Znakovi koji upućuju na rak, a koje muškarci ne bi smjeli ignorirati

Dok je rak dojki, pluća, vrata maternice i štitnjače češći kod žena, rak pluća, prostate, želuca i jetra su češći tipovi raka kod muškaraca.

Često simptomi raka mogu nalikovati simptomima drugih neopasnih bolesti, što može dovesti do kasnog dijagnosticiranja. U nastavku su znakovi raka koje muškarci često ignoriraju, a ne bi smjeli.

1. Promjene na testisima

Muškarci moraju često kontrolirati svoje testise kako ne bi došlo do promjene u veličini, boji ili teksturi. Kao što se od žena traži da redovito pregledavaju svoje grudi, muškarci bi trebali činiti isto s testisima. Ako primijetite da je jedan ili su pak oba testisa promijenili veličinu ili osjetite kvržicu, ne smijete to ignorirati i trebate potražiti liječnički savjet. To može biti znak raka testisa.

2. Promjene na koži

Rak kože drugačije se manifestira kod muškaraca i žena. Iako se čini da je učestaliji kod žena, prema američkom udruženju dermatologa, muškarci češće umiru od melanoma od žena. Zato je jako važno primijetiti bilo kakve promjene na koži jer to može biti i nešto više od samo opeklina od sunca. Stoga, ako primijetite neobično krvarenje ili bol ili otkrijete neobične pjegice i bradavice, obratite se svom dermatologu.

3. Teškoće s uriniranjem

Poteškoće s mokrenjem mogu signalizirati da postoje neki benigni problemi. Ipak, ako se pojavljuju u kombinaciji s krvi u urinu ili spermi, kao i boli i osjećajem nelagode popraćeni erektilnom disfunkcijom, to može biti znak raka prostate koji može biti opasan po život ako se ne liječi na vrijeme.

4. Kronični kašalj

Kronični, uporan kašalj može značiti mnogo toga. Ali ako traje tri trjedna ili duže, a niste prehlađeni i nemate simptome alergije, to može upućivati na rak pluća. Ako imate popratne simptome poput piskanja, otežanog disanja, promuklosti ili ako iskašljate krv, odmah se javite liječniku.

5. Ranice u ustima

Svi smo mi imali bolne ranice u ustima, ali s vremenom su same zarasle. Ipak, ako razvijete ranice (afte) u ustima koje ne zacjeljuju i dovode do stalne boli i uzrokuju otečenost, to može upućivati na određene vrste raka usta. Oni puše posebno bi trebali pripaziti na te stvari, piše Times of India.

6. Problemi s gutanjem

Natečeno i bolno grlo svakako je poznato kao jedan od simptoma koronavirusa, ali ako se produži, ne prestaje nekoliko tjedana i oteža vam gutanje hrane – javite se liječniku i testirajte se na rak grla, želuca ili pluća.

7. Stalni umor

Umor može biti simptom gotovo svake bolesti. Čak i obična prehlada može sniziti vašu razinu energije. Ipak, ako ste umorni više od mjesec dana ili osjećate kratkoću daha, posjetite liječnika koji će vam dati pravu dijagnozu. Stručnjaci vjeruju da stalni umor može biti znak lekuemije ili limfoma. prenosi “N1“.

