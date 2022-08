Najbolji muževi po Zodijaku – evo ko je najbolji, a ko najgori

Stručnjakinja za horoskop, Sylvia Smith rangirala je muževe, od najboljih do najgorih, prema horoskopskim znakovima.

Rak

U srcu većine brakova je ljubav i emocionalna predanost, a Rak će uvijek tražiti emocionalnu podršku i povezanost od supružnika. Zbog toga je on na prvom mjestu kao najbolji muž. Rakovi kao bračni partneri su osjetljivi, brižni, otporni i snažni ljubavnici u domu, savršen materijal za muža.

Vaga

Razborit, ljubazan muž s velikim srcem zvuči kao muž vrhunske kvalitete. Ako je vaš muž Vaga, imate sreće jer je uvijek tu za vas kada je ljubav u pitanju. Vage se zaista trude poboljšati bračni život i odnose se s ljubavlju prema svima oko sebe.

Škorpion

Škorpion može izgraditi emocionalne veze jednako dobro kao i rušiti ih. Ipak, ostanete li na ‘pravoj’ strani kod Škorpiona, otkrit ćete osobine koje kao da su stvorene da bude savršen materijal za muža. Oni su lojalni, predani, podržavaju vas, štite i nesebični su na način na koji to nije nijedan drugi znak.

Jarac

Jarcima se često zamjera da su previše praktični i realistični. Međutim, to su dvije nevjerojatne kvalitete koje pružaju temelj za čvrst, održiv i stabilan brak. Oni ne uzimaju obvezu zdravo za gotovo, a ako vam se obvežu, pomaknut će nebo i zemlju za partnera, piše Marriage.

Oni često kriju vlastite emocije, koje ne dijele baš sa svima. Nakon što stupite u odnos s Jarcem i oni shvate da vam mogu vjerovati, počet ćete uviđati zašto su na listi najboljih muževa prema popisu horoskopskih znakova.

Riba

Muž Riba je dobar ulov. Kreativni su, emotivni i učinit će sve što je potrebno da stvore mirnu atmosferu u domu i braku. Također će biti fantastični roditelji puni ljubavi i njege. Međutim, oni povremeno mogu izgubiti osjećaj za realnost, što je jedini razlog zašto su zauzele peto mjesto na ljestvici najboljih muževa. prneosi 24sata

Bik

Većina Bikova uživa u mirnom kućnom okruženju i vole luksuz i udobnost, tako da ćete sigurno izgraditi stabilan i udoban život s mužem Bikom. On će biti emocionalno prisutan, iako ćete ih možda morati malo uputiti u to područje. To je ipak investicija koja stvara savršenog muža.

Lav

Oni mogu biti izuzetno privrženi i predani svojoj ženi, domu i obitelji, što je veliki plus ako imate muža Lava. Biti u braku s Lavom je poput pripitomljavanja jednog, oni su puni ljubavi, predani i dragi, ali se ne suzdržavaju kad ih nešto uznemiri.

Blizanac

S Blizancima nikada nije dosadno. Njima je potrebna stimulacija koja stvara sretan i zabavan brak. Emocionalna povezanost je neophodna za njih – toliko im je važna da bi je, ako je na kraju ne dobiju, mogli potražiti negdje drugdje. Oni su također lojalni supružnici.

Djevica

Djevice će se rado skrasiti, ali to ne znači da će im uvijek biti najugodnije. One su odane i predane ženi, obitelji i obavezama, što ih čini pravim ulovom.

Ovan

Ako želite avanturu i želite biti prvi u svemu, a nemate ništa protiv da muž radi što god on želi, onda vas čeka zabavna vožnja s Ovnom. Oni ne rade stvari na pola i uvijek moraju biti prvi u svemu što može stvoriti neke zabavne avanture, a kada je sve super, Ovan će biti savršen partner i zatrpat će vas svime što vam treba u vezi. Ali kada stvari ne idu dobro, ako se on dosađuje ili postane depresivan ili ako samo želite miran život, vrijeme je da mu se sklonite s puta.

Vodenjak

Razlog zašto je Vodenjak tako nisko rangiran kao muž nije taj što nije odan ili čak emocionalno povezan. Već budući da provode toliko vremena živeći u svojim glavama, malo je vjerojatno da će vam moći pokazati emocionalnu predanost koju osjećaju prema vama na način koji biste mogli razumjeti, iako će vas voljeti na svoj način.

Strijelac

Muževi Strijelci su zabavni i puni živahnosti, ali jedini problem je što im je teško biti odan. Ne znači da će svi supružnici Strijelci varati, ali u biti Strijelci su ljubitelji svega, pa tako i ‘drugih’.

Facebook komentari