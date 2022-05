5 rečenica koje žena u pedesetim ne smije da izgovara

Važno je da osvijestimo da su negativni stavovi u 40. i 50. godina zabluda u koji sami sebe često dovodimo. Zrela žena treba da zna da joj ovo životno doba neće donijeti manje mogućnosti, da se njihova autentičnost ne briše, naprotiv, sad više nego ikada mogu biti svoje i vjerne sebi, piše Lovesensa.

U ovom periodu se mnoge žene suočavaju sa negativnim mislima i uvjerenjima koje loše utiču na kvalitet života, psihu, uspjeh, razvoj, čine da se osjećamo loše. Evo koje fraze/rečenice žena od 40. i 50. godina nikada ne treba da govori sebi, privlače nesreću i nezadovoljstvo:

1. “Prestara sam za to…”

Zapamtite da se osoba mijenja tokom života, a ne u bilo kom određenom dobu. Ako želite promjenu, onda je prihvatite, napravite i ne plašite se ničega.

2. “Prekasno je za to!”

Da li želite da dobijete novi posao ili radikalno promijenite svoju profesiju? Nikada nemojte reći sebi da je sada prekasno za bilo šta ili za bilo kakve poduhvate. Uvijek dajte sve od sebe da postignete svoje ciljeve i radite ono što volite. Nikad nije kasno!

3. “Sve najbolje je već prošlost!”

Ovo je samoobmana. Nije ni čudo što kažu da poslije četrdesete život tek počinje. Mnogi psiholozi ističu da su najbolje i najzanimljivije godine života baš u 40. i 50. godinama, ili tokom krize srednjih godina, ili poslije nje. Većina žena u ovom periodu već zna kako da cijeni sebe, prihvatila je svoje mane, zna šta sve može i želi.

4. “Neću više nikada biti vitka…”

Istina je da se sa godinama metabolizam usporava i da je sve teže ukloniti višak kilograma. Ali, to ne znači da ne možete biti vitki, zdravi i vitalni. Uranotežite ishranu, ne gladujte, više se krećite, šetajte, vježbajte pilates, smanjite unos slatkiša, brašna i pržene hrane. Možete da dovedete liniju do željene, samo ako to zaista želite. Nije samo stvar u izgledu, kada usvojite zdravu ishranu i aktivirate se, bolje ćete se osjećati, piše Stil.

5. “Zašto mi se sve ovo dogodilo?”

Prestanite sebe da kritikujete i mučite zbog grešaka koje ste napravili u prošlosti. Svi ljudi imaju tendenciju da griješe, zato ne gledajte svaki dan iz svoje prošlosti kroz “naočare” pesimizma i negativnosti. U suprotnom, nećete moći da se oslobodite negativne energije u životu. Shvatite svoje greške kao dragocjeno iskustvo i zapamtite da je prošlost već nemoguće promijeniti. U sadašnjosti je sreća, a ako živite u sadašnjem trenutku i blistava budućnost je pred vama!

Facebook komentari