SILOVAO KĆERKU VIŠE OD 3.000 PUTA, ONA MU RODILA SEDMERO DJECE: OTAC MONSTRUM NE MOŽE TRAŽITI POMILOVANJE

Naime, Josef Fritzl je počinio gnusan porodičan zločin kada je 24 godine u podrumu svoje kuće u Amstettenu držao svoju kćerku, koja mu je rodila sedmero djece. Također , na teret mu se stavljalo i ubistvo novorođenčeta, te je osuđen na doživotnu robiju.

Prema austrijskom zakonu, tada 74-godišnji Fritzl mogao je nakon 15 godina zatvora tražiti pomilovanje. To bi bilo iduće godine, ako bi to doživio. No najnovija odluka Visokog bečkog suda to je spriječila, javlja ORF. Presudom iz 2009. određeno je da Fritzl idućih 15 godina kaznu mora služiti u zatvorskom odjelu za liječenje psihijatrijskih bolesnika. Poslije toga bi imao pravo na premještaj u običan zatvor. Iduće godine bi istekao i obavezni psihijatrijski zatvorski smještaj i rok nakon kojeg bi Austrijanac mogao tražiti pomilovanje.

Nakon što je Visoki sud u Beču prihvatio zahtjev nadležnog državnog tužilaštva da se 87-godišnjem Fritzlu produlji boravak na psihijatrijskom liječenju osuđenika, ne može tražiti pomilovanje ni biti premješten u kaznionicu.

-Do daljnjega je potrebno držati Fritzla u psihijatrijskoj ustanovi. Odluka je obrazložena činjenicom da kod njega još uvijek postoji nepromijenjena teška bolest koja se ne da liječiti – objavila je obrazloženje austrijska televizija ORF.

Također, sud je konstatirao da nije uvjeren da je kod Fritzla opasnost dovoljno smanjena. Odluka znači i da će se jednom godišnje ponovno procjenjivati Fritzlovo stanje te da ne može tražiti uvjetno puštanje na slobodu.

Do otkrića se došlo pukim slučajem, kad su građevinski radnici, pri pregledu ugostiteljskog objekta koji su Fritzl i njegova supruga Rosemarie godinama vodili u malom turističkom mjestu Unterach am Mondsee, shvatili da je jedan zid objekta lažan.

Iza zida su pronašli predsoblje, iz kojeg pak stepenice vode “nigdje”, odnosno, u još jedan zid. Helmut L, koji sada unajmljuje ovu gostionicu s prostorom za kampovanje, također je potvrdio da se “u kući posvuda nalaze šupljine”. Sadašnji vlasnik gostionice naručio je mjerenje objekta kad se ispostavilo da gostionica koju je Fritzl držao od 1972. do 1996. nikad nije dobila građevinsku dozvolu.

Fritzl je držao gostionicu u Unterachu do 1996., kada se s porodicom preselio u Amstetten, gdje je izgradio zvučno izoliranu podzemnu tamnicu do koje je vodilo osam vrata. U njoj je držao zatočenu svoju kćerku Elisabeth.

Fritzl je Elisabeth silovao više od tri hiljade puta i napravio joj ukupno sedmoro djece, od kojih je jedno umrlo, a troje bilo zarobljeno s njom sve do 2008., kad je kćerka Kerstin završila u bolnici u komi. Elisabeth je tada konačno uspjela prijaviti svog oca i otkriti ovu jezivu priču svijetu. prneosi “Hayat“.

