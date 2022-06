Francuskinje znaju zavesti muškarca bez da izgledaju vulgarno: 9 stvari koje ih čine tako sjajnima

Uz sve to stalno i nasmijane. Kaže se da majke od malena uče svoje ćerke da trebaju biti lijepe i nasmijane. Namsijane i kada su srećne i kada su tužne. Tako što ćete biti sumorne, ne činite život boljim. Donosimo vam osam tajni koje njeguju Francuskinje, a muškarci zbog toga za njima lude.

1. Njihov moto je “Budi lijepa i osjećaj se lijepo”- Francuskinje itekako vode računa o svom izgledu. Vole da budu dotjerane i elegantne skoro u svakoj prilici. Možete ih sresti sređene čak i kada idu do prodavnice. Poneta nije da privučete muškarce, već da se vi osjećate odlično u svojoj koži.

2. Skoro pa uvijek su galmurozne- One jednostavno znaju koliko vrijede i šta mogu da vam ponude. Takođe, ako vam se to ne sviđa, to je vaš gubitak. One su vaspitane da budu samostalne i da njihov mozak zapravo pokazuje njihovu ljepotu.

3. Nezavisne su – Ne treba im niko da bi bile srćene i zadovoljne. One su prije svega same sebi dobre i znaju odlično da se zabave. Muškarac za njih nije prioritet u njihovom životu. Zato pored sebe pretežno i imaju dobre izbore.

4. Romantične su – Francuskinjama je to donekle u genima. Vole da se smiju, flertuju, namignu. Jednostavno, šarmantne su i to koriste. 5. Znaju da budu seksi, ali ne vulgarne – One znaju da imaju mjeru. Itekako su seksi, pogotovo sa izborom svojim modnih kombinacija.

Ali rijetko ćete kada vidjeti da je to neukusno i bez stila. Imaju granice i to je ono što muškarce privlači. 6. Ne gaje pretjerana očekivanja- Vole da žive punim plućima. Sada i odmah. Za njih su važni porodica, prijatelji, kupovina, ugađanje sebi i hobiji.

Kada su sa muškarcem u odnosu, skoro pa nikada se ne oslanjaju potpuno na njega, shodno tome i ne budu previše razočarane. 7. Strastvene su- One uživaju u dobroj hrani, piću, ljubljenju. Ne mare ako pojedu koji slatkiš više.

Jednostavno, za njih je najvažnije da budu srećne i da sebi ne uskraćuju apsolutno ništa. 8. Znaju koliko vrijede- Kada upoznaju nekoga i prepuste mu se, znaju da će one za njega biti nešto najbolje. Isto tako, očekuju od druge strane da ih cijene i paze, jer su svijesne sebe u svakom pogledu. prneosi infopult

