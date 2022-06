Ma koliko jak bio – Treba mu podrška žene: 3 stvari koje će usrećiti vašeg muškarca

Danas ćemo govoriti kako da žene usreće muškarca pored sebe. Iako je članak posvećen ženama, i muškarci mogu da pronađu zanimljive stvari vezano za njih. Bilo da ste u vezi ili braku, postoje tri pravila koja će vam pomoći da usrećite vašeg muškarca. Pažljivo ih pročitajte i zapmatite.

1. Ne pokušavajte stalno pobjeđivati: Nema potrebe da namećete svoj stav na agresivan način, niti da iz svake situacije vi izađete kao pobjednica. To što se izgubili u kartama, ili nista iznijeli vaše argumente na pravi način kada je porodična rasprava u pitanju, ne znači ništa loše.

Žene često misle ako su popustile, da će ispasti glupe ili loše. Pa kada i pogriješe nisu spremne to da priznaju. Nema potrebe za tim. Dobar odnos je onaj u kojem ne pokušavate pobijediti, niti gledate na to.

2. Podržite njegova intresovanja i hobije: Kada vaš muškarac ima neko intresovanje ili hobi, ne gledajte na to uvijek površno. Za njih je jako teško kada nemaju vašu podršku, iako će to teže priznati. Pitajte ga, šta radi, kako mu nešto ide, da li ga to ispunjava?!

On će biti srećan ako ima podršku od strane svoje žene. Pogotovo ako želi da zaradi dodatno za porodicu. Zanjte, da je ovo važan dio vašeg odnosa. Potrebno je da svako ima svoje vrijeme, ali ako vidite da nekoga nešto posebno ispunjava, budite podrška.

3. Obostrana pomoć: Iako pomoć više pristiže od strane muškaraca prema ženama, to ne znači da uvijek mora biti tako. Muškarac se osjeća srećnim i ispunjenim kada vam može pomoći, ali isto tako kada vidi da i vi želite da njemu pomognete koliko možete,piše Infpult

Takođe, kada naiđete na određenu prepreku ili problem budite vi jake, ne očekujte da to uvijek bude on. Tako će znati da pored sebe ima snažnu ženu, koja ne očekuje sve od njega. Znajte kada i kako treba da odreagujte, tako ćete pored sebe imati srećnog muškarca.

