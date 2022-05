JE LI NA POMOLU NOVA PANDEMIJA: EVROPSKA ZEMLJA PRVA UVELA OBAVEZNU IZOLACIJU ZBOG MAJMUNSKIH BOGINJA

Ova virusna bolest se potvrdila do sada u 14 zemalja, a oni koji se zaraze virusom sada će se morati samoizolirati tri sedmice, rekle su belgijske zdravstvene vlasti, nakon što su u zemlji zabilježena tri slučaja.

Sve zaraze, od kojih je prva zabilježena u petak, su povezane s festivalom u lučkom gradu Antwerpenu.

Očekuje se porast oboljelih

Dr. Claire Dewsnap, predsjednica Britanskog udruženja za seksualno zdravlje i HIV, rekla je da bi epidemija mogla imati negativan utjecaj na pristup uslugama seksualnog zdravlja u Britaniji.

Naš odgovorna bolest je ključan. Sljedeće sedmice bit će više dijagnoza. Koliko? Teško je reći. Najviše me brine da ima zaraza širom Evrope, pa se to već proširilo i kruži općom populacijom. Doći do svih kontakata tih ljudi ogroman je posao”, rekla je.

Moglo bi stvarno doći do porasta brojeva u sljedeće dvije ili tri sedmice”, dodala je.

Rijetka virusna infekcija, koju ljudi obično dobivaju u tropskim područjima zapadne i centralne Afrike, može se prenijeti vrlo bliskim kontaktom sa zaraženom osobom. Simptomi su obično blagi, a većina pacijenata se oporavlja unutar nekoliko sedmica bez liječenja.

Ubija jednog od 100 zaraženih

Međutim, bolest se može pokazati smrtonosnom jer soj koji uzrokuje trenutnu epidemiju ubija jednog od 100 zaraženih. Prijenos je uglavnom zabilježen u urbanim područjima i uglavnom kod pojedinaca koji se identificiraju kao homoseksualci ili biseksualci, ili kod drugih muškaraca koji imaju odnos s muškarcima.

Portugal ima 14 potvrđenih slučajeva i 20 sumnjivih infekcija. A preko Atlantika, postoje dva potvrđena slučaja u Kanadi, s 20 sumnjivih slučajeva. Ima slučajeva i u Italiji, Švedskoj, Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Izraelu, Švicarskoj i Australiji.

Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je kako očekuje da će identificirati više slučajeva majmunskih boginja te proširuje nadzor u zemljama u kojima se bolest obično ne nalazi.

Do subote su prijavljena 92 ​​potvrđena slučaja i 28 sumnjivih slučajeva majmunskih boginja iz 12 država članica koje nisu endemične za virus, objavila je agencija UN-a, dodajući da će u narednim danima dati daljnje smjernice i preporuke zemljama o tome kako ublažiti posljedice širenje majmunskih boginja.

Do danas niko nije preminuo od virusne bolesti, piše Net.hr, prneosi “Hayat“.

