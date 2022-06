Odgovor eksperta: Da li su štapići za uši zaista opasni i treba li ih koristiti

S druge strane, koža kojoj je obložen kanal uha je izrazito tanka te je može oštetiti sve što dođe u doticaj s njom.

“Oštećenja na koži mogu se upaliti te dovesti do infekcije ušnog kanala, cjevastog otvora koji prenosi zvuk s vanjske strane tijela do bubnjića, poznatog i kao “plivačko uho”, kazao je dr. Chernobilsky te naveo neke od najčešćih pogrešaka koje radimo dok čistimo uši, a koje mogu dovesti do ove infekcije.

REDOVNO ČIŠĆENJE UŠIJU

“Uši se čiste same”, tvrdi ljekar te nastavlja, “to je jedini dio tijela na kojem koža raste u jednom smjeru te na taj način odnosi vosak i stanice kože u smjeru vanjskog uha.”

A budući da uši proizvode onoliko voska koliko im je potrebno da bi obložile kanal te zaštitile uši od nakupljanja vode, neke osobe imaju više voska od drugih.

Vosak je prirodni losion kože koji ubija određene tipove bakterija te štiti od rasta gljivica, tvrdi dr. Chernobilsky.

Stoga, preporuča liječnik, pričekajte dok vosak ne dođe do vanjskog uha te ga pokupite mokrom tkaninom.

Njujorški otolog Erich Voigt govori kako štapićima za uši, bilo da ih koristite na sebi ili vašoj djeci, ustvari gurate prljavštinu unutar ušne školjke stvarajući veće količine voska.

“Ušni kanal nastavlja proizvoditi vosak. Normalni protok voska jeste da izlazi sam od sebe iz uha, ali tada se on gradi sam na sebi i postaje sve gušći. Tada je poremećen normalni protok voska, a vosak nekad može biti poput rakete. Imao sam slučajeve kad sam guste smeđe komade voska vadio ljudima iz ušiju”, pojašnjava Voigt.

On ističe kako je najbolji način čišćenja ušiju samo uz vodu i sapun prilikom pranja kose ili tuširanja.

“Nakon toga stavite peškir na vaš prst kako biste pokupili vodu iz uha i istjerali vosak iznutra. Ali, nemojte stavljati ništa unutra”, kaže Voigt.

UPOTREBA ŠTAPIĆA ZA UŠI

Svima je nama poznato kako uši ne bi trebali čistiti sa štapićima za uši, pa čak i na samom pakiranju stoji isto, ali svi to još uvijek radimo. No, nerijetko nismo ni svjesni koliko nam to problema može uzrokovati.

Dr. Chernobilsky tako navodi kako štapići mogu dovesti do oštećenja slušnih koščica, oštećenja na koži, ali i na bubnjićima.

S druge strane, mogu gurnuti vosak dublje u uho, a i sam vrh štapića može otpasti te ostati u slušnom kanalu. Ta situacija zahtijevat će posjet liječniku kako bi on otklonio dio.

UPOTREBA SVIJEĆA (TULJACA) ZA ČIŠĆENJE UŠIJU

Tuljci ili svijeće za čišćenje ušiju funkcioniraju tako da se smještaju u uho, a toplina svijeće koja se drži u neposrednoj blizini, stvara vakuum efekt te privlači vosak.

No, iako se kod nekih ta metoda pokazala izrazito korisna, nauka ju je opovrgnula, a liječnik navodi i kako je izrazito opasna.

“Svjedočio sam traumatskim perforacijama bubnjića koje se nastale od ovog načina čišćenja ušiju, a nerijetko dovode i do opeklina jer se prilikom upotrebe tuljaka, ljudima zapali i kosa”, kazao je dr. Chernobilsky. prneosi “Novi“.

