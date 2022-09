NAJKOMPLIKOVANIJI ZNAK ZODIJAKA: 1 stvar ih posebno živcira – JESTE LI TO BAŠ VI?

Jako su zahtjevne i kritične, prije svega prema sebi. U načelu su poprilično smirene i nije ih lako izbaciti iz takta, ali postoje rečenice zbog kojih će njihov fitilj da pregori u sekundi.

1. Pusti, uradićemo to kasnije

Riječ kasnije ne postoji u vokabularu device. One sve žele da urade odmah i sad. U trenutku kada nešto odrađuju, mislima su već na sljedećem zadatku.

2. Nisam to rekao, pogrešno si zapamtila

Nemoguće. Ne samo da pamte šta ste rekli od riječi do riječi nego vjerovatno u minuti znaju vreme kada ste to izgovorili. Djevice su onaj tip osoba koje će u nekoliko sekundi prekopati vaše poruke i dokazati vam da ste pogriješili jer se tačno seća kada ste joj nešto poslali.

3. Nemam nikakav plan

Rečenica koja šokira djevice. One moraju da imaju plan i ne razumiju kako drugi funkcioniđšu bez njega. Djevice ne puštaju da se stvari odvijaju svojim tokom nego uzimaju uzde u svoje ruke pod svaku cijenu.

4. Daj, malo opusti i budi spontana

Djevice ne razumeju koncept spontanosti. Na primjer, njihova definicija spontanog putovanja je putovanje koje planiraju samo šest mjeseci umjesto godinu dana.

5. Ne možeš sve imati pod kontrolom

Pssst! Ne morate im to nabijati na nos. Djevice su svjesne da ne mogu riješiti svačije probleme, ali to ne znači da se bez obzira na to neće potruditi da ih reše. Itekako znaju da je nemoguće imati kontrolu nad svakim aspektom i svog i tuđeg života, ali njihova potreba da pokušaju sve da dovedu u red nikada neće nestati.

6. Nisi u pravu

Jednu stvar morate znati o djevicama. Šanse da će se one upuštati u bilo kakvu raspravu, a da prije toga nisu 100 posto sigurne u svoje argumente i informacije kojima barataju ravne su nuli. Kada devici kažete da nije u pravu, očekujte referat o tome zašto vi griješite.

