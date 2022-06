Kad muškarac prestane voljeti 5 stvari se mijenja u ponašanju – Sve počinje od ravnodušnosti

Neki muškarci, koji imaju emocije i razumjevanje, ne odlaze tek tako čak i kad ih emocije više ne služe. Postoje oni koji ostaju u vezi dok ne pronađu lakši ili bezbolniji način da se veza okonča. Često će pokušati što manje da povrijede svoju partnerku.

Ali to će najčešće učiniti promjenom u svom ponašanju. Kada muškarac prestane voljeti njegovo ponašanje se mijenja na sljedeće načine. Prvo kreće faza ravnodušnosti. Nekada mu je bilo najbitnije da je njegova draga srećna, nasmijana, zbrinuta i da je sasluša kada ima nešto da kaže.

Kada prestane voljeti muškarcu više te stvari nisu bitne. Jasno će svojim ponašanjem pokazati da ne mari za nju kao što je nekada. Drugo, kreće faza izlazaka. Žena može primjetiti da njen muškarac sve manje vremena provodi u kući ili sve duže negdje drugo.

Treće, kreće faza svađa. Žena počinje da primjećuje da se on promjenio i to počinje da je muči. Ona zahtjeva objašnjenje a on nije spreman, ili ne želi, da joj ga da. Četvrto, kreće faza laganja. On počinje da laže gdje je bio, šta je radio a ona ga u tome uhvati.

peto, kao šlag na tortu, on ženi između redova govori da je vrijeme da nastave dalje razdvojeni. Većina žena će shvatiti o čemu se radi i šta on priča, a za one koje to ne shvate i koje ne primjete ni jednu od ovih faza – nastupa veliko razočarenje. prneosi pult24

