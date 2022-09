Zaboravite ovih devet ‘pravila‘ u vezi, samo vode u SVAĐE

Kada su u pitanje ljubavne veze i brakovi, svi dobivaju savjete s raznih strana. Međutim, oni ponekad i nisu baš tako mudri. Terapeuti upozoravaju da se nekih pravila koje stalno čujete ne trebate baš držati. Osim ako nešto odgovara vama i vašem partneru. No, nemojte osjećati da je vaša veza osuđena na propast samo zato što ih se ne držite.

Nemojte ići na spavanje ljuti

Mnogi parovi imaju ovo pravilo i ističu da im pomaže, no ono jednostavno nije za svakoga. Zapravo, prisiljavanje sebe da ostanete budni i riješite problem, a još uvijek ste emotivni, može otežati rješavanje problema.

Bračni terapeut John Gottman proučavao je emocionalnu poplavu, psihološku i fizičku preplavljenost koju ljudi osjećaju tijekom svađe. Otkrio je da u tom stanju postaje gotovo nemoguće voditi produktivan razgovor.

U redu je ako vam treba vremena i prostora da se smirite nakon svađe s partnerom. Možda vam baš zato odgovara odlazak na spavanje. Uz dobar san bit ćete spremniji izraziti svoje osjećaje, bez pribjegavanja napadanju partnera, i bolje ćete slušati što vaš partner ima za reći.

– Ovo razdvojeno vrijeme može pomoći partnerima i potaknuti produktivniji razgovor. Kada shvatite da postajete ‘preplavljeni‘ i da vam je potrebno vrijeme nasamo, pristojno zamolite za pauzu. Obavijestite svog partnera da vam treba malo prostora da saberete svoje misli – rekla je Annisa Pirasteh terapeutkinja i vlasnica Act2Change Therapy & Wellness Center u Atlanti, za HuffPost.

No, nemojte samo odjuriti i ostaviti partnera samog, odredite vrijeme za nastavak razgovora, dodaje Pirasteh.

Trebate se seksati X puta tjedno

Nije važna kvantiteta nego kvaliteta. Seksualni odnos je jedan od načina povezivanja s partnerom, a ne nešto zbog čega trebate osjećati pritisak.

Isto tako, trebate uzeti u obzir da se libido i vama i partneru može promijeniti. Nekad vam seks može biti visoko na listi prioriteta, a nekad baš i ne. Ponekad ste bolesni ili pod stresom ili nemate vremena. Stoga, stavljanje nepotrebnog pritiska na to koliko često imate seksualne odnose može dovesti do ljutnje, rekla je Caitlin Harrison, bračna i obiteljska terapeutkinje u Kindman & Co u Los Angelesu.

– Isto tako, kvota vam ne dopušta otvoreni dijalog o seksu i što on znači za vas kao par – rekla je Harrison.

Držite komunikaciju otvorenom te otkrijte što odgovara vama i vašem partneru umjesto da imate neku čarobnu brojku.

– Umjesto toga, isprobajte ovo pravilo: Redovito razgovarajte o vašem odnosu prema seksu i želite li nečega više ili manje – ističe Harrison.

Nemojte hodati s nekim tko ima emocionalnu ‘prtljagu‘

Morat ćemo vas razočarati, ali svatko ima emocionalnu prtljagu, kaže klinički psiholog Ryan Howes iz Pasadene.

Čak i ako je netko živio zaista zaštićenim životom prije nego što je upoznao vas, to isto može biti emocionalna prtljaga u vezi, dodaje on. Naime, traume i bolovi iz prošlosti nisu problem sami po sebi, trebate razmišljati o tome kako se netko nosi s takvim situacijama te kako vaša emocionalna prtljaga “surađuje” s partnerovom.

– Iskren razgovor o razgovor o ranama iz prošlosti pomoći će vam da utvrdite odgovarate li jedno drugome ili ne. Savjetovanje za parove isto može biti od velike koristi – rekao je Howes.

Kućanski poslovi trebaju biti podijeljeni 50/50

Kad je riječ o kućanskim poslovima, ono što je pošteno obično nije jednako i ono što je jednako nije nužno pošteno, kaže autorica Eve Rodsky. U razgovoru s parovima, Rodsky je otkrila da nije toliko važan jednaki broj zadataka nego da osoba u potpunosti preuzme navedene zadatke.

– Preuzimanje ne znači samo obaviti nešto je potreban kognitivni i emocionalni rad koji svaki zadatak zahtijeva, a to je promišljanje, planiranje, pamćenje kada, gdje i kako obaviti posao, i to bez pretjeranog nadzora ili doprinosa od strane drugog partnera – rekla je Rodsky.

Nemojte pokušavati održati podjelu na pola-pola jer to potiče vođenje rezultata, a to u konačnici vodi do ljutnje, navodi obiteljska i bračna terapeutkinja Abigail Makepeace.

– Umjesto toga, pokušajte se odlučiti za rad u skladu s individualnim snagama i interesima. Oboje ćete biti sretniji – navela je Rodsky.

Isto tako, dodaje, nemojte zaboraviti jedno drugome zahvaliti za obavljene poslove.

Veza završava ako dođe do prevare

Ljudi imaju tendenciju misliti da je vjernost ili nedostatak nje odraz predanosti vezi, što nije istina, rekla je Makepeace.

– Vjernost sama po sebi nije jednaka predanosti, niti je jedini pokazatelj zdrave veze – dodala je.

Neki parovi prekinu nakon što jedan partner prevari jer smatraju da je nemoguće popraviti vezu nakon preljuba. Drugi se raziđu jer se boje osude prijatelja i obitelji ako odluče ostati zajedno.

Naravno, prekid veze može biti prava odluka za neke parove. No, prevara ne mora označiti kraj veze. Moguće je obnoviti i popraviti odnos ako su oba partnera predana radu na vezi.

– U mnogim slučajevima, kad tako odluče, mnogi parovi se mogu oporaviti i postati još jači nakon nevjere – ističe Makepeace.

Ako volite nekoga, njihove potrebe uvijek stavljate na prvo mjesto

Howes ističe da je svjedočio propasti mnogih veza jer jedan partner zanemaruje vlastite potrebe i umjesto toga daje prednost partnerovim.

– Naravno, postoje vremena za žrtvu i davanje prednosti partnerovim potrebama, ali kada to dođe nauštrb vaših na putu ste prema fizičkom i emocionalnom izgaranju – rekao je Howes.

Sasvim je u redu i važno je ponekad reći “ne” te dati prednost svojim potrebama.

– Ako vaš partner očekuje ili zahtijeva da uvijek njegove potrebe stavljate na prvo mjesto, možda postoje dublji problemi zbog kojih trebate nazvati bračnog terapeuta – rekao je Howes.

Odaberite svoje bitke

Mnogi Pirastehini klijenti izrazili su brigu da će zbog izražavanja svojih potreba djelovati agresivno i kako da zanovijetaju. Radije će ignorirati ono što ih muči nego riskirati da dođe do svađe.

– Moja preporuka je da prvo promijenite jezik kojim opisujete teške ili napete rasprave. Etiketiranjem ovih razgovora kao “bitki” može rezultirati s obrambenim ili kritičkim držanjem, kao da ste dva boksača koja se pripremaju za sukob. Ne zaboravite da ste vi i vaš partner na istoj strani – ističe Pirasteh.

I što je najbitnije, nije toliko važno što kažete nego kako kažete. S pravim pristupom, moguće je pokrenuti te razgovore na zdrav način.

– Dajte svom partneru do znanja da želite razgovarati o važnoj temi i odvojite vrijeme za to dok vas ništa ne ometa. Koristite “ja” izjave kako biste prenijeli svoje misli i osjećaje na asertivan i promišljen način – navodi Pirasteh.

Trebaju vam se sviđati iste stvari

Sjajno je ako volite oboje gledati iste filmove ili obožavate ići u teretanu. Ali to što se interesi razlikuju ne znači da je veza osuđena na propast.

– Obično su naše razlike to što nas privlači i zapravo mogu dugoročno ojačati partnerstvo. Iako su slične moralne vrijednosti važne, postoji tek mala poveznica između sretnog odnosa i toga da su partneri slični – kaže Makepeace.

Ove razlike imaju svoje benefite jer vam mogu dati novu perspektivu. Osim toga, održavanje vlastitih interesa i hobija dodaje malo zdrave neovisnosti u vezu.

Ako vas partner zaista voli, može predvidjeti vaše potrebe

Neki ljudi očekuju da ih partner toliko dobro poznaje da može predvidjeti što žele ili trebaju u određenoj situaciji. Kada partneru to ne uspije, to shvaćaju kao znak nekompatibilnosti ili nepovezanosti. No, Howes ističe da to nije odraz toga koliko vas vole. Umjesto toga, stvorite naviku da pitate ono što želite.

– Ponekad se može činiti kao da se ponavljate i da je nepotrebno, ali to može biti manje štetno od razočaranja što niste dobili ono što želite jer niste ni rekli – dodao je Howes, prenosi zivim.hr.

