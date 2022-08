Žene će najbrže do vrhunca dovesti ovaj tip muškarca

Veliki je broj faktora koji utiču na to hoće li žena doživjeti orgazam ili ne – od osjećaja opuštenosti u sopstvenom tijelu, vještinama partnera do same veličine njegovog “alata”, ali postoje i neki drugi fizički atributi koji su važni.

Ne možemo zanemariti ni psihološke faktore i tu se ističu dva najvažnija – njegovo samopouzdanje i visina prihoda. prenose “Nezavisne“.

Psiholozi to objašnjavaju kroz prizmu tzv. alfa muškarca, pa žene tako nesvjesno muškarce sa većim primanjima od njih samih, ali i visokog samopouzdanja, doživljavaju kao muževne i poželjne.

Osim toga, orgazam je u snažnoj korelaciji sa tim koliko je sam muškarac fizički privlačan partnerki, a na veliko iznenađenje i sa jednim fizičkim atributom – širinom njegovih ramena.

Sve pomenuto su zapravo rezultati jednog velikog istraživanja zasnovanog na mišljenju heteroseksualnih žena koje se nalaze u stabilnim vezama dužim od šest mjeseci, piše 24Sedam.

