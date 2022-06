Možda se vi stidite i sakrivate nedostatke, ali OVO su jedine stvari koje muškarac pomisli kada se skinete pred njim

Da li bi vaš nivo samopouzdanja trebalo da raste srazmjerno s tim koliko ste godina u vezi?

Vjerovatno da, mada to često nije slučaj. Iako bi činjenica da ste sa neki u romantičnoj vezi duži niz godina trebala da vas oslobodi sumnje po pitanju izgleda vlastitog tijela, ženama je vrlo često teško da to urade. Činjenica je da se naše tijelo mijenja kako postajemo stariji, i da tome svakako doprinose situacije poput trudnoće, ali to ne znači da vaša ljepota blijedi.

Iako možda ne izgledate isto kao prije pet ili 10 godina, ni pod kojim okolnostima ne bi trebalo da osjećate prezir prema svom nagom tijelu. Naročito ne ako imate tog nekog kraj sebe, ko ne može da vas se zasiti, ni poslije dugog niza godina u vezi. Ako ste se ikad zapitali šta je to što njemu prođe kroz glavu kada vas vidi bez odjeće na sebi, otkrijte to sada.

On misli da ste savršeni za njega

Dok se vi borite sami sa sobom razmišljanjem o tome šta li njemu prolazi kroz glavu kada vas vidi bez odjeće, on zapravo misli na sve stvari u vezi vas koje vas čine tako nevjerovatnom. Bilo da ste obučeni ili ne, ako vas iskreno voli, misliće da ste kao stvoreni za njega. Vašem muškarcu će se svidjeti vaš oblik tijela i svaka krivina na njemu, bilo da na sebi imate rolku ili ste oskudno obučeni, pri čemu se ističu vaši atributi. Kada vas pogleda za njega ne postoji veće savršenstvo, čak i ako nemate proporcije svjetski poznatih modela.

Ne smetaju mu strije

Čini se kao da od njih nikako ne možemo da pobjegnemo. Bilo da ste ih dobili u pobertetu ili ako ste naglo dobili ili izgubili na težini, strije su prava noćna mora svake žene. Iako vama djeluju odbojno i rado biste iskočili iz svoje kože da možete, zaista nema razloga da se plašite da će se osjećanja vašeg muškarca prema vama promijeniti kada ih ugleda. Tijela su sklona mijenjanju, to važi i za vaše, ali i za njegovo. Čak i ako ste sa bivšim momkom imali loše iskustvo po pitanju strija, ne bi trebalo da pretpostavite da će svaki sljedeći imati isto mišljenje. Mnogi su momci iznad tih površnih razmišljanja.

Fokusira se na svoj omiljeni dio vas

Svaki muškarac ima omiljeni dio tijela kada su djevojke u pitanju. U principu, oni su većinom ljubitelji ili grudi ili stražnjice. Međutim, iako je to ono što je očigledno, postoje i drugi dijelovi ženskog tijela koji su muškarcima neodoljivi. Iako ste bez odjeće na sebi on bi vrlo lako mogao da gleda vaše oči, usne, vrat kao i da potpuno ignorišući vaše glavne atribute netremice gleda u vaše noge, struk ili kukove. U trenutku kada ostanete bez odjeće na sebi, njegov pogled će se poput magneta zalijepiti za vaš dio tijela koji on najviše voli.

Razmišlja kako će da vas voli od glave do pete

I dok se vi brinete da li je on primijetio da ste nabacili nekoliko kilograma u posljednjih mjesec dana, vaš muškarac se već uveliko divi vašoj zadnjici sa kojom sada ima pune ruke posla, što mu ni malo ne smeta. Možda vaše grudi ne stoje tako čvrsto kao nekad, što se posebno primijeti kada skinete brushalter, ali dokle god on ima priliku da ih vidi bez tih korpi koje mu zaklanjaju pogled, znajte da mu to ni malo ne smeta. Sve i čemu on razmišlja jeste koliko je srećnik što ima priliku da vas voli od glave do pete.

