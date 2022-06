MAJSTOR OTKRIO KAKO DA UŠTEDIMO 20KM MJESEČNO STRUJE: Ovaj uređaj svi koristimo pogrešno

Električar Branko Zrnić gostujući na Prvoj televiziji objasnio je da je termostat na bojleru najbolje uključivati na temperaturu tijela.

“Suština je kad se kupate da ne rashlađujete vodu. Treba da grijete samo na temperaturu koje tijelo treba da trpi. Stavite kad potrošite toplu vodu termostat na jedinicu i čekate da se ugasi lampica. Stavite ruku, ako je mlaka, sačekajte još da se ugrije, ako ne – već imate vodu zagrijanu na 40-45 stepeni. To je vama dovoljno da se okupate i ne stvara se kamenac”, kaže on.

Prema njegovim riječima, česta je pojava da ljudi u Srbiji uključuju bojler preko cijele noći.

“Mnogi ga uključuju noću i griješe, a šta u suštini rade. Griju vodu na 82 stepena i to se ugrije za sat vremena, a vi dok sačekate sutradan – to više nije iste temperature. Ugrijali ste je za 20 stepeni Celzijusa nepotrebno. Suština je da ugrijete količinu vode koja vam je potrebna, a nakon vas već za pola sata može neko drugi. Tako se uštedi hiljadu dinara mjesečno, garantovano. Bojler troši najviše strujne energije u stanu, a shvatićete da i tu vrelu vodu koju ste ugrijali – ne potrošite, i na sve to stvarate kamenac. Ovako ne morate da ga čistite bar deset godina”, kaže on i dodaje:

“Obavezno gasite bojler kada idete da se kupate. Suština je da zbog sigurnosti grijači “probijaju”, a nije dobro uzemljenje, dolazi do proboja gdje ste vi u tim uslovima izloženi strujnom udaru. Zar nije lakše da ugasite čim uđete u kupatilo? Idete da se kupate bezbjedno”, zaključio je elektirčar, a prenosi “Mondo”.

