Zašto novac lako dolazi do bogatih, a vrlo teško do siromašnih: Poučna priča objašnjava razliku

Čak i kada im novac dođe, on napravi više problema nego kada ga nije bilo. Sa druge strane, novac vrlo lako pronalazi put do bogatih koji su već puni novca i kojima novac nije više potreban. Zašto je to tako? Zašto oni koji nemaju novac i kojima je novac neophodan ipak imaju problem sa novcem, a oni koji imaju novac dobijaju svakog dana sve više?

Priča koju ćemo vam ispričati možda jeste čudna, ali je definitivno istinita. Filozof je studentima dao jasan i jednostavan odgovor na ovo pitanje. Pronašao je siromaha kom je novac bio neophodan i dao mu punu vreću zlatnika. Šta se onda dogodilo?

Odjednom su se začuli jaki krici, prijetnje, plač. Svi oi kojima je siromah bio dužan sada su došli da naplate svoj dug. Pored toga, rođaci i porodica od siromaha takođe su došli po svoj dio. Siromahova žena se odjednom pojavila, smatrala je da i njoj pripada polovina.

Svi su tražili, uzimali, prijetili i otimali i svu su dobili nešto. Na kraju siromaha nije dočekalo ništa. Dok je vratio sve dugove i podijelio onima koji su tražili novac je nestao i on je opet bio siromašan. Siromah se onda naljutio na filozofa jer je dobio tako malo,piše Infpult

Filozof je onda istu stvar ponovio, samo sa drugim čovjekom. Sada je vreću zlatnika dobio bogataš koji je prolazio po gradu. Šta se onda desilo? Bogataš se prvobitno obradovao, ali onda je brže bolje spakovao sav novac u svoju torbu i naredio da ga odvezu nazad u njegovu palatu u kojoj je živio.

On skoro i da nije primjetio povećanje koje je dobio, a ipak je pripazio na novac. Tužno je, ali život zaista ovako funkioniše. Čovjek koji ima mnogo novca i energije stalno će dobijati još. Njegova energija, ali i bogatsvo će se samo množiti, pa će stalno imati.

On neće ni primjetiti kada bude previše. Zapravo, njemu nikada nije previše. A siromah će proći kao i ovaj iz naše priče. Očigledno je da nije problem u novcu, nego u energiji i stanju čovjeka. O njegovoj sposobnosti da prima i da iskoristi ono što dobije.

Naravno, ovo su dvije krajnosti, ali treba da znamo da život zaista funkcioniše na taj način. Priča koju smo vam ispričali je, uprkos tome što je istinita i što se može preslikati na svakodnevni život, ona je i vrlo tužna.

