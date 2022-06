Četiri djelotvorna trika uz pomoć kojih ćete spriječiti suze prilikom rezanja luka

Već je poznato kako je luk neizostavna namirnica u kuhinji, no ponekad ga znamo i izbjegavati zbog suza koje nam on tjera na oči dok ga sjeckamo.

Kako biste ih uspjeli spriječiti ili bar umanjiti, potrebno je da zaustavite oslobađanje enizma iz luka ili bar spriječite da oni dođu do vaših očiju.

To je moguće uz pomoć sljedećih savjeta:

Koristite oštar nož

Održavanje oštrih noževa općenito je neophodna praksa, a to je posebno važno kada radite s lukom.

“Oštar nož uzrokuje manje štete na opni luka smanjujući količinu enzima koji se oslobađaju njegovim rezanjem”, ističe profesionalna kuharica Julie Andrews.

Tupi nož samo će otežati sjeckanje luka i povećati količinu vremena koje provodite u blizini ispuštenih enzima. Ulaganje u oštrenje noževa ili preuzimanje novog seta oštrica možda neće u potpunosti spriječiti suze, ali bi vas moglo spasiti natečenog izgleda kao da ste plakali satima.

Prije upotrebe ostavite luk u frižider

“Ovo je možda i najbolja metoda jer se hemijske reakcije usporavaju na niskim temperaturama”, ističe Andrews.

Stavite luk u frižider na 30 do 45 minuta i izvadite ga kada ga budete trebali upotrijebiti. Pokušajte s njim raditi brže jer kako se luk bude prilagođavao sobnoj temperaturi to će biti agresivniji za vaše oči.

Također, imajte na umu da dugotrajno držanje luka u frižideru može dovesti do bržeg kvarenja, pa ovu metodu trebate koristiti samo prije njegove neposredne upotrebe.

Stavite naočale na oči

Ako se nastavljate mučiti s pripremanjem obroka s lukom pokušajte stvoriti barijeru između ove namirnice i vaših očiju. U ovome vam mogu pomoći i dioptrijske ili sunčane naočale, pa čak i one za plivanje. Aposolutno je svejedno, tvrdi Andrews.

Koristite alternativni kuhinjski alat

Ako imate sredstava, naučnik iz oblasti hrane Brian Chaun preporučuje ulaganje u specijalne kuhinjske alatke.

“Kupite dobar procesor hrane koji ima dodatak za sjeckanje”, kaže on. “Smanjiti ćete šanse za plakanje jer ćete biti u kraćem dodiru s lukom, a on će za to vrijeme biti u zatvorenom””, savjetuje.

Trikovi koji nisu od pomoći

Iako se brojni ljudi kunu u žvakaću gumu, potapanje luka u vodu ili čak zadržavanje daha, to nisu djelotvorne metode, tvrdi Chau.

Ne postoji naučno obrazloženje da trik sa žvakaćom gumom spriječava da luk ispušta iritantne enzime, a voda u koju ste ga potopili samo će ubrzati reakciju koja izaziva suze. Također, bacanje mokrog luka na zagrijanu tavu pospješiti će prskanje ulja što svakako želite izbjeći.

U međuvremenu, udisanje enzima iz luka nije ono što izaziva suze, već njihov kontakt sa vašim očima, tako da nemate potrebu boriti se protiv plakanja zadržavanjem daha. prneosi “Klix“.

