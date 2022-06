DNEVNI HOROSKOP ZA 29. JUN 2022.

OVAN

POSAO: Planirajte poslovni put, doneće vam novca. Možda bi trebalo da sarađujete i sa partnerom sa kojim ste u braku ili vezi. On je dobar saradnik. LJUBAV: Dobro se slažete sa voljenom osobom, ukoliko ste u braku, dok slobodni Ovan ima šansu za poznanstvo sa jednim Lavom. ZDRAVLJE: Osetljiv nervni sistem.

BIK

POSAO: Morate da pokrenete sebe. Imate podršku osobe iz znaka Device. Razočarani ste u jednog Raka, ali poverenje vam vraća Strelac. LJUBAV: Lep dan za nova upoznavanja. Prići će vam neko koga poznajete. Možda se rodi ljubav iz tog poznanstva. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

BLIZANCI

POSAO: Pojačana nervoza koja iritira druge kolege. Sigurno niste zadovoljni nekim iz kolektiva. Morate da popravite stanje u firmi. LJUBAV: Kad želite da donesete neku odluku o vašoj vezi ili braku, bolje sačekajte drugi dan. Nije vam svaka ideja jasna. ZDRAVLJE: Promenljivo raspoloženje.

RAK

POSAO: Teško se prilagođavate, potrebno vam je razumevanje, ukoliko je to veliki kolektiv, moraćete da trpite razne situacije. LJUBAV: Slobodni Rak ima šansu da na putu upozna nekog Lava, ili zanimljive i pričljive Ribe. Rak u braku je mnogo zabrinut za decu i njihovo dalje školovanje. ZDRAVLJE: Stomačne tegobe.

LAV

POSAO: Vi ste srećni i raspoloženi, a ljudi oko vas su nervozni zbog nekog projekta kojem se bliži krajnji rok, a sada im je teško da ga finiširaju. Sačekajte još koji dan. LJUBAV: Pokušavate da objasnite partneru stanje u kojem se nalazite. Potrebno vam je razumevanje jer ste nervozni zbog posla koji vas muči. ZDRAVLJE: Pokušavate da sebi pomognete kroz optimizam.

DEVICA

POSAO: Danas vam je otvoreniji dan za neke konkretne ideje, planove, mada vam se ne vidi da možete mnogo da radite. Ostavite nešto i za sutra. LJUBAV: Ako ste u braku ili vezi onda je dobar period za putovanje. Ako ste slobodni, imate susret sa Rakom. ZDRAVLJE: Lečite se prirodnim biljem.

VAGA

POSAO: Dobre ideje ne manjkaju. Razmišljate koju ćete prvu sprovesti u delo. Ne bi bilo loše da se posvetite nekom humanitarnom radu. LJUBAV: Veza sa porodicom polako dolazi na mesto, počinje da vlada mir i spokoj koji ste toliko želeli da imate, sada je tu. ZDRAVLJE: Dobro vino opušta vaše telo.

ŠKORPIJA

POSAO: Sećate se svih lekcija kojih ste prošli, balansirate između prošlosti i budućnosti. Pozitivne stvari uvek izlaze na videlo. LJUBAV: Komunikacija napreduje, opustite se s partnerom u večernjim časovima. Gledajte da budete sami bez većeg društva. ZDRAVLJE: Osetljiv stomak.

STRELAC

POSAO: Mnogi se osećaju zapostavljenim u vašem društvu jer vi kad radite, to ruši sve ispred vas. Teško da možete stati ili da vas neko pretekne… LJUBAV: Partner vas ucenjuje, a vi ne verujete da ste dovedeni u takvu situaciju. Moraćete da razgovarate ozbiljno, mnogo je uticaja drugih na vašu vezu. ZDRAVLJE: Proveriti krvnu sliku, posebno trigliceride, holesterol.

JARAC

POSAO: Ukoliko ste na manjoj poziciji nego što se bili ranije, sada je vreme da napredujete. Podršku imate od Strelca ili Device. LJUBAV: Možete da funkcionišete kao individualac, što za ovaj znak nije ništa novo, ali spremite se na poziv jednog Bika. ZDRAVLJE: Uživajte u spavanju, opuštanju uz muziku, bez telefona.

VODOLIJA

POSAO: Upotrebite vašu imaginaciju za sve što radite. Moćni ste kada ubeđujete druge. Odličan posao sa osobom iz znaka Bik. LJUBAV: Naprasni poziv jednog Ovna vas diže iz korena. Volite tu energiju koja vas podiže, čini moćnim. ZDRAVLJE: Dosta radite, pa posežete i za brzom hranom. Pazite na zdravlje.

RIBE

POSAO: Imate mnogo obaveza koje ne znate kako da rešite. Želite da se okrenete jednom Blizancu, misleći da će vam on pomoći. Snagu i savet ipak tražite u Ovnu. LJUBAV: Razgovarate o finansijama veoma žustro sa partnerom. To je dobro, ali pazite da ne dođe do svađe. ZDRAVLJE: Bol u stopalima, nadutost,piše Lepaisrecna

