4 ZNAKA HOROSKOPA SU NA MUKAMA DO KRAJA GODINE: Jeste li na ovoj NESRETNOJ LISTI?

Kada dođe nova godina, svi se uvijek nadamo i želimo da bude bolja od prethodne, ali nažalost, ne bude svima tako.

Štaviše, pojedini znaci Zodijaka cijele ove godine imaju prepreke na svim životnim poljima, a evo koji od njih će morati da se bore sa brojnim izazovima sve do kraja 2022.

Lav

Lav u velikoj mjeri mišljenje o sebi zasniva na tome koliko uspijeha ima na poslu. Zbog toga daju 200 odsto sebe u svemu što rade, a posebno se zatrpavaju obavezama kada su loše volje ili uznemireni. Ali, to znači i da poslovni neuspijesi često narušavaju balans u njihovom privatnom životu, i upravo to je ono što će ih mučiti do kraja godine.

Vaga

Vaga je veoma emotivna i kada voli, u potpunosti se predaje, zbog čega joj je jako teško da preboli raskid. Zato često odbijaju da priznaju sebi istinu u takvoj situaciji, što im nikako ne pomaže. Štaviše, ta konstantna emocionalna previranja ih spriječavaju da se fokusiraju na druge sfere svog života i upravo je zbog toga ovo teška godina za njih.

Škorpija

Ljudima rođenim u znaku Škorpije su privatni život i veze uvijek važniji od karijere. Kada imaju nekoga koga vole i ko njih voli, cijeni, poštuje, to im je dovoljno da budu zadovoljni životom, ma kakvih drugih problema da imaju. Međutim, do kraja ove godine ih očekuje dosta nesuglasica sa partnerom, što će im predstavljati veliko opterećenje.

Vodolija

Vodolije slobodu cijene više od svega ostalog, zbog čega se mnogi od njih ove godine premišljaju oko braka. Nije problem u njihovim osjećanjima prema partneru, ona su tu, već oni moraju u svojoj glavi da shvate da brak ne znači prekid tj. oduzimanje te slobode. Ovaj strah ih ozbiljno oduzima i komplikuje im život do kraja 2022. godine. prneosi “Novi“.

