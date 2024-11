4 tipa “hemije” i kako utiču na vašu vezu

Koristimo riječi poput privlačnost, povezanost ili vibracije da opišemo kako se osjećamo, ali šta to zapravo znači? I da li su te ,,varnice“ uvijek dobra stvar?

Koliko ste puta do sada čuli ,,Jednostavno nije bilo hemije“ kao objašnjenje zašto prvi sastanak neće biti i drugi. Sa druge strane, ljudi mogu reći ,,osjetila se hemija iste sekunde!“ ili ,,oboje smo osjetili hemiju“. Interakcija od te tačke samo napreduje, ponekad vodeći do uspešnih, srećnih veza, a ponekad i do onih malo težih.

Većina ljudi koja je u vezi ili u braku se slaže da je osećaj ,,hemije“ stvaran, ali ne vrednuju ga svi na isti način.

Zato vam predstavljamo nekoliko tipova povezanosti koju karakterišemo kao hemiju – gdje su neki bitniji od drugih – uz prijedloge kako da se ponašate kada osjetite svaki od njih.

Fizička privlačnost

Verujete li u ljubav na prvi pogled? Možda je bolje da je zovemo hemijom na prvi pogled. Izgled je jedan od glavnih pokretača te hemije. Dobar izgled može probuditi želju u skoro svakome. Naša kultura nameće te vrijednosti, te nesvjesno reagujemo na druge na osnovu njihovog izgleda. Kada smo ,,opčinjeni“ nečijim se.sipilom, ne shvatamo da je to zapravo fizička privlačnost i umesto toga je identifikujemo kao hemiju.

Šta bi trebalo da znate:

Uživajte u fizičkoj privlačnosti, ali ne krećite se prebrzo. Odvojte vremena da procenite šta se još nudi. Omamljenost fizičkom privlačnošću će vremenom popustiti i moći ćete da vidite osobu mnogo jasnije.

Zajednička svrha

Upoznamo nekog novog i iznenada sa njim diskutujemo o našoj svrsi ili misiji u životu. Ukoliko smo na istoj strani, super nam je. Povezanost je na visokom nivou. Sama činjenica da smo voljni da se toliko otvorimo odmah izaziva hemiju. Naše zajedničke strasti i interesovanja brzo formiraju čvrst temelj za upuštanje u nešto novo. Imati uz sebe nekoga ko vas ohrabruje da ostvarite svoje životne ciljeve je ultimativno nadanje u svakoj vezi.

Šta bi trebalo da znate:

Nema mnogo crvenih zastavica ovde, bar ne na početku. Imati životnu svrhu koju vaš partner podržava je nešto što može dovesti do trajne ljubavi. Samo se postarajte da ostanete fokusirani i tu svrhu održite živom.

Lični razvoj

Ljudi koji su bili u statičnim vezama u kojima su se osećali zaglavljeno često privlače ovakav tip hemije. Olakšanje je naći nekoga ko priznaje soptvene nedostatke i voljan je da radi na svom rastu i razvoju. Ovi parovi uglavnom odmah ,,kliknu“ i jedno drugome daju povratnu informaciju vezanu za lični razvoj.

Šta bi trebalo da znate:

Glavna stvar ovde je da se postarate da vaša povezanost ima više aspekata osim ličnog razvoja. Samo rad na tome, bez odmora, može dovesti do iscrpljenosti. Uvijek izdvojte vrijeme za ,,laganije“ načine povezivanja.

Se.sualna privlačnost

Nijedna diskusija o hemiji ne bi bila potpuna bez ovog tipa – koji najviše hipnotiše, ali je istovremeno potencijalno najopasniji. Kada dvoje ljudi otkrije povezanost sa aspekta požude, sve to može djelovati tako neodoljivo i upravo tu leži problem. U ranim fazama, prava hemija – odnosno hormoni koji se oslobađaju u našem tijelu – uzrokuje ,,zaljubljene“ fantazije koje nemaju mnogo veze sa stvarnošću. Kasnije, ta se.sualna hemija održava neke parove zajedno dugo nakon što shvate da bi trebalo da se raziđu.

Šta bi trebalo da znate:

Pokušajte da ostanete ,,pri zdravoj pameti“, naročito u ranim fazama veze. Budite svjesni da će vas hormoni spriječavati da razmišljate jasno, te nemojte vjerovati svojim fantazijama. Umjesto toga, provjerite koje vrijednosti dijelite u stvarnom životu i od njih krenite da gradite čvrst temelj. Se.s može biti šlag na torti.

