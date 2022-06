DNEVNI HOROSKOP ZA 26. JUN 2022

OVAN

POSAO: Brzo razmislite šta ćete danas da radite. Možda da ipak okrenete telefon i kontaktirate jednog Bika, on uvek ima ideju kako zaraditi novac. LJUBAV: Partner može da vam bude podrška kada vas svi iznevere ili vam pokažu da nisu zainteresovani za zajednički rad. Zajedno ste tu kako za sreću, tako i za bol. ZDRAVLJE: Odmarajte, neradan je dan.

BIK

POSAO: Morate biti u boljoj komunikaciji sa vatrenim znakovima, posebno sa Lavom. Priliv finansija očekujete danas ili svaki dan na dalje. LJUBAV: Vaša nežnost i toplina osvaja. Nemate razloga za brigu i loše raspoloženje. Danas ste srećni. ZDRAVLJE: Dobro zdravlje uprkos umoru.

BLIZANCI

POSAO: Imate previše ideja i to čuvajte samo za vas i vaše najbliže saradnike. Želite mir na radnom mestu, u okruženju gde radite. Danas možete zaraditi veći novac. LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni jer imate partnera koji je oslobođen svih predrasuda baš kao i vi. Lepo je biti sa nekim ko vas razume. ZDRAVLJE: Glasne žice su vam osetljive, posebno ako ste pušač.

RAK

POSAO: Dobar dan je za trgovinske transakcije. Svakako ste dobar domaćin, ali danas ipak želite na put. LJUBAV: Imaćete susret sa Bikom, Lavom ili Jarcem. To su sve jake energije za vas, ali ne odustajte. Vaša klješta Raka kad stisnu – nema nazad. ZDRAVLJE: Dobro se osećate pored vode.

LAV

POSAO: Mislite da niste bili dovoljno ambiciozni i angažovani pa ćete morati još mnogo da radite. Vi ste sposobni za dalje i više ciljeve. LJUBAV: Dobar odnos sa partnerom jeste preduslov za sreću u kući. Znate da možete još bolje. ZDRAVLJE: Više odmora.

DEVICA

POSAO: Potrebno je da pomognete nekom ko vam je bliži, ko ima jake aspekte za uspeh. Spremate se na novi projekat. LJUBAV: Volite iskrenost i nije vam teško da budete tu pored voljene osobe ako je u problemu. Zbog toga je vaš brak uspešan, a veza pred brakom. ZDRAVLJE: Čest problem sa stomakom.

VAGA

POSAO: Dugo ste analizirali ono što radite. Mislite da nisu svi kreativni kao vi, zbog toga dosta gubite, posebno finansije. LJUBAV: Velika strast je brza, ali i ne nešto previše trajna. Morate da se bazirate na stabilnosti, manje na uzbuđenjima koja brzo prolaze. ZDRAVLJE: Izbacite iz sebe melanholiju.

ŠKORPIJA

POSAO: Bilo bi dobro odrediti cilj i na njega se fokusirati, pokrenuti, a bićete nagrađeni u svakom momentu. LJUBAV: Topli su odnosi sa voljenom osobom. Morate da se okrenete zajedničkom životu. Što pre! ZDRAVLJE: Uživate, to je dovoljno za dobro zdravlje.

STRELAC

POSAO: Kod svakog saradnika tražite nešto po čemu bi on bio poseban i vredan vaše pažnje. Možda da stanete sa analizom i pokrenete spontanost u sebi, dobićete šta želite. LJUBAV: Preispitujete sebe pa partnera, to vas može dovesti do nekih novih saznanja. Zapravo, plašite se da vas partner ne prevari, što naravno nije moguće. ZDRAVLJE: Izađite napolje, vazduh vam je potreban.

JARAC

POSAO: Možete imati malo više posla tokom popodnevnih časova. Srećni ste da zarađujete dobro jer vam to uliva snagu. LJUBAV: Pustite emocije da teku kao reka i uživajte u blagodeti svoje veze koja vam pruža zadovoljstvo. Jedino što to posmatrate kao projekat na kome ste dugo radili. ZDRAVLJE: Nervoza.

VODOLIJA

POSAO: Stiže priznanje za sve što radite, vaš rad inspiriše i druge. Konačno su neki ljudi uvideli vaše kvalitete, dolaze da vam to saopšte, svi čestitaju. LJUBAV: Više ste ponosni, pa to odbija suprotni pol, spustite loptu pri osvajanju jer ćete imati više uspeha, posebno kod jedne Vage. ZDRAVLJE: Prehlada.

RIBE

POSAO: Odnosi sa drugim saradnicima idu u dobrom smeru, vaše kreativno izražavanje urodiće plodom posebno ako pratite svoje instinkte. LJUBAV: Puni ste razumevanja jedan prema drugom. Volite zajedno da donosite odluke, niste sebični, sve najbolje očekujete od partnera. ZDRAVLJE: Opuštanje uz meditaciju vam je neophodno,piše Lepaisrecna

