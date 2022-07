SA 19 GODINA POSTAO MILIJARDER, DRUGI RADE NJEGOV POSAO: Ovako živi kralj lososa za kojim žene luduju

Gustav Magnar Vice je, prema magazinu “Forbs”, najmlađi milijarder na svetu, sa pocenjenom imovinom od tri milijarde evra koju je nasledio od svog oca, osnivača norveške kompanije SalMar.

Gustavov kapital je 4,3 milijarde dolara uglavnom potiče od kompanije njegovog oca – SalMar ASA, jednog od najvećih svetskih snabdevača lososa, a kompanija mu je predata 2013. godine kada je imao samo 19 godina.Ipak, čini se da ovaj lepi naslednik nije preterano zainteresovan za vođenje jedno od najvećih norveških industrija, pa radije bira da to drugi rade za njega.

“Ne možete samo da zahtevate da budete šef tako velike organizacije. Morate da budete spremni za to. Ako već postoji alternativa, najbolji čovek, muškarac ili žena, mora da dobije taj posao. Toliko je na kocki – vrednosti, poslovi, ključni faktori…”, rekao je pre nekoliko meseci Gustav za norveške medije.Fokusiran je na modnu karijeru, Gustav Magnar je model koji ima 130.000 pratilaca na Instagramu. Na fotografijama koje postavlja, vide se njegove tetovaže, a snimljene su na egzotičnim lokacijama, zajedno sa njegovim profesionalnim fotografijama.

Ipak, Gustav nije u potpunosti zanemario biznis – zainteresovan je za evropske start-apove, pa često ulaže u njih.On je svojevremeno priznao i da njegovi roditelji smatraju da su pogrešili jer su mu tako rano dali bogatstvo u ruke.

“Oni veruju da je trebalo bolje da razmisle. To je verovatno zbog toga što su me gurnuli pred reflektore javnosti. Bilo je to jako čudno u početku. Malo vas čini nervoznim ono što ljudi misle”, rekao je.

