Otkrijte ZNAČENJE vašeg KUĆNOG BROJA – da li donosi dobro ili loše?

Numerologija se od davnina koristi za predviđanja, razna tumačenja, ali i prizivanje sreće. Još od doba starih kultura Egipta, Kine, Indije i Japana verovalo se da brojke imaju magičnu moć, pa se tako i savetovalo kojim se brojevima okružiti. Recimo, u Kini veruju da je najbolji broj za kuću osam, jer simboliše novčano blagostanje.

Da biste otkrili svoj broj, treba da ga svedete na jednocifreni, pa tako ako živite na broju 63, jednostavno saberite cifre 6 i 3 i dobićete konačan broj devet. Ako je vaš broj 19, saberite 1 i 9 te ćete dobiti 10, odnosno 1 i 0, što rezultuje brojem jedan.

Broj jedan

Ovaj broj donosi oznaku individualnosti i originalnosti. Često su prisutne brojne ideje, započinjanja novih projekata, izazovi koji se postižu sa velikim uspehom. No, koliko je broj 1 sa finansijskog aspekta dobar, on donosi manje uspeha u emotivnom životu. Podstiče na usamljenost i kriticizam u odnosu na druge. Jedinica nosi i neodlučnost oko nekih važnih životnih odluka. Zato je dobro urediti kuću u tonovima zlatne, žute i tamnije zelene boje, jer one pojačavaju pozitivne uticaje.

Broj dva

Ovaj broj simbolizuje promene. U ovom domu retko je dosadno i monotono. Obično je to jednostavan dom sa dozom neurednosti i ležernosti. Dvojka podstiče ljubav, a ukućani često rade od kuće ili posao donose u dom. Njihovo interesovanje je u sferama tehnologija, putovanja, alternativne medicine ili ezoterije. Ovde može biti i brzopletih i pogrešnih poslovnih poteza, pa su u prilici da stalno počinju iz ispočetka. Pozitivne uticaje podstiču stalnim provetravanjem, sa puno svetlosti i bacanjem nepotrebnih stvari. U ovom domu su česti problemi sa vodom, na primer curi kazanče u kupatilu, a to je potrebno obavezno sanirati da time ne otiče novac, jer vole da troše.

Broj tri

Ovo su često perfekcionisti. Ljubazni su i odani prijatelji, duhoviti i pomalo ekstravagantni. Stavovi su im čvrsti po pitanju lične slobode i religije. Skloni su prekomernom trošenju. U njihovom domu dobrodošli su plavi tonovi i drvo čime se pojačavaju pozitivne energije. Moraju biti racionalni i praktični.

Broj četiri

Komplikovano mesto za život. Simbol je konflikta gde se energije bore za stabilnost i promene. Četvorka ukućanima donosi osećajnost, duhovnost i pružanje pomoći bliskima. Ovo je mesto za izdržljive ljude sa velikom unutrašnjom snagom. Za njih je bitno da odrede prioritete.

Broj pet

Mmesto harmonije i emocija. Društvenost je izražena, kao i smeh i komunikativnost. Ukućani su uspešni u poslovima. Sve prepreke mogu da prevaziđu ako se fokusiraju na prioritete. Ovo je i dom sa aspektima sitnih nepažnji, na primer gubitak ključeva, gašenje kućnih aparata. Predmeti od metala umanjiće uticaje koji nisu dobri.

Broj šest

Broj koji simbolizuje odlučnost i čvrste stavove. Energije su dvojake, pa je to dom ili skladnosti i tišine ili je pak mesto sa vikom i stalnim promenama. Broj 6 iz ljudi izvlači emocije krajnosti. U ovom broju ljudi su veoma kreativni i posvećeni hobijima koji ih relaksiraju. Da se pojačaju pozitivni uticaji, boje u uređenju doma trebaju biti žuta i zelena, a prostorija u kojoj se okupljaju udobna.

Broj sedam

Broj sanjarenja i maštarija. Broj priziva na duhovnost, ali i ranjivost. Nekada može biti teško odvojiti stvarnost od mašte, pa će se ukućani isticati stavovima različitih od drugih. U ovom broju, ljudi su kreativni i time se ističu. Vole da imaju kućne ljubimce.

Broj osam

Ovaj broj je simbol poštovanja, snage i postojanosti. Ukućanima donosi ugled, autoritet i slavu u nekom trenutku. Vrlo su odgovorni prema drugima, vole da ugode ljudima. Osmica im donosi i tradicionalne vrednosti, porodicu, prijateljstva, ljubav i rad.

Broj devet

Ovaj broj je i simbol velikih podela, različitih temperamenta ukućana, različitim mentalnih sklopova… Ne nedostaje im inicijativa, znaju šta žele i direktno se trude da to i ostvare. Snalažljivi su, uspešni u svojim poslovima. No, dolazi i do povremenih napetosti i nejasnih odnosa ukućana, prenosi informer.

