Test od 5 sekundi otkriva je li meso svježe ili pokvareno

Meso u prodavaonice stiže u raznim oblicima i nije uvijek lako prepoznati koje je svježe i kvalitetno, osobito ako je mljeveno. Najbolje bi bilo kupovati domaće, ali to nije uvijek moguće. Dobro je dati prednost proizvodima iz regije koji su do trgovine prešli kraći put, no osim informacija na pakiranju valja paziti i na izgled mesa.