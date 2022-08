Ovi horoskopski znakovi nikad ne bi trebali ići skupa na odmor

Postoji samo jedna stvar koja može zagorčati dobar odmor, a to je loše društvo. Putovanje s ljudima sa kojima se ne slažete znači stalne nesuglasice, svađe i napetost koje odvlače fokus od fantastičnih prizora, a skupo ste platili kako biste ih vidjeli. Zato biste uvijek trebali izbjegavati putovanja s ljudima s kojima se ne slažete.

Naravno, nikad ne biste putovali sa svojim najgorim neprijateljem, ali ponekad čak i najbolji prijatelji koji kod kuće funkcioniraju odlično, mogu iznenaditi ako krenete na zajedničko putovanje. Možda već u avionu shvatite da ne možete zajedno provesti više od jednog dana. Kako onda znati koje je ljude dobro povesti sa sobom na odmor, a koji će vas izluditi? Možda odgovor imaju zvijezde, prenosi TheTalko.

Kažu da neki horoskopski parovi nikada ne bi trebali putovati zajedno, čak i ako se dobro slažu kod kuće. Ponekad je to zato što su njihove osobnosti toliko različite da će hotelska soba postati ratna zona, a ponekad zato što su toliko slični da jednostavno jedno drugo dovode do ludila. Prijateljstva i romantične veze su jedna stvar, ali kada se radi o zajedničkom odmoru, ovo su kombinacije horoskopskih znakova koje bi trebale dvaput razmisliti prije nego što rezerviraju karte.

1. Lav i Lav

Za pripadnike ovog znaka definitivno postoji previše sličnosti među njima da bi odmor protekao glatko. Lav je vrlo intenzivna osobnost, poznat po tome što je snažan i strastven, kao i po tome što gubi hladnokrvnost kada stvari ne idu po planu te nastoji biti u središtu pažnje u svakom trenutku. To može biti problem ako je dvoje istih ljudi predugo zajedno.

Lav će razumjeti drugog Lava i na odmoru će težiti istim stvarima. Oboje će se htjeti zabavljati do sitnih sati, upoznati gomilu novih ljudi i doživjeti uzbudljiva iskustva. Problem je što će pritom pokušati nadmašiti onog drugog kako bi ga zasjenio u svakom smislu.

2. Rak i Vodenjak

Rak i Vodenjak ne funkcioniraju jer su previše različiti. Vodenjak voli biti slobodan, cijeni vrijeme koje provodi sam, obično razmišlja na nekonvencionalan način i ne voli se osjećati kao da ga drugi ljudi guše. S druge strane, Rak se jako veže za druge, cijeni obitelj i obiteljski život, žudi za privrženošću i intimnošću i može se vrlo lako uvrijediti kada se osjeća isključenim.

Vodenjacima je potrebno puno vremena koje provode nasamo, pogotovo ako su zatvoreni u avionima, vlakovima i motelima s drugima. Htjet će izdvojiti vrijeme za samostalno istraživanje i vlastiti prostor. To će Raku vjerojatno biti teško razumjeti, a ovaj osjetljivi znak to bi mogao shvatiti i osobno.

3. Ovan i Ribe

Za početak, Ovan i Ribe vjerojatno žele potpuno različite godišnje odmore. Zamisao Riba o dobrom provodu je bilo gdje blizu vode, a posebno izležavanje uz bazen ili ocean u odmaralištu s pet zvjezdica. Vole biti opušteni i provoditi vrijeme sanjareći i uživajući u miru. Ovan će pak željeti odmor pun akcije, pun avanturističkih i poticajnih aktivnosti.

Ne samo da ova dva znaka žele različite stvari, već mogu imati problema u međusobnoj komunikaciji, što će postati frustrirajuće nakon nekoliko dana provedenih zajedno. Ovan ima tendenciju reći točno ono što mu je na umu, a to bi bi moglo uvrijediti nježniji znak poput Riba. Manje je vjerojatno da će Ribe progovoriti kada postoji problem jer očekuju da drugi ljudi budu intuitivni poput njih.

4. Blizanci i Djevice

Odmor s Blizancima i Djevicama bio bi pun sukoba i jednostavno ne bi potrajao. Vrlo brzo jedan od njih bi se spakirao i vratio kući. Ova dva znaka jednostavno imaju potpuno različite pristupe životu i nijedan se ne može dovoljno prilagoditi drugome. Blizanci vole uzbudljive odmore na kojima mogu uroniti u nove situacije, upoznati nove ljude i izaći iz svoje zone komfora.

Ne vole se predugo zadržavati na jednom mjestu i ne vole gubiti vrijeme na opuštanje. Djevica se također kreće brzim tempom, ali na mnogo pažljiviji i planiraniji način. Ona organizira apsolutno sve i pod stresom je ako netko odstupi od rasporeda. Budući da je spontanost srednje ime Blizanaca, njih dvoje su najgori prijatelji na putovanjima.

5. Vaga i Jarac

Vaga i Jarac moći će preživjeti zajednički godišnji odmor, ali nakon toga će im biti toliko muka jedno od drugog da se neće htjeti vidjeti mjesecima. Neće biti velikih svađa ni sukoba, ali male stvari koje rade smetat će jedno drugome iz dana u dan sve dok ne dođu do točke u kojoj više neće moći podnijeti pogled jedno u drugo.

Jarac je tiha i suzdržana osobnost koja ne voli da su sve oči uprte u njega. Vaga je malo više idealistična, voli velike geste i ne smeta im da ih ljudi gledaju. Vaga je također sklona materijalizmu i željet će provesti puno vremena u kupovini, što bi moglo živcirati Jarca. Vaga je tip koji uživa u kupovini sitnica, a praktični Jarac je tip koji tiho škrguće zubima u pozadini.

6. Bik i Škorpion

Bik i Škorpion možda bi se mogli dobro slagati kod kuće, ali to je zato što se ne viđaju često. Ako se nađu samo jedanput na tjedan na večeri koja traje sat i pol, neće biti problema. Oni će razgovarati i uživati u uzajamnom društvu. No sasvim je druga priča kad se moraju družiti tjedan dana.

Jednostavno rečeno, Bik ne voli dramu. Ovo je vrlo strpljiv znak i nema puno vremena za ljude koji su previše dramatični. Škorpioni su malo drugačiji – oni uživaju u drami, a zadnje mjesto gdje Bik želi doživjeti dramu je njegov teško zasluženi odmor.

7. Lav i Jarac

Lav i Jarac se bitno razlikuju. Jarac je tih i drži svoje misli za sebe, dok Lav zapravo nema filter između mozga i usta. Lav uvijek traži zabavu, ali Jarac radije provodi vrijeme sam i ne može smisliti ništa gore od gubljenja vremena na odmoru zbog mamurluka. Budući da Jarac radije popušta nego da se svađa, Lav će ga vjerojatno nagovoriti na izlazak, no Jarac će ga u sebi proklinjati.

Vrste odmora koji ovo dvoje žele također mogu biti različite. Obilazak europskih metropola uz svakodnevnu promjenu destinacija savršen je za Lava, dok je Jarac više tip koji se kreće svojim tempom dok detaljno istražuje novo mjesto.

8. Ovan i Škorpion

Ovan i Škorpion trebali bi izbjegavati provoditi previše vremena zajedno jer su oboje usijane glave, skloni su ispadima bijesa i nemilosrdno se bore da postignu svoje. Štoviše, oba su znaka emotivna i jako im je stalo do drugih, pa su im stoga često povrijeđeni osjećaji. Ova kombinacija nije dobra ideja ni pod kojim okolnostima, a kamoli na osmosatnom putovanju avionom ili u klaustrofobičnoj hotelskoj sobi.

Ova dva znaka možda bi voljela raditi iste stvari zajedno na svom putovanju, ali prije ili kasnije će jedno drugome ići na živce. A kad jednom borba počne, neće prestati. Na kraju će i jedan i drugi imati povrijeđene osjećaje, a nitko neće reći da mu je zbog toga žao. Odmor kojem su se veselili postat će muka i jad.

9. Vodenjak i Bik

Bik i Vodenjak će stići na svoje odredište, a onda otkriti nisu nigdje trebali krenuti zajedno. Vjerojatno uopće neće ni stići, jer su im ukusi toliko različiti. Vodenjak ima reputaciju prilično nekonvencionalnog čovjeka s afinitetom prema otkačenijim stvarima u životu.

On nije tip koji želi posjetiti popularna turistička mjesta, a ako i hoće, neće htjeti vidjeti glavne znamenitosti na koje tisuće ljudi u redu čekaju da uđu. Vjerojatnije će htjeti vidjeti stvari za koje nitko ne zna i koje se nalaze izvan utabane staze. Bik je, s druge strane, jednostavan znak. Vjerojatno će radije vidjeti poznatije gradove i znamenitosti te birati tradicionalniji pristup putovanju.

10. Lav i Djevica

Postoje određene stvari koje morate prihvatiti ako želite putovati s Djevicom. Ovaj znak voli biti zadužen za pripremu i bit će samoprozvani organizator putovanja. Djevice žele unaprijed rezervirati sav prijevoz, smještaj, aktivnosti i sve što mogu, a sve će te planove uredno čuvati. Kad putujete s Djevicom, ne postavljajte pitanja ni ne planirajte ništa, nego samo idite kamo vam kaže.

Ako se ne želite zamarati organizacijom, ovo je blagoslov. Dođete na odredište i sve vas čeka, a da prstom ne morate mrdnuti. Ali ako volite imati kontrolu kao što to voli Lav, ili volite prihvatiti svaki dan kako dođe i biti spontani kao što to čini Lav, ovo je prokletstvo. A s temperamentom Lava, raspored i planovi Djevice sigurno će poletjeti kroz prozor.

11. Ovan i Vodenjak

Ovan nije znak koji baš najbolje razumije ljude. Ovoj snažnoj osobnosti je stalo do drugih i pokušava se s njima povezati što je bolje moguće, ali većinu vremena jednostavno se ne može staviti u tuđu kožu. Zbog toga, što je nečija osobnost kompleksnija, manje su šanse da će uživati ​​u druženju s Ovnom.

Vodenjak je tajanstveni znak koji ima interese koji se razlikuju od uobičajenih, a velike su šanse da Ovan jednostavno neće razumjeti kako njihov um funkcionira. U okruženju na odmoru, Ovan će provesti većinu svog vremena pokušavajući shvatiti zašto Vodenjak želi vidjeti i raditi određene stvari, a kada to ne može, osjećat će se frustrirano. Ukratko, ovo nikome neće biti baš opuštajući odmor!

12. Blizanci i Jarac

Blizanci i Jarac vjerojatno žele potpuno drugačija putovanja. Blizanci su znak vjetra i pogađate, vole lebdjeti na vjetru. Žele odmor na kojem skaču s mjesta na mjesto i isprobavaju nove stvari. Žele kušati novu hranu i isprobati nove kulturne aktivnosti, oni su tipovi koji žele pohađati tečaj kuhanja u Firenci ili tečaj salse u Barceloni. Ne vole ništa propustiti, tako da nema polaganog tempa.

Ništa od toga zapravo ne funkcionira za Jarca. Ovaj znak je majstor sporog rješavanja stvari i preferira kvalitetu nad kvantitetom. Radije će dobro upoznati jedan grad nego ih vidjeti pet u deset dana.

13. Ovan i Djevica

Djevice neće ući u avion ili vlak bez planiranja unaprijed. Ako ne znaju točno što se događa, kamo idu i s kim će se vidjeti, njihova razina stresa raste. Iz tog razloga, trebali bi izbjegavati putovanja s nekim tko ne voli ništa planirati.

Ovan pak vjeruje da će stvari uspjeti čak i ako ne znaju kako će to ostvariti. On voli probleme prepustiti svemiru da ih riješi, a može se čak iznervirati ako mu je netko sve unaprijed posložio i nema mjesta za iznenađenja. Ovan također može biti nasilan, pa bi mogao inzistirati da Djevica odbaci svoj raspored i živi u trenutku. Spriječite napadaj panike Djevice!

14. Bik i Blizanci

Iako su oba znaka društvena i lako se slažu s drugima, dosta su različiti. Vjerojatno će svejedno planirati zajedničko putovanje jer se čini da se dobro slažu kod kuće. Ali stvari će se promijeniti kada stignu na odredište.

Ubrzo će shvatiti koliko su zapravo različiti. Bik voli sigurnost i stabilnost dok Blizanci vole živjeti na rubu. Već na početku Bik će shvatiti da su Blizanci previše nepredvidljivi za njih i osjećat će se kao da su pogriješili što su se odlučili na ovo putovanje. Blizanci će se dosađivati ​​s Bikom i misliti isto.

15. Strijelac i Djevica

Strijelac je od svih horoskopskih znakova obično najbolji prijatelj na putovanju jer je ovaj znak avanturist i putnik. Najbolji su kad su na odmoru i veseli ih svako putovanje koje im omogućuje da odu od kuće. Lako im je ugoditi i rado će poći sa vama kamo god želite.

No jedino vrijeme kada Strijelac ne voli putovanja je ako putuje sa Djevicom. Strijelac se neko vrijeme može nositi sa svim Djevičinim ispadima i planiranjem, ali prije ili kasnije poželjet će presjeći te konce. Poželjet će vidjeti nešto novo mimo rasporeda, a onda će zamjerati Djevici što inzistira da ga se drži.

16. Vodenjak i Ribe

Ako Vodenjak ode s Ribama kako bi se odmorio od života i napunio baterije, morat će sve to ponoviti kad se vrati kući. Ova dva znaka mogu biti dobri prijatelji, ali kada su neko određeno vrijeme sami, to može biti vrlo iscrpljujuće iskustvo.

Ribe su vrlo emotivan znak koji voli voditi duboke razgovore i povezati se sa svojim sugovornikom na intimnoj razini. Vole biti blizu ljudi i nisu najbolji u davanju prostora drugim ljudima. Iako će takvi ljudi neke znakove zodijaka napuniti energijom, to im neće poći za rukom kad je riječ o Vodenjaku. On će se nakon druženja s takvim osobnostima osjećati bitno lošije.

17. Bik i Strijelac

Kada bi Bik i Strijelac zajedno išli na putovanje, Strijelac bi se jako zabavio. Bik voli usrećivati ​​ljude i mrzi sukobe, pa će vjerojatno pristati na sve što Strijelac želi, sve dok on ne prijeđe granicu. Ali dok se Strijelci dobro zabavljaju radeći što god žele, Bik će se suočiti sa napuštanjem zone komfora.

Naime, velike su šanse da će Strijelac htjeti raditi stvari koje Bika čine pomalo nervoznim. Ovaj znak inače je super praktičan i konvencionalan, no ne bi se bavio nečim na što nije navikao ili što za njega djeluje zastrašujuće. Kako bi Strijelac bio sretan, Bik bi mogao pristati na sve aktivnosti, pa i one koje mu nisu ugodne. A to znači da se uopće neće dobro provesti.

18. Ovan i Rak

Provođenje previše vremena s Rakom zahtijeva ili specifičnu osobnost ili puno strpljenja. Ovaj emotivni i osjetljivi znak najsretniji je na putovanju s nekim tko razumije njegove promjene raspoloženja i nije nemaran. Ako niste tip osobnosti koji dobro funkcionira s Rakom, morate barem imati strpljenja da ne izgubite hladnokrvnost s njima.

Ovan ni inače nije sjajan u održavanju hladnokrvnosti. Rak može biti vrlo kompliciran prijatelj na putovanjima jer kada mu emocije postanu previše, može se potpuno zatvoriti dok ne bude spreman početi se nositi sa njima. Ovnovi neće biti impresionirani kada Rak digne ruke i kaže da ne želi u šetnju ili u restoran jer je uznemiren. Vjerojatno će ga Ovnova reakcija tada dodatno uzrujati.

19. Blizanci i Škorpion

Ni Blizanci ni Škorpion nemaju problema reći što im je na umu ili se svađati s drugim ljudima. Tvrdoglavi su i ne vole kad ne postižu svoje, a mogu biti i hladni kad osjećaju da se moraju braniti. Budući da su ovi znakovi toliko slični, njihove će svađe biti posebno intenzivne i mogle bi uništiti cijelo putovanje.

Također, oba se znaka svađaju na isti način. Kad se uzrujaju ili uvrijede, uzvraćaju govoreći uvredljive stvari koje vjerojatno ni ne misle. Ali jednom kada ih izgovore, ne mogu ih više povući i zapravo svom sugovorniku daju poticaj da uzvrati nečim još gorim. Ovi znakovi moraju se ohladiti kad se naljute, pa je najbolje da tada nisu jednom drugom u blizini.

20. Lav i Bik

Za Lava, odmor znači opuštanje i zabavu. Žele raditi stvari koje inače ne rade kod kuće ili na poslu i dobiti priliku zadovoljiti sve svoje potrebe te živjeti život punim plućima. Ako se putuju s nekim tko se ne osjeća isto i nije toliko strastven prema svim stvarima kao oni, osjećaju se kao da su sputani.

Nakon nekoliko dana na odmoru s nekim poput Bika, Lav će se osjećati kao da mu je odmor uništen jer ne radi sve što želi. Čak i ako se Bik slaže s onim što Lav želi učiniti, on može primijetiti da se Bik ne zabavlja iskreno, a to će mu također uništiti doživljaj.

21. Škorpion i Škorpion

Neki ljudi se dobro zabavljaju kada putuju s drugima istog horoskopskog znaka, ali Škorpion nije jedan od njih. Ovaj znak ima toliko jaku i intenzivnu osobnost da zapravo nema dovoljno mjesta za još jednog takvog na istom putovanju.

Iako bi dva Škorpiona na godišnjem odmoru mogli cijeniti iste stvari i željeti ići na ista mjesta, sve će to biti zasjenjeno njihovim emocijama. Svaki od njih će se uvrijediti ako stvari ne krenu kako su zamislili i oboje mogu biti vrlo neugodni ako su im povrijeđeni osjećaji. Ovom znaku je puno bolje s prijateljem za putovanja koji može nadopuniti njegovu osobnost i koji će ga razumjeti. prenosi 24sata

