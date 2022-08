4 greške koje muškarca čine lošim ljubavnikom

Međutim, koliko god se trudile da sve urade po protokolu, nekada se jednostavno dogodi da u seksualne odnose stupe mnogo brže nego što su to planirale.

Ono što, nažalost, često uslijedi jeste razočaranje, uglavnom zbog toga što partner u krevetu nije bio na zadovoljavajućem nivou.

Grešaka može biti puno, ali ove četiri muškarci najčešće prave.

1. Sveznajući maher

Kao manu svojih partnera, žene najčešće ističu činjenicu da ne slušaju i da rade sve po svom, a u krevetu se dešava isti problem. Prema riječima stručnjaka, muškarci, u najvećem broju slučajeva, imaju prevelik ego, pa tako i detalje vezane za intiman odnos uzimaju zdravo za gotovo.

2. Ćuti i radi

Žene baš i ne vole kada muškarac, tokom vatrenih igrica u krevetu, ćuti. Jači pol bi trebalo da, duboke seksi glasove, u krevetu koristi sa maltene podjednakim žarom kao i prilikom navijanja, jer je za njihove partnerke to dodatni afrodizijak.

3. Nedostatak predigre

Žene obožavaju predigru, a maženje i obasipanje poljupcima je visoko na listi prioriteta svih žena. Za mnoge od njih predigra je podjednako važna kao i samo vođenje ljubavi. Ono što je problem, jeste to što muškarci to često zanemaruju, pa vole brzo i bez uvertire, a to ženama baš i nije po volji.

4. Loša higijena

Žene obožavaju da vide znojava muška ramena, ali samo u filmovima i izdaleka. U krevetu žene žele da tijelo njihovog muškarca miriše. prenose “Nezavisne“.

