Savjeti stručnjaka: kako pravilno ljeti ulaziti u more i što izbjegavati

Nagli skok u hladno more ili rijeku na visokim temperaturama, na kojima nam je i tijelo zagrijano, nije bezopasan, a može čak biti i smrtonosan. Reakcija zagrijanog tijela na naglu promjenu temperature zove se “hladni šok”, a istraživanja su pokazala kako se točno događa i kako se ponašati ako ga doživite.

Hladni šok

Hladni šok je fiziološki odgovor organizma na iznenadnu hladnu vodu koji može biti smrtonosan, zbog čega nije preporučljivo skakati u hladno more ili rijeku kada nam je tijelo zagrijano.

U Velikoj Britaniji godišnje od hladnog šoka otprilike 400 ljudi izgubi život – više nego od biciklističkih nesreća ili požara. Uglavnom su to muškarci mlađi od 30 godina.

Ljudi uslijed hladnog šoka izgube život zato što, kada se on dogodi, nekontrolirano dišu te se bez obzira na to koliko su dobri plivači lakše utope. Hladni šok prestaje nakon minute, a najpametniji potez u toj minuti je pokušati se uhvatiti za nešto ili jednostavno plutati na površini te maknuti usta iz vode dok šok ne prođe.

Evo još nekih savjeta o tome kako sigurno uživati u ljetnim danima na plaži:

Prije ulaska u more ili rijeku poprskajte se vodom kako biste ohladili kožu i smanjili temperaturu tijela.

Izbjegavajte skakanje ili utrčavanje u more ako ste prije toga bili izloženi jakom suncu, primjerice ako ste se sunčali. Ulazite u vodu postepeno i polako kako bi se tijelo prilagodilo.

Izbjegavajte obline, teške obroke prije morskih aktivnosti kako biste izbjegli grčeve i mučninu.

Koristite zaštitni faktor! Čuvajte svoju kožu od jakog sunca i nanesite SPF 15 do 20 minuta prije nego što se izlažete suncu.

Na visokim temperaturama nužno je piti veliku količinu vode! Jedna boca vode u redu je za jedan do dva sata aktivnosti.

