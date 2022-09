KADA TREBA DA ZAMISLITE ŽELJU U SEPTEMBRU DA BI SE ISPUNILA: Magični dani – saznajte ko će biti najveći sretnici sudbine

Ples Venere i Jupitera ukazuje na pozitivnu energiju, obilje i ispunjenje želja. Jupiter, kojeg s pravom nazivaju planetom obilja, tokom cijelog septembra druži se sa predstavnicima vatrenih znakova Zodijaka (Ovan, Lav i Strelac) i vazdušnih (Blizanci, Vodolija), a sreću će donijeti i onima koji su rođeni u sljedećim dekadama bilo koje godine:

-od 21. do 30. marta

-od 21. do 31. maja

-od 23. jula do 1. avgusta

-od 23. novembra do 1. decembra

-od 21. do 30. januara

Astrolozi ističu da će se u sudbini ovih ljudi dogoditi dobre promjene. Može se promijeniti njihov status, moguće je poznanstvo, možda čak i ljubav, otvoriće se prilika da postanu mudriji i popularniji u određenim krugovima. Sa aspektima Jupitera prema Suncu dolazi do šansi da se ispune želje, da dobijete ono o čemu ste sanjali.

Venera, planeta ljepote i ljubavi, od 5. septembra prelazi u znak Djevice i pomoći će da se ispune težnje predstavnika elementa zemlje (Bika, Djevica i Jarca) i vodenih znakova (Rak, Škorpija). Takođe, moguće su promene u ličnom shvatanju sebe, podizanje samopouzdanja i svijesti o vlastitoj ljepoti.

Kada je najpovoljniji period da zamislite želju:

9. septembra rastući Mjesec u Ribama najbolje ispunjava želje u meditativnom stanju. U takvim danima naša podsvijest usmjerava tok energija na realizaciju naših planova. Ali važno je da se dobro naspavate, smanjite stres i pokušate da budete pozitivni.

13. i 14. septembra – Mjesec u Biku može donijeti zaslužene nagrade. Pišite dnevnik, zapišite svoje želje na male šarene papiriće i napravite mapu želja. Takođe, možete napisati prijatne i lijepe stvari koje očekujete, ili vam se trenutno dešavaju, i tako privučete energiju ispunjenja. Uran – planeta čuda – biće u vezi sa Mjesecom, pa se dobro vraća dobrim poput bumeranga.

19. septembar je još jedan moćan dan za ispunjenje želja. Mjesec se nalazi u Raku i spreman je da osvijetli svaku vašu želju. Vizualizujte, zamislite svoju želju nekoliko puta u danu, i u glavi napravite plan koje korake za ispunjenje treba da napravite.

29. septembra, Mjesec je u Škorpiji, Venera prelazi u sopstveni znak Vaga, odnosno raduje se povratku kući. Ovo je dobar trenutak za ljubavna sanjarenja. Maštajte, probudite romantične varnice, ali nemojte izguviti tlo pod nogama. prneosi “Novi“.

Facebook komentari