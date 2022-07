Visoke temperature ne mogu mu ništa! Mladić iz Kaknja Stojadinom stigao na more

Mladić Mustafa Čobo svojim je Stojadinom iz Kaknja stigao na hrvatsku obalu. Čobo je inače regionalno poznat po svojoj ljubavi prema starim Zastavinim automobilima, a vlasnik je i jedinog Yugo servisa u Bosni i Hercegovini. Nisu ga spriječile ni visoke temperature i toplinski val, a iako njegov Stojadin nema klimu, uskočio u automobil i hrabro krenuo na more.



-Zastavom po HR. Hvala na prvom susretu u Živogošću. Hvala na lijepom druženju. Postoji li itko da me ne poznaje u Hrvatskoj. I da me nije ugostio – objavio je Mustafa Čobo na Facebooku uz nekoliko fotografija. Kako kaže, još u osnovnoj školi zainteresirao se za automobile iz nekad čuvene tvornice automobila Zastava iz Kragujevca, a za sebe kaže da je najmlađi automehaničar za Zastavine automobile. U Makarsku je stigao na poziv svojih prijatelja, a osim Makarske posjetio je Živogošće, Bašku Vodu i već treći dan obilazi jadransku obalu te ima samo riječi hvale, prenosi vecernji.ba.

