BRUTALNO JU JE PONIZIO U AVIONU, A ONDA JE USLJEDIO SJAJAN OBRT! “Plakala sam, ali on je rekao stjuardesi šta će učiniti”

Da zatvorena vrata otvaraju nova, dokaz je i priča Savane Filips koja je svoje iskustvo podjelila na Fejsbuku. Dok je čekala da avion poleti za Čikago, Savana otkriva da je doživjela najveće poniženje u životu, i to u avionu.

Toliko je plakala, da nije mogla ni da reaguje, a potom se desilo prijatno iznenađenje koje je najmanje očekivala.

Let za Čikago je tog dana bio odložen zbog oluje, a Savana otkriva da je sve nastalo zbog slučajnog pogleda u mobilni telefon muškarca koji je sjedeo pored nje.

“Trudim se da uvijek sjednem sama, kako niko ne bi morao da sjedi pored mene. Nisam najkrupnija osoba u avionu, ali nisam ni najsitnija. Najgora noćna mora mi je da će se neko osjećati neprijatno što mora da sjedi kraj mene”, napisala jeona.

Ipak, u ovom letu, Savani je pripalo mjesto pored muškarca koji se sve vrijeme dopisivao sa nekim. Kada je bacila pogled na telefon, uočila je poruku u kojoj je muškarac nekome napisao da sjedi pored “smrdljive debele”.

“Ne znam ni šta je pisalo u nastavku, jer sam se brzo okrenula. Bila sam šokirana i to je bila samo potvrda negativnih stvari koje svakodnevno mislim o sebi. Postalo mi je nepodnošljivo toplo, a suze su samo krenule niz lice. Sjedela sam i tiho plakala, nadajući se da neće htjeti da razgovara sa mnom jer ne znam kako bih reagovala, a nisam željela da me izbace iz aviona”, dodala je.

Kada je pilot ubrzo saopštio da će se na poletanje čekati još pola sata, postalo joj je još neprijatnije. Ipak, muškarac koji je sjedeo iza nje, odlučio je da potapša ovog putnika, govoreći mu da treba da zamjene mjesta.

Pišete poruke o njoj, a to neću tolerisati”, rekao mu je.

“Sjeo je kraj mene i pitao me da li sam pročitala poruku. Kimnula sam glavom. Rekao mi je da je vidio šta je taj čovjek napisao, a to ga je toliko razljutilo da je morao nešto da učini. Zaustavio je stjuardesu i rekao šta će uraditi, a ona mu je to dozvolila”, poručila je Savana, a ovu priču su prije četiri godine komentarisale hiljade i hiljade ljudi. prneosi “Novi“.

