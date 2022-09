ŽENAMA ROĐENIM U OVA 3 HOROSKOPSKA ZNAKA OSTVARUJU SE ŽELJE: Slijedi period velike sreće

strolozi smatraju da su tri horoskopska znaka posebno obdrena voljom i istrajnošću, pa ono što žele, uvijek im se i ispuni. Žene u ovim horoskopskim znakovima uglavnom donose dobre odluke, znaju kako da predvide sve poteze i učine svoju budućnost srećnom. Evo o kojim znakovima je riječ:

Djevica

Žene rođene u znaku Device znaju da obrate pažnju na detalje i sitnice. O nečemu pričaju samo ako su 100% sigurni u to. Ako je Djevica nešto rekla, onda će biti tako. Ona zna svoj put za ostavrenje ambicija. Ako nije sigurna, nikada neće preduzimati nesigurne korake i rizikovati. Kao nijedna druga, ove žene su u stanju da osete vibracije svijeta oko sebe. Morate veoma pažljivo slušati njihove riječi. Djevice imaju jaku intuiciju i često osjećaju nadolazeću opasnost ili dobru okolnost.

Škorpija

Ovaj znak zodijaka uvijek vjeruje “tragovima” svoje intuicije. Škorpije intuicija nikada ne iznevjerava. Isto važi i za njenu procjenu, pa u poslovnom svijetu znaju da otkriju gdje ih čeka dobit, a gdje greška. Škorpija uvijek osjeća gdje i kada treba da se pojavi. Lako ostvaruju poznanstva i kontakte. Vrlo često uspjevaju da iskoriste tragove sudbine. NJene misli, riječi i poszupci usmjereni su na ambicije kojima teži. Neće stati dok ne ostvari ono što želi.

Ribe

Vrlo često žene rođene pod ovim znakom imaju nevjerovatnu energiju. Njihov put života je često čudesan, ali ono što naume, one to i ostvare. Njeni snovi su njena stavrnost. Vrlo je romantična i maštovita, ali kada je potrebno i prizmena i racionalna. Empatična je i vrlo emotivna, pomaže drugima, ali ne zapostavlja ni svoje potrebe i životnu misiju. U njoj je nevjerovatna snaga i posebna mudrost. Često se kaže da su Ribe znak sa najviše razvijenom emocionalnom inteligencijom. Kada se posvete nečemu, ne odustaju dok to ne ispune. prneosi “Novi“.

Facebook komentari