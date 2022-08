Muškarac koji je napravio 48 djece žali se da ne može naći curu

Kyle Gordy, 31-godišnjak iz Los Angelesa voli ‘davati‘, pa svoju spermu nudi samohranim majkama, lezbijskim parovima, kao i muževima i ženama koji ne mogu začeti svoju vlastitu djecu.

Svoje usluge, koje su besplatne, promovira na društvenim medijima, a umjesto da ide u banku sperme, svoje sjeme daje direktno ženama, piše Jutarnji.hr.

Objašnjava kako neki ljudi ne žele ići u banku sperme budući da su tamo donori anonimni, što znači da novopečeni roditelji neće znati ništa o osobi čije će gene njihova djeca nositi, stoga se umjesto toga obraćaju upravo njemu.

Ovim se bavi osam godina

Dosad je, u posljednjih osam godina, pomogao desecima žena da se ostvare kao majke, no njegova ga darežljivost košta ljubavnog života.

– Nisam imao curu već deset godina. Uvijek prije svega kažem ženama što radim i u tom trenutku postanu nezainteresirane, priznaje.

– Kažu mi da razumiju da želim pomoći ženama, no da ne žele nekog tko već ima djecu s drugim ženama. Nije im to fora, ističe Kyle.

Sve je počelo prije osam godina, kada je lezbijski par koji je poznavao, izrazio želju za djetetom, no bile su zabrinute zbog uzimanja sperme iz banke jer neće znati očevu povijest.

– Bilo im je neugodno što neće znati ništa o biološkom ocu, pa ni otkuda dolazi. Stoga smo pričali, a ja sam im rekao ‘slušajte, bit ću sretan donirati vam spermu, pa i da dijete zna tko mu je otac ako to poželi‘.

Potom je ejakulirao u čašicu i dao im ju je. Dva tjedna kasnije jedna od dviju žena rekla mu je da je trudna i da nosi njegovo dijete, piše Jutarnji.hr.

Nakon što im je pomogao da začnu, kazao je kako ga je sve više žena počelo kontaktirati online, te je tako krenuo.

– Pomogao sam stvoriti puno obitelji, stvarno to što radim, radim ozbiljno.

Prošao genetsko testiranje

Kyle je prošao kroz genetsko testiranje, testiranje na spolne bolesti kao i kroz analizu sjemena. Uz to, ne pije alkohol i trudi se jesti organsku hranu kako bi bio siguran da je njegova sperma u ‘tip top‘ stanju.

Kyle objašnjava kako ne naplaćuje ništa za svoje usluge te da ga to što radi izlaže riziku – s obzirom na to da je tehnički djetetov legalan otac, majka bi od njega mogla u bilo kojem trenutku tražiti da joj plaća uzdržavanje.

‘Naposlijetku, kad bi me sve to tražile, odmah bih bankrotirao.‘ ‘Sve se, kaže, temelji na povjerenju‘.

Tvrdi kako je dosad zbog svega dobio puno ružnih komentara i emailova.

‘Ljudi mi govore da ne bih to trebao raditi i da ne bih trebao imati izvanbračnu djecu, već se oženiti. No ja im kažem, slušajte, ja poštujem vaše razmišljanje, no ove žene trebaju pomoć.‘

Facebook komentari