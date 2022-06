“Žensko samopoštovanje pobjeđuje sve” – Labkovski smatra da 3 stvari čine ženu privlačnom

Poznati psiholog M. Labkovski kaže: “Kada govorimo o ljubavi često koristimo sljedeće fraze: osvojila me, očarala, hipnotisala itd. Čini nam se kao da je ljubav lutrija ili neko čudo, posebni fenomen”Za Labkovskog jedno je jasno: “Ljubav i odnosi su ono što već imate u sebi”. Prema mišljenju ovog poznatog pishologa ženu čini privlačnom sljedeće stvari: 1. Kako se ophodi prema svojim godinama: “Za atraktivnu ženu, godine su jednako obilježje njene posebnosti kao i boja očiju ili visina.

Zar će nekome pasti na pamet da se stidi zato što su mu oči smeđe boje ili je visok 165”? Koliko zapravo žene često razmišljaju o svojim godinama? Možda poznajete žene koje imaju 50, a ponašaju se kao da imaju 20. Oblače se kao da im je toliko godina i pričaju.

Ovo vam se onda kosi sa istim, kao što neke žene sebe ranije upisuju u knjigu “starijih”, a to nije tako. 2. “Za ljubav ne postoji izgled, postoji samo karakter, temperament, odanost sebi. Samo toga na ovom svijetu nedostaje. I samo to izaziva istinski intres i želju. Jedini izlaz je da budete svoji.

Razvijajte svoju sprecifičnost i vlastite kvalitete”. Svi smo mi na početku prazni. Ali, sami sebe ispunjavamo. Našom voljom i snagom da učimo, napredujemo, čitamo, imamo ciljeve, budemo marljivi itd. Ovu frazu i viđenje psihologa, mnoge žene shvataju pogrešno.

One misle da je specifičnost u tome da se lijepo oblače i lijepo izgledaju, međutim na to se ovo viđenje ne odnosi. Naša specifičnost može da se razvije sa onim što se ne može kupiti. A, to je za početak volja i znanje.

3. Samopoštovanje: “Samopoštovanje pobjeđuje sve, vanjsku i unutrašnju ljepotu, široko obrazovanje, talente, sposobnosti i novac. Ako je osoba iskreno zaljubljena u sebe i ne sumnja u svoju specifičnost i šarm (sa pokrićem), sigurno će biti jača od lijepih i bogatih ljudi”.

Vaše samopoštovanje ne ogleda se samo u tome da znate koliko ste lijepi i privlačni, već da znate primjetiti, raditi na njima i cijeniti sve vaše druge kvalitete. To ćete znati uočiti kada se naučite posvetiti sebi i odvojite vrijeme samo za vas i vaš napredak,piše Infpult

