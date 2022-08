PRVI ZNACI DIJABETESE JAVLJAJU SE NA STOPALIMA: Dobro obratite pažnju na ove simptome, oni su alarm da se obratite ljekaru!

Mnogi ljude imaju ovu bolest i žive s njom, a da ne znaju.Zato je veoma važno da obratite pažnju da signale koje vam šalje vaše tijelo.

Stručnjaci preporučuju da svaki dan dobro pogledate svoja stopala, a ako primijetite da nešto izgleda drugačije ili se osjećate drugačije, uvijek je vrijedno da zakažete pregled kod ljekara opšte prakse.

Problemi sa stopalima i simptomi

Glavna dva problema sa kojima ljudi sa dijabetesom pate u stopalima su oštećenje nerava (dijabetička neuropatija) i periferna vaskularna / arterijska bolest (PAD). Diabetes UK upozorava da odete kod ljekara ako primetite bilo koji od sljedećih simptoma na stopalima:

Osjećaj peckanja ili igle (poput ukočenosti)

bol (peckanje)

Tup bol

Sjajna, glatka koža na nogama

Gubitak dlake na nogama i stopalima

Gubitak osjećaja u stopalima ili nogama

Otečene noge

Noge koje se ne znoje

Rane ili rane koje ne zarastaju

Grčevi u listovima kada se odmarate ili hodate.

Oštećenje stopala nastaje usljed dugotrajnog nekontrolisanog visokog nivoa šećera u krvi. Opasnost postoji kada neko izgubi osjećaj u nogama vjerovatno neće primijetiti ranu.

Ljudima sa dijabetesom se kaže da paze na posjekotine, rane ili crvene tačke, otoke ili plikove ispunjene tečnošću i urasle nokte na nogama, jer sve to može da dovede do infekcije. Manji protok takođe otežava zarastanje ovih rana. Ljudi sa dijabetesom češće će biti primljeni u bolnicu sa čirom na stopalu nego sa bilo kojom drugom komplikacijom dijabetesa. Nažalost, to može dovesti do amputacije – od koje osobe sa dijabetesom imaju 20 puta veći rizik. Vremenom, oštećenje nerava u stopalima može dovesti do Šarkoovog stopala, što rezultira koštanim izbočinama i potpunom promenom oblika stopala.

Šta je dijabetes?

Kada ste dijabetičar, vaše telo može da se bori da proizvede dovoljno insulina ili insulin nije efikasan.

Sa dijabetesom tipa 1, pankreas osobe ne proizvodi insulin.

Kod tipa 2, ćelije u telu postaju otporne na insulin, tako da je potrebna veća količina insulina da bi se nivo glukoze u krvi održao u normalnom opsegu. Ali ako ne držite nivo šećera u krvi pod kontrolom, to može biti opasno i može dovesti do senzornih problema. Dijabetičari se pozivaju da prate nivo šećera i ako ste dijabetičar, vjerovatno će vam biti dat uređaj kako biste to mogli da provjerite kod kuće. Biće vam rečeno koliki je vaš prosječan nivo šećera u krvi. prneosi “Novi“.

Facebook komentari