u spavaćoj sobi, i ja je razumijem u potpunosti“, rekla je Gweneth.

Ona je dodala da je rana jesan period u kom se dešava najviše preljuba, jer povratak djeca u školu i na fakultete omogućava veći broj afera.

„Ljudi mogu da lažu i da kažu da su na sastancima. U stvari, uskoro dogovaram sastanak s ljubavnikom, a on koristi upravo taj izgovor“, objasnila je i dodala:

„Njegova žena ne zna i nije me briga. Zašto bih se osjećala krivom? Teret je na njemu, ne na meni“.

Gweneth ističe da su oženjeni muškarci bolji partneri u vezi.

„Oni primjećuju kad ste se ošišali, sredili nokte ili kupili lijepu haljinu Dolce & Gabbana. Uživam u pažnji i komplimentima, ali ne želim zauvijek da ostanem s njima. Zato sam i imala astronomski broj ljubavnika. Da sam htjela da izlazim sa prosječnim muškarcem, jednostavno bih otišla na Tinder“, objasnila je.

Njen omiljeni tip ljubavnika jesu bogati muškarci širokih shvatanja, a „druženje“ sa njima joj omogućuje lak način zarade od koje živi.

Inače, Gweneth je bila u braku, a rekla je kako je mala vjerovatnoća da će ikada više imati dugoročnog partnera, prenosi The Sun.

