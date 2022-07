6 najnepristupačnijih žena prema horoskopskom znaku

Ponekad, kako bi muškarci zadobili pažnju ovih pripadnica moraju malo više da se potrude. Nekim muškarcima one upravo predstavljaju pravi izazov, pa su spremni za njih da se bore. Govorimo o šest znakova Zodijaka, kojima ove dame pripadaju:

1. Jarac: Žena rođena u znaku jarca, često zna da izgleda hladno i distancirano. Ponekad je spremna i kada osjeti emociju dugo da ne prizna. Da bi muškarac osvojio njihovo srce, mora zaista da se potrudi. Oni su itekako oštrog uma, ali i jezika.

Jasno će znati šta žele od vas i odnosa. Muškarac koji ih može ispratiti jedino će se zadržati u njihovoj blizini.

2. Lav: Lavice znaju da budu itekako ne osvojive. One itekako znaju svoju vrijednost, i pristup njima nije baš najlakši.

One i nisu baš spremne da se mjenjaju zbog nekoga i neće tolerisati ništa što im se u odnosu ne sviđa. Ukoliko žena lav želi da vas osvoji, teško ćete moći odoljeti njenom šarmu. Isto tako ako se u nekom odosu ne osjeća zadovoljno, neće joj isti biti teško presjeći.

3. Djevica: Djevice važe za itekako oprezne dame Zodijaka, i one vole dobro da procjene stvari prije nego što se upuste u bilo kakav odnos. Vole detalje i nije im mrsko posvetiti se maksimalno dobroj procjeni. One vole kontrolisati sve, pa tako i emocije.

Na početku odnosa vam zasigurno neće odmah emocije pokazati na dlanu. Njihovo povjerenje trebate zaslužiti.

4. Riba: Iako nježne i suptilne, dame rođene u ovom znaku, itekako znaju šta žele. I to nisu bilo kakvi prohtjevi. One su maštovite, a to muškarce stavlja pred pravi izazov.

Princ, kočija, prsten nemojte se iznenaditi ako upravo to traže. Da bi ste se svidjeli ženi pripadnici ovog znaka, vaša će pažnja morati igrati glavnu ulogu.

5. Vodolija: Iako važe za vrlo komunikativne i društvene osobe, pripadnice ovog znaka vam neće tek tako dati pristup i otvoriti dušu.

Muškarci će svakako morati dokazivati svoju ljubav svakodnevno. A, ukoliko su se prethodno opekle lošim iskustvom, jako teško će se prepustiti u sljedeći odnos. Zaista, muškarac će morati biti uporan.

6. Blizanci: Žene blizanci, i nisu baš jednostavne koliko se čini da jesu. Njihovo raspoloženje često zna da bude promjenjljivo pa ih zaista morate ispratiti. Takođe, tako je i za njihovim postupcima, znaju da budu često nepredvidivi. Sve u svemu, njih osvajate inteligencijom, pa tek onda pažnjom i poklonima. Sa njima trebate da držite korak i budete u mogućnosti da ih ispratite,piše Infpult

