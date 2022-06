STANIJA OSTALA BEZ 100.000 EURA – PONIŠTEN UGOVOR?! Propao plan za RIJALITI – zbog OVOG poteza ostala bez novca?!

Starleta Stanija Dobrojević ponovo uživa u slobodi otkako je raskinula vezu sa Markom Markovićem, međutim, iako je istakla da je ovo najbolja odluka, zbog tog postupka je navodno ostala bez ozbiljne svote novca!Ona je dobila ponudu da sa bivšim dečkom snima sopstveni rijaliti, gde bi pored honorara imali procenat i od reklama, sponzora, ali pošto je pukla veza, propao je i angažman, pa i Stanijin honorar od oko 100.000 evra!

– Stan koji završava je trebalo da posluži za rijaliti, od momenta useljenja, nabavke nameštaja, zajedničkog sređivanja, njihove ljubavi, svađa, svadbe, bukvalno bi se sve snimalo, s tim što bi oni po ugovoru imali mogućnost da neke momente ako požele izbace, i to je jasno definisano šta. Išlo se čak do momenta da se u naredna tri meseca organizuje venčanje, svadba, pa ako se beba desi, zapravo trudnoća, to je ono što ljudi gledaju. Za tri meseca snimanja je trebalo da dobije 100.000 evra, imala bi procenat od reklama, sponzora, odnosno oglasa, ali sad je sve to puklo! Ništa od para ni rijalitija. Postoji mogućnost da ona sama snima svoj šou, ali to je na dugačkom štapu. Tu se već “pobeglo” od prvobitne ideje, i svakako neće biti podjednako zanimljivo kao što su planirali. Tako da je sada sve na čekanju, pa ako se pojavi neka nova ideja, možda će i biti snimanja, ali zasad ništa. Stanija kaže da joj nije žao jer je između slobode i onog što joj srce kaže i para odabrala ovo prvo, a ima vremena da sama zaradi pare preko svojih drugih poslova – ispričao je izvor za “Svet”,

