OVA 4 VITAMINA SU NEOPHODNA ZA SVAKU ŽENU U MENOPAUZI: Ne smiju da nedostaju, evo u kojoj hrani ih ima!

Menopauza je period života u kojem se žene suočavaju sa mnogim neprijatnim simptomima poput talasa vrućine, pojačanog znojenja, gojaznosti, nagle promjene raspoloženja, problema sa zdravljem kostiju itd. Hormonske promene mogu značajno uticati na tijelo, zato je važno obratiti pažnju na nivo vitamina i minerala koji je ženama potreban.

Ruska nutricionistkinja Elena Solomatina objasnila je nivo kojih vitamina se mora kontrolisati poslije 50 godina kako bi se održala lepota i zdravlje.

Kao jedan od najvažnijih vitamina tokom menopauze istakla je vitamin D. Prema njenim riječima, ovaj vitamin pomaže u kontroli apsorpcije kalcijuma, što je neophodno za smanjenje rizika od razvoja osteoporoze, i normalizuje rad imunog sistema koji s godinama može oslabiti. Vitamin D je takođe potreban za ublažavanje razdražljivosti i poboljšanje raspoloženja.

“Kada dođe period menopauze, raspoloženje se veoma menja: žena doživljava nagle hormonalne promjene, što može uzrokovati razdražljivost i depresivno raspoloženje. Često se razdražljivost javlja zbog nedostatka vitamina D. On je odgovoran i za naše raspoloženje”, objasnila je nutricionistkinja i savjetovala da žene jedu više masne ribe koja je bogata ovim hranljivim materijom. Takođe, izlaganje sunčevim zracima je najbolji izvor vitamina D, ali najbolje je da se sunčate u ranim jutarnjim časovima ili popdnevnim kada je nivo UV zračenja nizak.

Za žene zrelog uzrasta nije ništa manje neophodan vitamin C. Prema rečima nutricioniste, on je uključen u sintezu kolagena, koji poboljšava cirkulaciju krvi i pozitivno utiče na stanje kože i krvnih sudova. Vitamin C možete dobiti iz kivija, citrusnog voća i paprike.

Vitamin A, koji se nalazi u žumancima, puteru, šargarepi, bundevi, pomoći će normalizaciji funkcionisanja imunološkog sistema i ubrzati regeneraciju kože i sluzokože. Za normalan metabolizam proteina, masti i ugljenih hidrata i razvoj kognitivnih sposobnosti potrebno je održavati stabilan nivo vitamina B12, istakla je nutricionistkinja. Ovaj vitamin se najprije dobija iz proizvoda životinjskog porijekla ili dijetetskih suplemenata.

Ishrana je ključ zdravlja, zato pažljivo unosite vitamine i minerale u vaš organizam na prirodan način, putem svježeg voća i povrća, kao i ribe i nemasnog mesa. Fizička aktivnost je jednako važna u menopauzi. Ne morate raditi naporne kardio treninge ili provoditi sate u teretani, možete vježbati pilates, joga poze koje su savršene za menopauzu, šetati kroz prirodu, plivati… Izaberite onaj vid aktivnosti koji vam najviše prija, uživajte u njemu i sačuvajte zdravlje i vitalnost. prneosi “Novi“.

