NAMIRNICE KOJE BI TREBALO DA JEDETE U MAJU: SADA SU SVJEŽE I PRAVO JE VRIJEME ZA NJIH

Maj je mjesec u kome svake godine stiže novo voće i povrće, koje bi trebalo iskoristiti zbog nutritivnih vrijednosti, ali i blagodeti koje donose našem zdravlju.

MAJKO POVRĆE

Majski vrt nudi razne salate i lisnato povrće koje se ponegdje moglo naći i u aprilskoj korpi: špinat, cvekla, zelena salata, rukola, celer, kao i rotkvice. Ono što posebno obilježava maj jeste sezona mahunarki: boranije i graška.

U maju stiže i prvi mladi krompir.

ŠPINAT

Voda je glavni sastojak špinata. Količina lipida i ugljenih hidrata u špinatu je mala, ali je zato špinat povrće sa gotovo najvećim sadržajem proteina.

Mnoge minerale možemo pronaći u špinatu: kalcijum, željezo, kalijum, magnezijum, mangan i fosfor. Od vitamina, špinat sadrži vitamin A, C, E, K, vitamine B-kompleksa (B6, B2, B1) i folnu kiselinu (vitamin B9). Takođe, špinat sadrži i omega-3 masne kiseline.

CVEKLA

Cvekla je izuzetno bogata vitaminima B1, B2, C, kao i vitaminom B12, izuzetno rijetkom u namirnicama biljnog porijekla, a tako važnim za vegetarijance. Obiluje bjelančevinama, mastima, ugljenim hidratima i mineralima – kalcijumom, kalijumom, natrijumom, fosforom, magnezijumom, željezom, fluorom, manganom, bakrom, jodom, sumporom, litijumom, stroncijumom, bromom.

Lako je svarljiva. Ima visoku energetsku vrijednost: 100 grama cvekle ima 189 kJ ili 45 kcal. Korijen cvekle sadrži i do 10 posto šećera.

ZELENA SALATA

Zelena salata sadrži vitamine A i C, a od minerala ima željeza, kalcijuma, cinka, bakra, magnezijuma i fosfora.

Vitamini B1, B2, B6, koji su neophodni za razmjenu materija i funkcije nerava, kao i za stvaranje bjelančevina, sadržani su u ovoj namirnici.

RUKOLA

Rukola sadrži visoke nivoe folne kiseline i antioksidanata kao što su vitamin C, K i A, tako da se uspješno bori protiv slobodnih radikala.

Prepuna je karotenoida, kao i mnogih drugih minerala kao što su kalijum, mangan, željezo i kalcijum, a svi od njih su potrebni elementi u ljudskoj ishrani.

ROTKVICE

Što se tiče nutritivne vrijednosti, 100 grama rotkvica sadrži 15 kcal, 233 miligrama kalijuma, 39 miligrama natrijuma, 3,4 grama ugljenih hidrata, 1,6 grama dijetetskih vlakana i 0,7 grama proteina.

To što sadrži samo 15 kalorija, ni gram proteina i uopšte nema masti, jasno ukazuje na to koliko su rotkvice zgodne kada rešite da dovedete liniju u red i skinete neki kilogram – nakon zime, na primjer. Takođe, pruža oko 30 posto dnevne vrijednosti vitamina C, koji ojačava imunitet, kao i male količine vitamina B, kalijuma, kalcijuma, željeza i magnezijuma.

BURANIJA

Sadrži dosta ljekovitih materija, veoma je korisna namirnica i dobar prirodan antioksidant, kao i lijek za prevenciju i liječenje raznih bolesti.

Odlična je za anemiju, bronhitis i bolesti srca i krvnih sudova, a pokazalo se i da ima pozitivno dejstvo na imunitet, pomaže u liječenju prehlada i gripa, dobar je saveznik i u borbi protiv stresa, a pospješuje i izlučivanje otrovnih materija iz organizma.

GRAŠAK

Zahvaljujući visokom nivou proteina i vlakana, grašak će vam podići nivo energije, a ovo povrće sadrži i mnogo vitamina K, koji često ne unosimo u dovoljnim količinama, a od velike je važnosti za zdravlje kostiju.

Grašak je odličan izvor vitamina, željeza, vlakana, antioksidanata i proteina.

MLADI KROMPIR

Krompirići sadrže vitamine, minerale i antioksidante, što ih čini zdravom namirnicom.

Brojne studije pokazale su da krompir pripremljen na zdrav način pomaže držanju pritiska i šećera u krvi pod kontrolom, smanjuje rizik od bolesti srca i poboljšava imunitet.

MAJSKO VOĆE

Svako godišnje doba ima svoje voće. Kako stručnjaci kažu, voće nam donosi najviše benefita kada ga konzumiramo baš tokom njegove sezone, jer u suprotnom, može do nas doći sa smanjenim sadržajem vitamina i minerala.

Otkrivamo koje voće treba uključiti u ishranu tokom ovog perioda kako biste ojačali svoj imuni sistem.

JAGODE

Bogate su vitaminima C i A, kalcijumom, kalijumom, željezom i mnogim drugim hranljivim sastojcima, piše Telegraf.rs.

TREŠNJE

Trešnje su po prirodi pune antioksidanata i vrlo su hranjive. Sadrže vitamin A, vitamin C i vitamine B, magnezijum, željezo i kalijum. One pomažu varenju, a sa melatoninom koji sadrže usporavaju starenje ćelija i imaju antikancerogena i anti-upalna svojstva. prneosi “Hayat“.

